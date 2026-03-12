SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Deutsche Autobauer steuern auf tiefe Gewinnkrise zu ( Finanztrends)

12.03.2026, 5659 Zeichen

Die deutsche Autoindustrie erlebt einen dramatischen Gewinneinbruch. Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz melden massive Rückgänge und starten einen radikalen Sparkurs.

Volkswagen: Gewinn halbiert, 50.000 Jobs in Gefahr

Der Volkswagen-Konzern stürzte 2025 in eine tiefe Krise. Der operative Gewinn brach um 53,5 Prozent auf 8,87 Milliarden Euro ein. Die Marge schrumpfte auf nur noch 2,8 Prozent. Besonders hart traf es die Luxusmarke Porsche: Deren operativer Gewinn brach um 98 Prozent auf magere 90 Millionen Euro ein – eine Folge verspäteter Elektroauto-Modelle und schwacher Nachfrage.

Die Reaktion des Konzerns ist drastisch: Bis 2030 sollen rund 50.000 Stellen in Deutschland wegfallen. Das sind 15.000 mehr als im ursprünglichen Plan von Ende 2024 vorgesehen. Besonders betroffen sind Audi, Porsche und die Software-Tochter CARIAD. Das Ziel: 15 Milliarden Euro einsparen. „Die aktuelle Profitabilität reicht für eine langfristige Nachhaltigkeit nicht aus“, so Finanzvorstände.

Mercedes und BMW kämpfen mit Handelsbarrieren

Auch die Premium-Hersteller geraten unter Druck. BMW erwartet für 2026 nur noch eine EBIT-Marge im Autogeschäft von 4 bis 6 Prozent – nach 5,3 Prozent im Vorjahr. Grund sind vor allem höhere Zölle, die die Marge um schätzungsweise 1,25 Prozentpunkte drücken. Bereits im vierten Quartal 2025 lag die Marge nur noch bei 3,7 Prozent und verfehlte die Erwartungen.

Mercedes-Benz meldete Mitte Februar ähnlich düstere Zahlen. Der bereinigte EBIT sank 2025 um 40 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro, der Nettogewinn sogar um 48,8 Prozent auf 5,33 Milliarden Euro. Für 2026 rechnet der Stuttgarter Konzern im Pkw-Geschäft nur noch mit Margen von 3 bis 5 Prozent. Allein Umstrukturierungskosten in Höhe von 1,62 Milliarden Euro lasteten auf dem Ergebnis.

China-Debakel und US-Zölle bremsen Profitmaschine

Zwei Hauptfaktoren treiben die Misere: der Einbruch in China und hohe US-Zölle. China war jahrelang die Profitmaschine der deutschen Autobauer. 2025 verkauften Volkswagen, BMW und Mercedes dort zusammen weniger als 3,9 Millionen Autos – der tiefste Stand seit 13 Jahren. Chinesische Hersteller wie BYD und Geely erobern mit günstigen E-Autos Marktanteile. Der Umsatz von Mercedes in China brach um 19 Prozent ein, Volkswagens Gewinn aus Joint Ventures sank um etwa 45 Prozent.

Gleichzeitig belasten US-Zölle die Bilanz. Mercedes bezifferte die direkten Kosten auf over eine Milliarde Euro. Auch Volkswagen führt seinen Gewinntiefstand maßgeblich auf die Handelsbarrieren zurück. Der doppelte Schock – wegbrechende Hochmargen-Geschäfte in China und massive Zollkosten in Nordamerika – verändert die Finanzgrundlagen der Branche fundamental.

Sparkurs und Strategiewechsel als Ausweg

Die Hersteller reagieren mit radikalen Sparprogrammen und strategischen Kurskorrekturen. Mercedes hat sein „Next Level Performance“-Programm durchgezogen und sparte 2025 über 3,5 Milliarden Euro im Pkw-Geschäft. Zudem senkt der Konzern seine Produktionskapazitätsziele bis 2028 auf etwa 2,2 Millionen Einheiten und konzentriert sich stärker auf hochpreisige Modelle.

Volkswagen setzt neben dem massiven Stellenabbau auf strikte Investitionsdisziplin. Trotz des Gewinneinbruchs erzielte die Autosparte 2025 einen Netto-Cashflow von 6,4 Milliarden Euro. BMW wiederum drosselt nach hohen Ausgaben für die E-Mobilität in den Vorjahren nun die Forschungs- und Entwicklungsausgaben, um die Finanzen zu stabilisieren.

Struktureller Wandel: Ende der Doppelrenditen?

Aus Finanzsicht markieren die Zahlen einen strukturellen Einschnitt. Analysten sprechen von einer „China-freien Bewertung“: Können die deutschen Marken auch ohne ihre einstige Cash-Cow profitabel bleiben? Die hohen Umstrukturierungskosten – wie die 1,62 Milliarden Euro bei Mercedes – zeigen den unmittelbaren finanziellen Tribut dieser Anpassung.

Die Zeiten zweistelliger Margen scheinen vorerst vorbei. Finanzchefs priorisieren nun Cash-Generierung und Aktionärsrenditen über reines Volumenwachstum. Mercedes hält trotz Gewinneinbruchs an Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen fest. Doch die starke Abhängigkeit vom Sparkurs wirft eine Frage auf: Reicht das für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen Weltmarkt?

Ausblick 2026: Stagnation auf niedrigem Niveau

Die Prognosen für 2026 bleiben verhalten. Volkswagen erwartet einen Umsatz, der auf Vorjahresniveau stagniert oder minimal um bis zu 3 Prozent wächst. Die operative Umsatzrendite soll zwischen 4,0 und 5,5 Prozent liegen. Mercedes rechnet mit stabilen Gruppenerlösen, BMW mit stagnierenden Auslieferungen und leicht rückläufigen Vorsteuergewinnen.

Der Erfolg hängt nun an der konsequenten Umsetzung der Sparprogramme. Unvorhergesehene Änderungen in der Handelspolitik oder neue Lieferketten-Probleme könnten die angespannte Finanzlage weiter verschärfen. Die Branche muss lernen, mit strukturell niedrigeren Margen zu leben – eine Herausforderung, die die Bilanzzahlen der kommenden Quartale prägen wird.


(12.03.2026)

