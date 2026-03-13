Datenschutz: Neue Regeln für Biotech, KI und Finanzen ( Finanztrends)

13.03.2026, 5854 Zeichen

Die EU verschärft die Datenschutzregeln für Schlüsselindustrien. Drei parallele Entwicklungen zwingen Unternehmen zu spezialisierten Compliance-Strategien.

Die Europäischen Datenschutzbehörden EDPB und EDPS haben am 12. März 2026 ein wegweisendes Gutachten zum geplanten EU-Biotech-Gesetz vorgelegt. Gleichzeitig warnen Digitalverbände vor den Plänen der EU-Kommission für ein „Digital Omnibus“-Paket, das Grundregeln für KI und Cloud-Computing lockern soll. Ein neues Urteil des Finanzgerichts Leipzig bestätigt zudem, dass Behörden für Datenpannen haften – auch ohne finanziellen Schaden. Für Unternehmen in Gesundheitswesen, Technologie und Finanzen bedeutet dies: Die Ära des einheitlichen Datenschutzes nach DSGVO geht zu Ende, sektorspezifische Regeln gewinnen an Bedeutung.

Biotech-Branche: Strengere Vorgaben für klinische Studien

Im Gesundheitssektor muss der Fortschritt in der Forschung mit dem Schutz höchst sensibler Patientendaten in Einklang gebracht werden. Die Aufsichtsbehörden begrüßen zwar das Ziel des Biotech-Gesetzes, klinische Studien EU-weit zu harmonisieren. Doch sie fordern schärfere Sicherheitsvorkehrungen.

Die wohl wichtigste Empfehlung betrifft die Rolle der Datenverantwortlichen. Die EDPB und der EDPS fordern eine klare gesetzliche Definition, ob die Finanziers und Durchführer von Studien alleinige oder gemeinsame Verantwortliche sind. Das würde die Haftungsfrage grundlegend neu regeln. Zudem soll die vorgeschlagene Mindestdatenaufbewahrungsfrist von 25 Jahren strikt auf die Studienhauptakte begrenzt werden – nicht auf alle im Studienverlauf verarbeiteten personenbezogenen Daten. Damit soll verhindert werden, dass sensible Gesundheitsdaten endlos gespeichert werden.

Tech-Sektor: Streit um das „Digital Omnibus“-Paket

In der Technologiebranche sorgt der Gesetzesvorschlag der EU-Kommission für heftige Kontroversen. Das „Digital Omnibus“-Paket soll die DSGVO mit anderen Digitalvorschriften vereinfachen. Doch Branchenverbände schlagen Alarm.

Die Open Source Business Alliance (OSBA) warnt, dass gelockerte Datenschutzregeln zum Training von KI-Modellen den Wettbewerbsvorteil europäischer Anbieter zerstören könnten. Hohe Privatsphärestandards seien oft ihr entscheidendes Marktmerkmal. Eine Aufweichung der DSGVO gefährde die digitale Souveränität Europas. Auch der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) fordert einen strikt risikobasierten Regulierungsansatz. Bürokratie müsse sich an der tatsächlichen Intensität des Dateneingriffs orientieren. Unrealistische Einwilligungsprozesse müssten abgeschafft werden.

Finanzsektor: Haftung auch ohne finanziellen Schaden

Während über neue Gesetze debattiert wird, zeigen aktuelle Urteile die hohen Kosten von Compliance-Fehlern. Das Finanzgericht Leipzig verurteilte ein Finanzamt zur Zahlung von 1.000 Euro Schadensersatz nach Artikel 82 DSGVO.

Grund war eine schwere Datenpanne: Eine komplette Einkommensteuererklärung wurde wegen eines falschen Adressaufklebers an einen Dritten verschickt. Die Dokumente enthielten höchst private Informationen zu Einkommen, Krankengeschichte und Familienverhältnissen. Das Gericht wies die Argumentation der Behörde zurück, ein reiner Datenschutzverstoß ohne konkreten finanziellen Schaden reiche nicht für eine Entschädigung. Der Kontrollverlust über solche sensiblen Daten sei an sich schon ein Schaden. Dieses Urteil setzt einen wichtigen Präzedenzfall für den öffentlichen Sektor.

Die große Herausforderung: Überschneidende Regelwerke

Die Komplexität für Unternehmen wächst, weil sich verschiedene Gesetze überschneiden. Die EU-Kommission und die EDPB prüfen derzeit über 100 Stellungnahmen zum Zusammenspiel von Digital Markets Act (DMA) und DSGVO. Der DMA verlangt von großen Plattformen („Gatekeepern“) die Weitergabe von Daten, während die DSGVO auf Datensparsamkeit pocht. Diese Zielkonflikte müssen aufgelöst werden.

Für Compliance-Verantwortliche bedeutet dies, dass Datenschutzstrategien nicht mehr isoliert entwickelt werden können. Sie müssen mit Wettbewerbs- und Verbraucherschutzpolitik integriert werden. Die finalen Leitlinien werden für das letzte Quartal 2026 erwartet.

Ausblick: Mehr Klarheit statt mehr Flexibilität

Die Entwicklung zeigt einen klaren Trend: Die einheitliche DSGVO wird durch sektorspezifische Regeln wie das Biotech-Gesetz oder den KI-Akt ergänzt. Unternehmen brauchen deshalb spezialisierte Teams, die diese sich überlagernden Rechtsrahmen interpretieren können.

Eine aktuelle Umfrage der Datenschutz-NGO NOYB bestätigt, was die Branche fordert: Datenschutzbeauftragte wünschen sich keine Abschwächung der Grundrechte, sondern weniger Bürokratie. Statt flexibler, unklarer Risikobewertungen bevorzugen sie klare Positiv- und Negativlisten für Datenverarbeitungen. Rechtssicherheit steht über theoretischer Deregulierung.

Unternehmen in allen Sektoren müssen sich auf eine Phase intensiver regulatorischer Klärungen einstellen. Die EDPB kündigte für 2026/2027 Schwerpunkte bei generativer KI, Data-Scraping und der Pseudonymisierung von Nutzerdaten an. Eine Überprüfung der eigenen Datenpolitik ist jetzt dringend geboten.

