SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Republic First Aktie: Insolvenz-Status ( Finanztrends)

13.03.2026, 2141 Zeichen

Republic First Bancorp ist kein klassisches Bankhaus mehr. Seit dem Zusammenbruch der operativen Tochter und dem Gang in das Chapter-11-Verfahren im Jahr 2024 hat sich das Blatt für Anleger grundlegend gewendet. Statt um Zinsmargen geht es heute fast ausschließlich um die juristische Abwicklung einer gescheiterten Holding.

Von der Bank zur leeren Hülle

Der operative Aus kam im April 2024, als die Aufsichtsbehörden die Republic First Bank schlossen. Die FDIC fungierte als Empfänger, während die Fulton Bank die Einlagen und wesentliche Vermögenswerte übernahm. Die Holdinggesellschaft selbst suchte im August 2024 Rettung im Gläubigerschutz. Seither findet der Handel der Papiere unter dem Kürzel FRBKQ ausschließlich an den OTC-Märkten statt.

Juristisches Tauziehen statt Quartalszahlen

Klassische Kennzahlen wie Quartalsgewinne oder Wachstumsstrategien spielen keine Rolle mehr. Der Fokus liegt nun auf den juristischen Details des Insolvenzverfahrens. Anleger beobachten die Offenlegungen zum Chapter-11-Prozess, um abzuschätzen, ob nach der Befriedigung der Gläubiger überhaupt ein Wert für die Aktionäre verbleibt. In solchen komplexen Verfahren gehen Eigenkapitalgeber oft leer aus.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Republic First?

Während der restliche Regionalbankensektor mit Zinswenden und regulatorischen Hürden kämpft, ist Republic First von diesen Marktdynamiken entkoppelt. Das Schicksal der Aktie wird nicht mehr durch das operative Geschäft, sondern durch Liquidationspläne und Gerichtsbeschlüsse bestimmt. Die nächsten Meilensteine sind die Veröffentlichungen zum Reorganisationsplan, die Aufschluss über die finale Verteilung der Masse geben werden.

Anzeige

Republic First-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Republic First-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

Die neusten Republic First-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Republic First-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Republic First: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

Kathrein Privatbank
Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Komplementärmedizin: WHO-Strategie trifft auf deutsche Debatten ( Finanz...

» Delivra Health Brands Aktie: E-Commerce-Hoffnung ( Finanztrends)

» Ericsson Aktie: Kurs auf 6G ( Finanztrends)

» OCI Aktie: Ära Sawiris endet ( Finanztrends)

» S&P 500: Ölpreis-Schock belastet ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Drei Katalysatoren ( Finanztrends)

» Deutsche Bank Aktie: Rekordgewinn, neue Klagen ( Finanztrends)

» Techen Aktie: Makro-Faktoren dominieren ( Finanztrends)

» FTSE 100: Geopolitik drückt aufs Gemüt ( Finanztrends)

» SMI: Iran-Krieg belastet weiter ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Drillisch, ThyssenKrupp, Andritz, SMA Solar, Semperit und E.ON für Gesprächsstoff sorgten
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank am besten
Wie Salzgitter, Zalando, SFC Energy, Fraport, Ibiden Co.Ltd und Suess Microtec für Gesprächsstoff sorgten
Wie Zalando, Siemens Energy, Volkswagen Vz., Rheinmetall, E.ON und DAIMLER TRUCK HLD... für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Viking Therapeutics Aktie: Insider kauft, Pipeline wächst ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event RBI
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2060
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll



    Autor: Finanztrends

    13.03.2026, 2141 Zeichen

    Republic First Bancorp ist kein klassisches Bankhaus mehr. Seit dem Zusammenbruch der operativen Tochter und dem Gang in das Chapter-11-Verfahren im Jahr 2024 hat sich das Blatt für Anleger grundlegend gewendet. Statt um Zinsmargen geht es heute fast ausschließlich um die juristische Abwicklung einer gescheiterten Holding.

    Von der Bank zur leeren Hülle

    Der operative Aus kam im April 2024, als die Aufsichtsbehörden die Republic First Bank schlossen. Die FDIC fungierte als Empfänger, während die Fulton Bank die Einlagen und wesentliche Vermögenswerte übernahm. Die Holdinggesellschaft selbst suchte im August 2024 Rettung im Gläubigerschutz. Seither findet der Handel der Papiere unter dem Kürzel FRBKQ ausschließlich an den OTC-Märkten statt.

    Juristisches Tauziehen statt Quartalszahlen

    Klassische Kennzahlen wie Quartalsgewinne oder Wachstumsstrategien spielen keine Rolle mehr. Der Fokus liegt nun auf den juristischen Details des Insolvenzverfahrens. Anleger beobachten die Offenlegungen zum Chapter-11-Prozess, um abzuschätzen, ob nach der Befriedigung der Gläubiger überhaupt ein Wert für die Aktionäre verbleibt. In solchen komplexen Verfahren gehen Eigenkapitalgeber oft leer aus.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Republic First?

    Während der restliche Regionalbankensektor mit Zinswenden und regulatorischen Hürden kämpft, ist Republic First von diesen Marktdynamiken entkoppelt. Das Schicksal der Aktie wird nicht mehr durch das operative Geschäft, sondern durch Liquidationspläne und Gerichtsbeschlüsse bestimmt. Die nächsten Meilensteine sind die Veröffentlichungen zum Reorganisationsplan, die Aufschluss über die finale Verteilung der Masse geben werden.

    Anzeige

    Republic First-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Republic First-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

    Die neusten Republic First-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Republic First-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Republic First: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (13.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    Kathrein Privatbank
    Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Komplementärmedizin: WHO-Strategie trifft auf deutsche Debatten ( Finanz...

    » Delivra Health Brands Aktie: E-Commerce-Hoffnung ( Finanztrends)

    » Ericsson Aktie: Kurs auf 6G ( Finanztrends)

    » OCI Aktie: Ära Sawiris endet ( Finanztrends)

    » S&P 500: Ölpreis-Schock belastet ( Finanztrends)

    » Eli Lilly Aktie: Drei Katalysatoren ( Finanztrends)

    » Deutsche Bank Aktie: Rekordgewinn, neue Klagen ( Finanztrends)

    » Techen Aktie: Makro-Faktoren dominieren ( Finanztrends)

    » FTSE 100: Geopolitik drückt aufs Gemüt ( Finanztrends)

    » SMI: Iran-Krieg belastet weiter ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Drillisch, ThyssenKrupp, Andritz, SMA Solar, Semperit und E.ON für Gesprächsstoff sorgten
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank am besten
    Wie Salzgitter, Zalando, SFC Energy, Fraport, Ibiden Co.Ltd und Suess Microtec für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Zalando, Siemens Energy, Volkswagen Vz., Rheinmetall, E.ON und DAIMLER TRUCK HLD... für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Viking Therapeutics Aktie: Insider kauft, Pipeline wächst ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event RBI
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2060
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de