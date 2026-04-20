(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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20.04.2026, 563 Zeichen
Um 12:30 liegt der ATX mit -1.61 Prozent im Minus bei 5862 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.06% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.25% auf 87.45 Euro, dahinter Verbund mit +1.59% auf 62.175 Euro und Österreichische Post mit +0.07% auf 35.075 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24384 ( -1.29%, Ultimo 2025: 24490, 0.87% ytd). Topperformer DAX sind RWE mit +2.65% auf 57.38 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +1.00% auf 263.7 Euro und Commerzbank mit +0.94% auf 36.4 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.04.)
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