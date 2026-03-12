SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Comfort USA Aktie: Rekord-Aufträge ( Finanztrends)

12.03.2026, 2558 Zeichen

Comfort USA profitiert massiv vom Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Vereinigten Staaten. Während viele Branchen mit konjunkturellem Gegenwind kämpfen, füllen sich die Auftragsbücher des Spezialdienstleisters für Gebäudetechnik in Rekordtempo. Vor allem der enorme Hunger nach neuen Rechenzentren sorgt für eine geschäftliche Sichtweite, die mittlerweile bis weit in das Jahr 2027 reicht.

KI-Boom treibt Nachfrage

Der entscheidende Faktor für die aktuelle Dynamik ist der außergewöhnlich hohe Auftragsbestand. Mit knapp 11,94 Milliarden US-Dollar hat das Unternehmen das Volumen im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. Doch was genau treibt diesen massiven Wachstumsschub an?

Verantwortlich dafür ist primär der Ausbau von Rechenzentren, die durch die rasante Verbreitung künstlicher Intelligenz (KI) entstehen. Diese Anlagen benötigen hochkomplexe Systeme für Kühlung, Belüftung und Stromversorgung. Da Comfort USA genau diese Nische besetzt, ist das Unternehmen zu einem zentralen Akteur für den Aufbau der notwendigen KI-Infrastruktur geworden.

Planungssicherheit bis 2028

Die hohe Nachfrage führt dazu, dass sich die Projektlaufzeiten deutlich verlängern. Neue Aufträge werden zunehmend für die Jahre 2027 und 2028 fest eingeplant, was für eine langfristig stabile Umsatzplanung sorgt. Neben dem Technologiesektor stützt zudem der kontinuierliche Modernisierungsbedarf in Industrie- und Gewerbebauten das Geschäftsmodell.

An der Börse spiegelt sich dieser Optimismus deutlich wider: Die Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn ein Plus von fast 42 Prozent. Trotz dieser Rallye und einem gestrigen Schlusskurs von 1.215,00 Euro deutet der aktuelle RSI-Wert von 38,3 darauf hin, dass das Papier technisch derzeit nicht überhitzt ist.

Die nächsten konkreten Impulse werden Ende April 2026 erwartet, wenn Comfort USA voraussichtlich die Zahlen für das erste Quartal vorlegt. Anleger werden dann genau darauf achten, wie effizient das Unternehmen den gewaltigen Auftragsberg operativ abarbeitet und ob die Margen mit dem Wachstum Schritt halten können.

(12.03.2026)

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Anzeige

    Anzeige

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

