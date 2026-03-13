Republic First Aktie: Insolvenz-Status ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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13.03.2026, 2141 Zeichen
Republic First Bancorp ist kein klassisches Bankhaus mehr. Seit dem Zusammenbruch der operativen Tochter und dem Gang in das Chapter-11-Verfahren im Jahr 2024 hat sich das Blatt für Anleger grundlegend gewendet. Statt um Zinsmargen geht es heute fast ausschließlich um die juristische Abwicklung einer gescheiterten Holding.
Von der Bank zur leeren Hülle
Der operative Aus kam im April 2024, als die Aufsichtsbehörden die Republic First Bank schlossen. Die FDIC fungierte als Empfänger, während die Fulton Bank die Einlagen und wesentliche Vermögenswerte übernahm. Die Holdinggesellschaft selbst suchte im August 2024 Rettung im Gläubigerschutz. Seither findet der Handel der Papiere unter dem Kürzel FRBKQ ausschließlich an den OTC-Märkten statt.
Juristisches Tauziehen statt Quartalszahlen
Klassische Kennzahlen wie Quartalsgewinne oder Wachstumsstrategien spielen keine Rolle mehr. Der Fokus liegt nun auf den juristischen Details des Insolvenzverfahrens. Anleger beobachten die Offenlegungen zum Chapter-11-Prozess, um abzuschätzen, ob nach der Befriedigung der Gläubiger überhaupt ein Wert für die Aktionäre verbleibt. In solchen komplexen Verfahren gehen Eigenkapitalgeber oft leer aus.
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Während der restliche Regionalbankensektor mit Zinswenden und regulatorischen Hürden kämpft, ist Republic First von diesen Marktdynamiken entkoppelt. Das Schicksal der Aktie wird nicht mehr durch das operative Geschäft, sondern durch Liquidationspläne und Gerichtsbeschlüsse bestimmt. Die nächsten Meilensteine sind die Veröffentlichungen zum Reorganisationsplan, die Aufschluss über die finale Verteilung der Masse geben werden.
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Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.
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