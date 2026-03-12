Geberit Aktie: Solides Jahresergebnis ( Finanztrends)

12.03.2026, 2517 Zeichen

Trotz eines anhaltend schwierigen Umfelds in der europäischen Baubranche hat Geberit das Geschäftsjahr 2025 mit Wachstum abgeschlossen. Umsatz und operativer Gewinn legten zu – und die Aktionäre dürfen sich über eine erneut erhöhte Dividende freuen.

Wachstum trotz Gegenwind

Der Nettoumsatz kletterte um 2,5 Prozent auf 3,16 Milliarden Franken. Bereinigt um negative Währungseffekte von 72 Millionen Franken fiel das Wachstum mit 4,8 Prozent deutlich kräftiger aus. Das zeigt: Das operative Geschäft läuft besser, als die Headline-Zahlen auf den ersten Blick vermuten lassen.

Besonders erfreulich entwickelten sich dabei neu eingeführte Produkte sowie das breit über verschiedene Märkte verteilte Wachstum – ein Hinweis darauf, dass Geberit seine Marktstellung als führender Sanitärprodukt-Anbieter weiter festigen konnte.

Einmaleffekt trübt die Marge leicht

Das EBITDA stieg um 2,0 Prozent auf 931 Millionen Franken, währungsbereinigt sogar um 5,3 Prozent. Die entsprechende Marge fiel jedoch minimal von 29,6 auf 29,4 Prozent – und das hat einen konkreten Grund: eine einmalige Belastung durch die Schließung eines Werks. Ohne diesen Sondereffekt wäre die Marge dank erzielter Effizienzgewinne sogar gestiegen.

Das Nettoergebnis erreichte 598 Millionen Franken, ein hauchdünnes Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bereinigt um die Werksschließungskosten hätte der Gewinn bei 617 Millionen Franken gelegen, was einer Nettomarge von 19,5 Prozent entsprochen hätte.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Geberit ?

Free Cashflow überzeugt

Ein echtes Highlight des Jahresberichts: Der Free Cashflow wuchs um 7,4 Prozent auf 659 Millionen Franken – ein solides Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Zusätzlich wirkte das laufende Aktienrückkaufprogramm positiv auf den Gewinn je Aktie, der mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 18,15 Franken stärker zulegte als das Nettoergebnis selbst.

Geberit blickt damit auf ein Jahr zurück, das trotz herausfordernder Rahmenbedingungen mehr Licht als Schatten zeigt – und belohnt seine Aktionäre mit einer weiteren Dividendenerhöhung.

Anzeige

Geberit-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Geberit-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

Die neusten Geberit-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Geberit-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Geberit: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(12.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner WEB Windenergie AG

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)