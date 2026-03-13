SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Kinder Morgan Aktie: Rekordhoch im Visier ( Finanztrends)

13.03.2026, 2787 Zeichen

Kinder Morgan festigt seine Position als Rückgrat der nordamerikanischen Energieinfrastruktur. Während die US-Regulierungsbehörden einen stabilen Rahmen für das riesige Pipelinenetz bestätigen, rückt die steigende Nachfrage nach Erdgasexporten das Unternehmen verstärkt in den Fokus. Die strategische Ausrichtung auf Flüssigerdgas (LNG) könnte sich in den kommenden Wochen als entscheidender Faktor erweisen.

Stabiles regulatorisches Umfeld

Ein wesentlicher Aspekt für Midstream-Betreiber ist die Verlässlichkeit der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) weiterhin eine routinierte Aufsicht über die Tarifstrukturen der Pipelines ausübt. Diese Stabilität im operativen Umfeld gilt als wichtiges Fundament für das Geschäftsmodell, das primär auf festen Gebühren für den Energietransport basiert und somit unabhängiger von kurzfristigen Rohstoffpreisschwankungen ist.

Erdgas als zentraler Wachstumstreiber

Der strategische Schwerpunkt des Konzerns liegt auf dem Ausbau der Erdgas-Infrastruktur. Vor allem der Export von Flüssigerdgas (LNG) und der steigende Bedarf von Kraftwerken treiben die Auslastung des Netzwerks voran. Kinder Morgan richtet seine Projektpipeline konsequent an diesen Trends aus, um die wachsende Nachfrage in Nordamerika effizient zu bedienen. Die kontinuierliche Optimierung des bestehenden Netzes soll dabei helfen, langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Spannung vor den Quartalszahlen

An der Börse spiegelt sich die Zuversicht der Marktteilnehmer wider. Das Papier notiert derzeit nur knapp unter seinem bisherigen Jahresbestwert. Investoren richten ihre Aufmerksamkeit nun auf den nächsten Meilenstein im Finanzkalender, der konkrete Einblicke in die aktuelle Ertragskraft und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens liefern wird.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Kinder Morgan?

  • 28,98 Euro: Schlusskurs vom Donnerstag
  • 29,22 Euro: 52-Wochen-Hoch (03.03.2026)
  • 22,41 Euro: 52-Wochen-Tief (16.12.2025)
    1. April 2026: Prognostizierter Termin für den Quartalsbericht

Der Quartalsbericht Mitte April liefert die nächsten harten Fakten zur operativen Performance. Dieser Termin wird zeigen, wie effektiv Kinder Morgan die hohe Netzauslastung und die strategischen Projekte in konkrete Gewinnsteigerungen ummünzen konnte.

Anzeige

Kinder Morgan-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kinder Morgan-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

Die neusten Kinder Morgan-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kinder Morgan-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Kinder Morgan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Raiffeisen Zertifikate
Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» AleAnna Aktie: Deutliches Reserven-Plus ( Finanztrends)

» KI-gestützte Wirbelsäulentherapie gewinnt an Fahrt ( Finanztrends)

» Nierenärzte warnen vor Zucker in Softdrinks ( Finanztrends)

» Pflegekosten: So können Kinder die Steuerlast senken ( Finanztrends)

» Liberty Media Aktie: Strategische Weichenstellungen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Strabag
    Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
    Featured Partner Video

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...

    Books josefchladek.com

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    13.03.2026, 2787 Zeichen

    Kinder Morgan festigt seine Position als Rückgrat der nordamerikanischen Energieinfrastruktur. Während die US-Regulierungsbehörden einen stabilen Rahmen für das riesige Pipelinenetz bestätigen, rückt die steigende Nachfrage nach Erdgasexporten das Unternehmen verstärkt in den Fokus. Die strategische Ausrichtung auf Flüssigerdgas (LNG) könnte sich in den kommenden Wochen als entscheidender Faktor erweisen.

    Stabiles regulatorisches Umfeld

    Ein wesentlicher Aspekt für Midstream-Betreiber ist die Verlässlichkeit der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) weiterhin eine routinierte Aufsicht über die Tarifstrukturen der Pipelines ausübt. Diese Stabilität im operativen Umfeld gilt als wichtiges Fundament für das Geschäftsmodell, das primär auf festen Gebühren für den Energietransport basiert und somit unabhängiger von kurzfristigen Rohstoffpreisschwankungen ist.

    Erdgas als zentraler Wachstumstreiber

    Der strategische Schwerpunkt des Konzerns liegt auf dem Ausbau der Erdgas-Infrastruktur. Vor allem der Export von Flüssigerdgas (LNG) und der steigende Bedarf von Kraftwerken treiben die Auslastung des Netzwerks voran. Kinder Morgan richtet seine Projektpipeline konsequent an diesen Trends aus, um die wachsende Nachfrage in Nordamerika effizient zu bedienen. Die kontinuierliche Optimierung des bestehenden Netzes soll dabei helfen, langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

    Spannung vor den Quartalszahlen

    An der Börse spiegelt sich die Zuversicht der Marktteilnehmer wider. Das Papier notiert derzeit nur knapp unter seinem bisherigen Jahresbestwert. Investoren richten ihre Aufmerksamkeit nun auf den nächsten Meilenstein im Finanzkalender, der konkrete Einblicke in die aktuelle Ertragskraft und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens liefern wird.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Kinder Morgan?

    • 28,98 Euro: Schlusskurs vom Donnerstag
    • 29,22 Euro: 52-Wochen-Hoch (03.03.2026)
    • 22,41 Euro: 52-Wochen-Tief (16.12.2025)
      1. April 2026: Prognostizierter Termin für den Quartalsbericht

    Der Quartalsbericht Mitte April liefert die nächsten harten Fakten zur operativen Performance. Dieser Termin wird zeigen, wie effektiv Kinder Morgan die hohe Netzauslastung und die strategischen Projekte in konkrete Gewinnsteigerungen ummünzen konnte.

    Anzeige

    Kinder Morgan-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kinder Morgan-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

    Die neusten Kinder Morgan-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kinder Morgan-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Kinder Morgan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (13.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Raiffeisen Zertifikate
    Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

    » PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

    » Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

    » AleAnna Aktie: Deutliches Reserven-Plus ( Finanztrends)

    » KI-gestützte Wirbelsäulentherapie gewinnt an Fahrt ( Finanztrends)

    » Nierenärzte warnen vor Zucker in Softdrinks ( Finanztrends)

    » Pflegekosten: So können Kinder die Steuerlast senken ( Finanztrends)

    » Liberty Media Aktie: Strategische Weichenstellungen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
    Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
    ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
    Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
    Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Strabag
      Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
      Featured Partner Video

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...

      Books josefchladek.com

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de