Mercedes-Benz VLE: Elektro-Van mit 700 km Reichweite startet ( Finanztrends)

Mercedes-Benz präsentiert den vollelektrischen Luxus-Van VLE. Das Fahrzeug löst V-Klasse und EQV ab und basiert auf einer neuen Elektroarchitektur. Es kombiniert Großzügigkeit mit der Technik einer Oberklasselimousine und richtet sich an Privatkunden, Familien und exklusive Shuttle-Dienste.

800-Volt-Technik für Rekordwerte

Die technische Basis ist die neue Plattform VAN.EA, die speziell für Elektroantriebe entwickelt wurde. Herzstück ist ein 800-Volt-System mit einer 115-kWh-Batterie. Diese Konfiguration ermöglicht eine Reichweite von über 700 Kilometern nach WLTP. Ein cW-Wert von 0,25 – sonst bei Limousinen üblich – trägt zur hohen Effizienz bei.

Das Laden wird zum Kurzstopp: An Schnellladesäulen mit bis zu 320 kW DC-Leistung soll der VLE in nur 15 Minuten Energie für bis zu 355 Kilometer nachladen. Damit adressiert Mercedes einen der größten Kritikpunkte bei elektrischen Großraumfahrzeugen.

Vom Familienvan zum Sportler

Zum Start gibt es zwei Varianten. Der VLE 300 leistet 272 PS (200 kW) und hat Frontantrieb. Wer mehr Dynamik will, greift zum VLE 400 4MATIC. Mit zwei Motoren und Allradantrieb bringt er 409 PS (305 kW) auf die Straße und beschleunigt das schwere Fahrzeug in 6,5 Sekunden auf 100 km/h.

Trotz seiner Größe soll der Van agil sein. Eine serienmäßige Hinterachslenkung reduziert den Wendekreis auf 10,9 Meter. Für Komfort sorgt die adaptive Luftfederung AIRMATIC. Das Allradmodell kann zudem Anhänger mit bis zu 2,5 Tonnen ziehen.

MBUX Superscreen und Kino-Dach

Im Innenraum setzt Mercedes auf puren Luxus. Dominierend ist der optionale MBUX Superscreen, der sich über die gesamte Breite spannt. Das Betriebssystem MB.OS ermöglicht schnelle Updates und eine intuitive Sprachsteuerung.

Im Fond ist Platz für bis zu acht Personen. Das Highlight: Ein elektrisch ausfahrbarer Panorama-Bildschirm im Dach. Mit 31,3 Zoll und 8K-Auflösung verwandelt er den Raum in ein Kino, eine Gaming-Zone oder ein Konferenzzimmer.

Neue Strategie: Luxus statt Lieferwagen

Mit dem VLE vollzieht Mercedes-Benz einen strategischen Wandel. Das Fahrzeug wird klar als Premium-Pkw positioniert – ohne jeden Nutzfahrzeug-Charakter. Während der künftige Vito weiter Gewerbekunden bedient, zielt der VLE auf das Lifestyle- und Luxussegment.

Der Konzern reagiert damit auf globale Trends. Vor allem in Asien haben luxuriöse Großraumlimousinen klassische Statussymbole längst abgelöst. Mit dem VLE und einem noch exklusiveren VLS (auf S-Klasse-Niveau) will Mercedes in diesem margenstarken Segment führen.

Start im Sommer, Basis ab 80.000 Euro

Die Markteinführung ist für den Sommer 2026 geplant. Der VLE 300 soll in der Basisversion ab etwa 80.000 Euro erhältlich sein. Für den leistungsstärkeren VLE 400 4MATIC werden rund 94.000 Euro veranschlagt.

Später soll ein günstigeres Einstiegsmodell VLE 250 mit LFP-Batterie für knapp 68.000 Euro folgen. Parallel entwickelt Mercedes eine Architektur für Verbrennermotoren (VAN.CA), um Märkte mit schwacher Ladeinfrastruktur weiter zu bedienen. Die Botschaft ist jedoch klar: Die Zukunft des luxuriösen Fahrens ist elektrisch.

