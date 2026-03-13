BMF legt neue Pauschbeträge für 2026 fest ( Finanztrends)

13.03.2026, 4690 Zeichen

Für Bäcker, Wirte und Metzger gelten ab sofort neue Pauschalen für den privaten Verzehr aus dem eigenen Betrieb. Das Bundesfinanzministerium hat die aktualisierten Werte veröffentlicht – und dabei erstmals die dauerhafte Mehrwertsteuersenkung auf Gastronomie berücksichtigt.

Die sogenannten Pauschbeträge für Sachentnahmen sind ein zentrales Werkzeug für die monatliche Buchhaltung. Sie vereinfachen die Erfassung von Waren, die Inhaber und ihre Familien aus dem eigenen Geschäft für den privaten Bedarf entnehmen. Ohne diese Pauschalen müsste jeder einzelne Brötchen oder jedes Stück Fleisch penibel dokumentiert werden. Da der private Verzehr den steuerpflichtigen Gewinn nicht mindert, muss er fiktiv als Betriebseinnahme verbucht und versteuert werden.

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So hoch sind die neuen Pauschbeträge

Die Werte für 2026 basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes zu den durchschnittlichen Ausgaben privater Haushalte. Sie gelten pro Erwachsenem und Jahr und werden für die monatliche Buchführung durch zwölf geteilt.

Die jährlichen Nettowerte für 2026 im Überblick:

* Bäckereien: 1.885 Euro

* Metzgereien/Fleischereien: 2.054 Euro

* Cafés/Konditoreien: 2.208 Euro

* Lebensmittel-Einzelhandel: 1.763 Euro

* Milch-/Eiergeschäfte: 721 Euro

* Obst-/Gemüsehandel: 553 Euro

* Getränkehandel: 399 Euro

Gastronomie profitiert von Mehrwertsteuersenkung

Eine wesentliche Neuerung betrifft die Gastronomie. Seit dem 1. Januar 2026 gilt für Speisen in Restaurants und der Gemeinschaftsverpflegung dauerhaft der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent. Getränke werden weiterhin mit 19 Prozent besteuert.

Das Bundesfinanzministerium hat diese Entlastung präzise in die Pauschale für Gastronomiebetriebe eingerechnet. Der Jahres-Pauschbetrag liegt bei 4.001 Euro pro Person. Davon werden nun 3.173 Euro mit 7 Prozent und nur noch 828 Euro mit 19 Prozent versteuert. Branchenverbände wie der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) begrüßen diese Anpassung. Sie stellt sicher, dass Wirte bei ihrem privaten Verzehr dieselbe Steuerentlastung erhalten wie ihre zahlenden Gäste.

Strenge Regeln für Kinder, Mischbetriebe und Urlaub

Das Pauschal-System bietet zwar Erleichterung, ist aber streng reglementiert. Die Beträge sind starre Jahreswerte. Die Finanzämter erlauben keine Abzüge für Urlaube, Krankheiten oder individuelle Ernährungsgewohnheiten. Ist der Inhaber drei Wochen im Urlaub, bleibt der Pauschbetrag unverändert.

Für Kinder gelten Sonderregeln:

* Kinder bis zum 2. Lebensjahr: komplett befreit (0 Euro)

* Kinder von 2 bis 12 Jahren: die Hälfte des Erwachsenen-Betrags

Betreibt ein Unternehmer einen Mischbetrieb – etwa eine Metzgerei mit angeschlossenem Restaurant –, ist der höchste der in Frage kommenden Pauschbeträge anzuwenden. Nicht von den Pauschalen erfasst sind Non-Food-Artikel wie Tabakwaren oder Kleidung. Diese müssen bei privater Entnahme einzeln verbucht werden.

Rechtssicherheit bei der Betriebsprüfung

Der Hauptnutzen der Pauschbeträge liegt in der Rechtssicherheit. Private Entnahmen sind ein klassischer Prüfungsschwerpunkt bei Betriebsprüfungen des Finanzamts. Lückenhafte oder fehlende Aufzeichnungen können dazu führen, dass die Prüfer höhere Einnahmen schätzen. Die Folge sind oft hohe Nachzahlungen, Zinsen und Strafen.

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Da private Entnahmen ein klassischer Fokus der Finanzbehörden sind, sollten sich Unternehmer gezielt auf Kontrollen vorbereiten. Dieser 35-seitige Gratis-Report liefert Ihnen Strategien zur Verkürzung der Prüfungsdauer und praktische Checklisten für einen souveränen Umgang mit dem Finanzamt. Kostenlosen Betriebsprüfungs-Ratgeber herunterladen

Die Anwendung der offiziellen BMF-Pauschalen schützt Unternehmer vor solchen Streitigkeiten über das Ausmaß ihres Privatverzehrs. Die Werte sind Teil der amtlichen Richtsatzsammlung, an der sich Finanzbehörden orientieren. Obwohl die genaue, einzelne Dokumentation theoretisch zulässig ist, raten Steuerexperten davon ab. Der administrative Aufwand übersteigt in der Regel jedes mögliche Ersparnis, und manuelle Aufzeichnungen sind anfälliger für Beanstandungen.

Kammern und Verbände, darunter die HWK Cottbus und die IHK Darmstadt, haben ihre Mitglieder bereits zu Jahresbeginn auf die neuen Werte hingewiesen. Für Betriebe ist es entscheidend, dass Buchhaltungssoftware und Kassensysteme sowohl die neuen Steuersätze als auch die aktualisierten Pauschbeträge korrekt abbilden.

(13.03.2026)

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