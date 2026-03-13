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Fiserv Aktie: Neustart unter Druck ( Finanztrends)

13.03.2026, 2466 Zeichen

Der neue Fiserv-Chef Mike Lyons hat klare Worte gewählt: 2026 ist kein Wachstumsjahr, sondern ein Umbau. Diese Botschaft hat die Aktie auf ein neues 52-Wochen-Tief gedrückt.

Gedämpfte Erwartungen, hohe Investitionen

Lyons, erst kürzlich ins Amt berufen, hat die Erwartungen für das laufende Jahr deutlich zurückgeschraubt. Das Unternehmen erwartet einen Gewinn je Aktie zwischen 8,00 und 8,30 US-Dollar sowie ein organisches Umsatzwachstum von lediglich 1 bis 3 Prozent. Statt kurzfristiger Expansion stehen Investitionen in die Technologieinfrastruktur im Vordergrund.

Parallel dazu billigte der Aufsichtsrat ein Aktienpaket für Lyons im Wert von rund 30 Millionen US-Dollar — gekoppelt an langfristige Leistungsziele. Angesichts des Kursrückgangs notiert die Aktie nun mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,2, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 17,6.

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  • Tigress Financial: Kursziel 95 US-Dollar, Rating „Buy" — mit Verweis auf KI-getriebene Softwarechancen

Operativ zeigt das Bild gemischte Signale. Im zuletzt berichteten Quartal erzielte Fiserv 4,9 Milliarden US-Dollar an bereinigten Umsätzen. Das Kleinunternehmensgeschäft wuchs um 7 Prozent, während auf der Plattformseite TruStage seine Compliance-Lösungen in das CoreAdvance-Bankingsystem integriert — ein Schritt, der die Kundenbindung bei kleineren Finanzinstituten stärken soll.

Erschwerend kommt hinzu, dass der gesamte Fintech-Sektor unter makroökonomischem Gegenwind leidet. Sorgen rund um Private Credit und eine allgemeine Risikoaversion der Investoren belasten die Bewertungen — und überlagern vorerst die kommerziellen Fortschritte auf Unternehmensebene. Ob die Transformation bis Ende 2026 greifbare Margenerholung liefert, werden die kommenden Quartalsberichte zeigen müssen.

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    Autor: Finanztrends

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