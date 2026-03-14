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Modebranche setzt nach Fashion Week auf Stil und Substanz ( Finanztrends)

14.03.2026, 3489 Zeichen

Die Paris Fashion Week endete mit wegweisenden Personalwechseln und neuen Trends. Gleichzeitig bringen Marken ihre Frühjahrskollektionen in die Läden – und setzen dabei auf nachhaltige Konzepte und zeitlose Eleganz.

Luxussegment im Umbruch: Abschiede und ein Comeback

Die Modewoche in Paris bot den Rahmen für bedeutende Personalien. Bei Alaïa zeigte Kreativdirektor Pieter Mulier seine letzte Kollektion, bevor er im Sommer zu Versace wechselt. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.

Bei Balmain feierte hingegen Antonin Tron sein Debüt als neuer Chefdesigner. Er folgt auf Olivier Rousteing. Ein Comeback feierte das Label Off-White, das nach einer Saison in New York wieder in Paris zeigte.

Ein Statement setzte Valentino: Das Haus zeigte seine Kollektion bewusst nicht in Paris, sondern präsentierte sie in Rom. Experten werten dies als Betonung der eigenen italienischen Identität.

Frühjahr 2026: Fließende Formen und nachhaltiger Denim

Während in Paris der kommende Winter geplant wurde, läuft der Verkauf der aktuellen Frühjahrskollektionen auf Hochtouren. Die dänische Marke Vila lanciert am 19. März ihre neue Anlasskollektion „Symphony of Shapes“. Im Fokus stehen fließende Kleider, betonte Taillen und voluminöse Details.

Einen anderen Weg geht das niederländische Label Kings of Indigo. Seine neue Kollektion „Shaped by Water“ ist eine Hommage an das Element Wasser und setzt voll auf nachhaltig produzierten Premium-Denim. Die Marke zieht eine Parallele zwischen der Ruhe eines Koi-Karpfens und ihrer eigenen Designphilosophie.

Die großen Trends: Geisterkleider und stiller Luxus

Was trägt man 2026? Ein klarer Trend sind die sogenannten Geisterkleider. Diese verbinden viktorianische Anklänge mit moderner Leichtigkeit durch transparente Stoffe und Rüschen. Marken wie Zimmermann zeigten diese Silhouette in Paris.

Gleichzeitig setzt sich der „Quiet Luxury“ weiter durch. Auffällige Logos sind out, stattdessen zählen hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitung. Die Farbpalette wird von weichen Pudertönen, Creme und Kobaltblau dominiert. Der Fokus liegt auf Langlebigkeit und Kombinierbarkeit.

Markt unter Druck: Insolvenz trifft auf Nachhaltigkeits-Boom

Die Branche zeigt sich gespalten. Während nachhaltige und Luxus-Marken florieren, kämpfen traditionelle Hersteller. Die Eterna Mode GmbH musste Insolvenz anmelden. Da sich kein Käufer fand, wird der Betrieb eingestellt.

Erfolgreich sind dagegen Labels mit klarer Nachhaltigkeitsstrategie. Die Fair-Fashion-Marke Lanius kooperierte erfolgreich mit Influencerin Marie Nasemann. Bademodenhersteller wie Mymarini setzen auf recycelte Materialien wie Econyl und verbinden so Ökologie mit Design.

Wohin steuert der Luxus? Wurzeln und Werte

Die aktuellen Entwicklungen zeigen eine strategische Neuausrichtung. Europäische Luxushäuser besinnen sich auf ihre kulturellen Wurzeln, um sich im globalen Wettbewerb zu profilieren. Die Entscheidung von Valentino für Rom ist dafür ein Beispiel.

Nachhaltigkeit wird zum neuen Standard, selbst im Denim-Bereich. Wenn Marken wie Closed oder Kings of Indigo Kollektionen fast ausschließlich aus Bio-Baumwolle fertigen, ist das ein klares Signal. Transparenz und Substanz ersetzen zunehmend das vordergründige Statussymbol.

Der Markt spaltet sich: Auf der einen Seite stehen hochpreisige, langlebige Investitionsstücke. Auf der anderen Seite innovative, kreislauffähige Kollektionen, die Stil und Umweltbewusstsein vereinen. Für Mittelständler, die dazwischen liegen, wird der Druck weiter steigen.


(14.03.2026)

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Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

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    1979
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    Matteo Girola
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    2025
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    Autor: Finanztrends

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