SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Edita Food Aktie: Gewinn-Explosion ( Finanztrends)

14.03.2026, 2634 Zeichen

Der ägyptische Snack-Riese Edita Food Industries hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem massiven Gewinnsprung abgeschlossen. Während das Unternehmen von einer Verlagerung hin zu höherwertigen Produkten profitierte, lieferte vor allem das Schlussquartal eine Dynamik, die den Markt überraschen dürfte.

Die Bilanz für das Gesamtjahr 2025 belegt einen konsequenten Wachstumskurs. Der Umsatz kletterte um 29,5 % auf 20,9 Milliarden Ägyptische Pfund (EGP). Beeindruckender liest sich jedoch die Entwicklung beim Nettoergebnis: Mit 2,4 Milliarden EGP lag der Gewinn um 72,6 % über dem Vorjahreswert.

Rekordwerte im vierten Quartal

Die Dynamik zum Jahresende war außergewöhnlich. Im vierten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 45,4 % auf 6,2 Milliarden EGP. Das EBITDA verdoppelte sich in diesem Zeitraum nahezu auf 1,3 Milliarden EGP, was einem Zuwachs von 112,8 % entspricht.

Die Kennzahlen für 2025 im Überblick:
- Umsatz: 20,9 Mrd. EGP (+29,5 %)
- Nettogewinn: 2,4 Mrd. EGP (+72,6 %)
- Bruttomarge: 33,9 %
- Exportumsatz: 1,96 Mrd. EGP

Hinter diesem Erfolg steckt mehr als nur eine reine Volumensteigerung. Zwar stieg die verkaufte Tonnage um gut 19 %, doch die Anzahl der verkauften Packungen blieb mit 3,8 Milliarden stabil. Das zeigt deutlich: Die Strategie, auf margenstärkere Premium-Produkte zu setzen, geht voll auf. Die EBITDA-Marge verbesserte sich im Gesamtjahr auf 19,2 %, wobei das vierte Quartal mit 21,5 % den bisherigen Höchststand markierte.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Edita Food Industries Sae?

Expansion treibt Wachstum

Auch jenseits des ägyptischen Heimatmarktes gewinnt Edita an Boden. Das Exportgeschäft trug im vergangenen Jahr rund 9,5 % zum Gesamtumsatz bei. Besonders das Engagement in Marokko erwies sich als wichtiger Pfeiler und steuerte allein 571,9 Millionen EGP bei. Marken wie Molto oder Bake Rolz scheinen sich auch international fest zu etablieren.

Am 18. März 2026 folgt die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals. Anleger werden hier genau hinhören, ob das Management die hohe Profitabilität des Schlussquartals als neuen Standard für das laufende Jahr bestätigt.

Anzeige

Edita Food Industries Sae-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Edita Food Industries Sae-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

Die neusten Edita Food Industries Sae-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Edita Food Industries Sae-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Edita Food Industries Sae: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(14.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

» BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

» Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

» Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

» Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

» Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

» Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

» Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

» Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

» Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event RBI
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2060
    Featured Partner Video

    179. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture



    Autor: Finanztrends

    14.03.2026, 2634 Zeichen

    Der ägyptische Snack-Riese Edita Food Industries hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem massiven Gewinnsprung abgeschlossen. Während das Unternehmen von einer Verlagerung hin zu höherwertigen Produkten profitierte, lieferte vor allem das Schlussquartal eine Dynamik, die den Markt überraschen dürfte.

    Die Bilanz für das Gesamtjahr 2025 belegt einen konsequenten Wachstumskurs. Der Umsatz kletterte um 29,5 % auf 20,9 Milliarden Ägyptische Pfund (EGP). Beeindruckender liest sich jedoch die Entwicklung beim Nettoergebnis: Mit 2,4 Milliarden EGP lag der Gewinn um 72,6 % über dem Vorjahreswert.

    Rekordwerte im vierten Quartal

    Die Dynamik zum Jahresende war außergewöhnlich. Im vierten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 45,4 % auf 6,2 Milliarden EGP. Das EBITDA verdoppelte sich in diesem Zeitraum nahezu auf 1,3 Milliarden EGP, was einem Zuwachs von 112,8 % entspricht.

    Die Kennzahlen für 2025 im Überblick:
    - Umsatz: 20,9 Mrd. EGP (+29,5 %)
    - Nettogewinn: 2,4 Mrd. EGP (+72,6 %)
    - Bruttomarge: 33,9 %
    - Exportumsatz: 1,96 Mrd. EGP

    Hinter diesem Erfolg steckt mehr als nur eine reine Volumensteigerung. Zwar stieg die verkaufte Tonnage um gut 19 %, doch die Anzahl der verkauften Packungen blieb mit 3,8 Milliarden stabil. Das zeigt deutlich: Die Strategie, auf margenstärkere Premium-Produkte zu setzen, geht voll auf. Die EBITDA-Marge verbesserte sich im Gesamtjahr auf 19,2 %, wobei das vierte Quartal mit 21,5 % den bisherigen Höchststand markierte.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Edita Food Industries Sae?

    Expansion treibt Wachstum

    Auch jenseits des ägyptischen Heimatmarktes gewinnt Edita an Boden. Das Exportgeschäft trug im vergangenen Jahr rund 9,5 % zum Gesamtumsatz bei. Besonders das Engagement in Marokko erwies sich als wichtiger Pfeiler und steuerte allein 571,9 Millionen EGP bei. Marken wie Molto oder Bake Rolz scheinen sich auch international fest zu etablieren.

    Am 18. März 2026 folgt die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals. Anleger werden hier genau hinhören, ob das Management die hohe Profitabilität des Schlussquartals als neuen Standard für das laufende Jahr bestätigt.

    Anzeige

    Edita Food Industries Sae-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Edita Food Industries Sae-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

    Die neusten Edita Food Industries Sae-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Edita Food Industries Sae-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Edita Food Industries Sae: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (14.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    Polytec
    Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

    » BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

    » Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

    » Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

    » Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

    » Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

    » Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

    » Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

    » Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

    » Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
    Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
    Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event RBI
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2060
      Featured Partner Video

      179. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de