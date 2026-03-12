Mimedia Aktie: Kapitalerhöhung abgeschlossen ( Finanztrends)
Mimedia Holdings hat die vor kurzem angekündigte Privatplatzierung erfolgreich beendet. Mit dem Zufluss von sechs Millionen US-Dollar stärkt das Unternehmen seine Liquidität, um die globale Vermarktung seiner Cloud-Lösungen voranzutreiben.
Sechs Millionen Dollar für Wachstum
Im Rahmen der Platzierung gab das Unternehmen 24 Millionen untergeordnete Stimmrechtsaktien zu einem Preis von je 0,25 US-Dollar aus. Die Bruttoerlöse fließen direkt in die laufenden Geschäftstätigkeiten sowie in die Finanzierung strategischer Wachstumsinitiativen. Damit schafft Mimedia den finanziellen Spielraum, um die technologische Infrastruktur weiterzuentwickeln und das Betriebskapital abzusichern.
Strategische Partnerschaft im Fokus
Die Kapitalmaßnahme steht in engem Zusammenhang mit der Ende Februar bekannt gegebenen Kooperation mit Credico. Kann die neue Zusammenarbeit nun den entscheidenden Wachstumsimpuls liefern? Der Spezialist für Vertriebsauslagerung soll die Cloud-Plattform von Mimedia weltweit seinem Kundenstamm zugänglich machen, der unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Energie umfasst.
Ziel der Kooperation ist es, die Plattform für großangelegte Vertriebskampagnen zu nutzen und so stabile, wiederkehrende Einnahmequellen zu generieren. Durch den erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsrunde verfügt Mimedia nun über das notwendige Kapital, um die operative Umsetzung dieser Partnerschaft zu finanzieren und seine Position im kompetitiven Cloud-Markt zu festigen.
