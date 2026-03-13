Alternative Therapien: Neue Hoffnung bei chronischen Nervenschmerzen ( Finanztrends)

13.03.2026, 3815 Zeichen

Für Millionen Patienten rücken Akupunktur, Elektrostimulation und Mind-Body-Medizin aus der Nische in den Fokus der Schmerztherapie. Neue Studien und Leitlinien belegen ihre Wirksamkeit.

Chronische neuropathische Schmerzen sind eine komplexe Herausforderung. Die als brennend oder stechend beschriebenen Beschwerden schränken die Lebensqualität massiv ein. Während Medikamente wie Antidepressiva wichtig bleiben, setzt die Medizin zunehmend auf einen multimodalen Ansatz. Dieser kombiniert verschiedene Disziplinen, um nicht nur den Schmerz, sondern auch seine psychischen Folgen zu behandeln.

Anzeige

Ob Nackenpochen oder ziehender Rücken – die traditionelle chinesische Medizin bietet effektive Techniken, die lediglich drei Finger zur Anwendung benötigen. In diesem kostenlosen PDF-Guide werden 101 Druckpunkte erklärt, mit denen Sie viele Beschwerden in wenigen Minuten selbst lindern können. Schmerzfrei mit der heilenden Kraft der Akupressur

Akupunktur: Studie zeigt Nervenregeneration

Besonders die Akupunktur liefert überraschende Ergebnisse. Neue Forschungen, unter anderem an der Berliner Charité, deuten darauf hin, dass die Nadeln mehr können als nur Symptome zu lindern. Sie scheinen sogar die Nervenleitgeschwindigkeit bei Polyneuropathie zu verbessern – eine Erkenntnis, die frühere Annahmen über irreversible Nervenschäden infrage stellt.

Experten führen die Wirkung auf eine starke lokale Durchblutungsförderung und sensorische Reize zurück, die das Nervensystem zur Selbstheilung anregen. Diese wissenschaftliche Bestätigung macht Verfahren wie die Elektroakupunktur zu einer ernsthaften Therapieoption.

TENS: Elektrische Impulse für mehr Kontrolle

Die Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS) ist eine etablierte Methode. Patienten können die handlichen Geräte selbst anwenden und geben sich damit ein Stück Kontrolle über ihren Schmerz zurück.

Die Wirkung wird durch zwei Theorien erklärt: Die "Gate-Control-Theorie" besagt, dass die Impulse die Weiterleitung von Schmerzsignalen blockieren. Zudem soll die Stimulation die Ausschüttung körpereigener Endorphine anregen. Viele Anwender berichten von deutlicher Linderung. Die Kosten für die Geräte werden von den gesetzlichen Krankenkassen unter bestimmten Voraussetzungen übernommen.

Mind-Body-Medizin bricht den Schmerzkreislauf

Anzeige

Neben der klassischen Akupunktur lassen sich viele Schmerzen auch ganz ohne Nadeln oder Medikamente über gezielte Reize lindern. Diese bebilderte Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die wichtigsten Akupressur-Punkte für Kopf und Rücken im Alltag selbst anwenden. Bebilderte Anleitung mit 101 Akupressur-Punkten gratis sichern

Chronischer Schmerz hinterlässt ein "Schmerzgedächis" im Gehirn. Genau hier setzen Geist-Körper-Techniken wie Yoga, Tai Chi oder Achtsamkeitstraining an. Die fließenden Bewegungen beruhigen das Nervensystem und reduzieren nachweislich die Schmerzwahrnehmung.

Diese Methoden helfen Patienten, aus dem Teufelskreis aus Schmerz, Angst und Anspannung auszubrechen. Sie sind ein zentraler Baustein für mehr Wohlbefinden und Lebensqualität.

Leitlinien bestätigen den Trend

Die wachsende Bedeutung alternativer Therapien spiegelt sich in neuen Leitlinien wider. Eine Aktualisierung der Neuropathic Pain Special Interest Group (NeuPSIG) aus dem Mai 2025 rückt neben Medikamenten auch topische Mittel und nicht-invasive Stimulationsverfahren stärker in den Fokus.

Die Zukunft der Schmerztherapie liegt im individualisierten Ansatz. Die Kombination aus Schulmedizin, fundierten Alternativmethoden und psychologischer Unterstützung verspricht die nachhaltigste Linderung. Für Patienten wird es immer wichtiger, gemeinsam mit ihren Ärzten ein maßgeschneidertes Behandlungspaket zu finden. Die Forschung macht Hoffnung auf ein stetig wachsendes Arsenal wirksamer und schonender Therapien.

(13.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner Uniqa

Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» AleAnna Aktie: Deutliches Reserven-Plus ( Finanztrends)

» KI-gestützte Wirbelsäulentherapie gewinnt an Fahrt ( Finanztrends)

» Nierenärzte warnen vor Zucker in Softdrinks ( Finanztrends)

» Pflegekosten: So können Kinder die Steuerlast senken ( Finanztrends)

» Liberty Media Aktie: Strategische Weichenstellungen ( Finanztrends)

» UniWorld: KI-Ökosystem im Fokus ( Finanztrends)