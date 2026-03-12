Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi öffnet nach Renovierung ( Finanztrends)

12.03.2026, 1862 Zeichen

Das Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi öffnet am 29. April 2026 wieder. Das Luxushotel mit nur 57 Zimmern hat alle Unterkünfte und öffentlichen Bereiche komplett neu gestalten lassen. Star-Designer André Fu verantwortete die mehrmonatige Renovierung.

Ein zeitgenössisches Herrenhaus mitten in Tokio

André Fu und sein Studio aus Hongkong verwandelten das Hotel in ein „zeitgenössisches Herrenhaus“. Die Vision: eine Oase der Ruhe im pulsierenden Marunouchi-Viertel. Die Arbeiten begannen im Juli 2025 und stehen nun kurz vor dem Abschluss. Das Hotel liegt nur wenige Schritte vom Bahnhof Tokio entfernt und behält seinen intimen, residenzartigen Charakter.

Lobby wird zur japanischen Tee-Lounge

Das neue Herzstück ist die Ankunftslobby. Sie fungiert als moderne Tee-Lounge. Washi-Papier-Paneelen, dezente Möbel und der Blick auf einen meditativen Steingarten sollen Gäste sofort zur Ruhe kommen lassen. Der Übergang von der hektischen Stadt in die Hotelwelt soll nahtlos sein.

Auch alle 57 Zimmer und Suiten wurden überarbeitet. Warme Hölzer, Möbel im Mid-Century-Stil und aufwendige Details wie Beleuchtungskörper aus Gussbronze prägen jetzt das Bild. Das Design verbindet japanische Handwerkskunst mit kosmopolitischer Leichtigkeit.

Michelin-Stern und perfekte Lage bleiben

Während der Renovierung blieb die kulinarische Attraktion geöffnet: Das hoteleigene Restaurant SÉZANNE behielt seine drei Michelin-Sterne. Die strategisch perfekte Lage im Pacific Century Place-Gebäude direkt am Bahnhof Tokio ist unverändert. Von hier aus sind Gäste in kürzester Zeit mit dem Shinkansen in ganz Japan unterwegs.

Die Wiedereröffnung fällt in eine Zeit, in der viele Luxushotels in Tokio modernisiert werden. Das Four Seasons setzt mit seiner Boutique-Größe und der Fusion aus Tradition und Moderne einen eigenen Akzent. Ab Ende April können Gäste das Ergebnis selbst erleben.

(12.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner wienerberger

wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)