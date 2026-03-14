SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Psychotherapeuten-Honorare sinken trotz Therapienotstand ( Finanztrends)

14.03.2026, 4002 Zeichen

Der Erweiterte Bewertungsausschuss kürzt die Vergütung für ambulante Psychotherapie ab April um 4,5 Prozent. Die Entscheidung löst eine massive Protestwelle aus. Experten warnen vor einer akuten Gefährdung der Patientenversorgung.

Was genau beschlossen wurde

Auf Betreiben des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) senkt der Schiedsausschuss die Honorare für psychotherapeutische Leistungen. Zwar steigen gleichzeitig sogenannte Strukturzuschläge, doch Branchenberechnungen ergeben unter dem Strich eine Minderung von rund 2,8 Prozent für die Praxen.

Der GKV-Spitzenverband begründet den Schritt mit einer Angleichung. Die Einkünfte der Psychotherapeuten seien seit 2013 stärker gestiegen als bei anderen Ärzten. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) lehnte die Maßnahme geschlossen ab und stimmte dagegen.

Scharfe Reaktionen der Berufsverbände

Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) nennt die Kürzung "völlig inakzeptabel" und kritisiert eine Politik nach dem Rasenmäherprinzip. Es sei paradox, in Zeiten hoher Inflation und steigender Praxiskosten genau jener Gruppe zu kürzen, die ohnehin die niedrigsten Vergütungen erhalte. Die Kammer kündigte an, den Rechtsweg zu beschreiten.

Auch Landesverbände reagieren mit Unverständnis. Die Psychotherapeutenkammer Berlin verweist darauf, dass ambulante Psychotherapie nur 0,7 Prozent der Gesamtkosten der GKV ausmache. Kammerpräsidenten aus Bayern und Niedersachsen warnen vor Problemen bei der Nachbesetzung von Praxen, besonders im ländlichen Raum.

Massenproteste und Petition erreichen 130.000 Unterschriften

Der Unmut geht weit über die Fachwelt hinaus. Eine Online-Petition sammelte innerhalb von zwei Tagen mehr als 130.000 Unterschriften. Sie fordert die sofortige Rücknahme der Kürzungen.

Parallel organisieren sich Therapeuten und Patienten in sozialen Netzwerken. Vor dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin gab es bereits spontane Kundgebungen. Für die kommenden Tage sind große Demonstrationen in Hamburg, München, Stuttgart und Hannover geplant.

Politische Debatte und Angst vor Zwei-Klassen-Medizin

Fachpolitiker der Linken bezeichnen die Kürzungen als "beispiellosen Vorgang". Sie warnen, dass gesetzlich Versicherte besonders hart getroffen würden. Schon heute fänden diese Patienten extrem schwer einen Therapieplatz.

Beobachter befürchten eine Zementierung der Zwei-Klassen-Medizin. Wenn Kapazitäten zunehmend von Privatpatienten beansprucht werden, drohe eine Verschlechterung der allgemeinen psychischen Volksgesundheit. Kritiker monieren, dass hier rein nach Kassenlage entschieden werde.

Warum die Kürzung wirtschaftlich fragwürdig ist

Psychotherapeuten erwirtschaften nach Abzug aller Kosten etwa 52 Euro je Arbeitsstunde. Das ist laut Experten nur die Hälfte dessen, was Haus- oder Fachärzte im Schnitt verdienen. Da Therapiesitzungen strikt zeitgebunden sind, können Praxen Einbußen nicht durch mehr Patienten kompensieren.

Gesundheitsökonomen halten die Sparmaßnahme für kurzsichtig. Studien belegen: Jeder Euro, der in ambulante Psychotherapie fließt, bringt der Gesellschaft zwei bis vier Euro Nutzen. Rechtzeitige Therapien verhindern chronische Verläufe und teure Krankenhausaufenthalte.

Das Deutsche Psychotherapeutennetzwerk rechnete vor: Die Kürzungen senken die Gesamtkassenkosten nur um etwa 0,05 Prozent. Dem stehen potenziell massive volkswirtschaftliche Folgekosten gegenüber.

Was jetzt auf dem Spiel steht

Die kommenden Wochen werden entscheidend sein. Die Bundespsychotherapeutenkammer bereitet juristische Schritte vor, der Konflikt könnte bald vor Sozialgerichten landen. Gleichzeitig erhöht der massive öffentliche Druck auf das Bundesgesundheitsministerium.

Für Patienten verschärft sich die Lage vorerst. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Therapieplatz beträgt bereits jetzt rund hundert Tage. Sollte der Beschluss wie geplant umgesetzt werden, rechnen Experten mit einer weiteren Verknappung des Angebots. Vor allem junge Therapeuten könnten das finanzielle Risiko einer Kassenzulassung scheuen.


(14.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

» BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

» Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

» Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

» Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

» Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

» Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

» Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

» Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

» Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
Siemens Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event RBI
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2060
    Featured Partner Video

    Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl

    Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...

    Books josefchladek.com

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Finanztrends

    14.03.2026, 4002 Zeichen

    Der Erweiterte Bewertungsausschuss kürzt die Vergütung für ambulante Psychotherapie ab April um 4,5 Prozent. Die Entscheidung löst eine massive Protestwelle aus. Experten warnen vor einer akuten Gefährdung der Patientenversorgung.

    Was genau beschlossen wurde

    Auf Betreiben des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) senkt der Schiedsausschuss die Honorare für psychotherapeutische Leistungen. Zwar steigen gleichzeitig sogenannte Strukturzuschläge, doch Branchenberechnungen ergeben unter dem Strich eine Minderung von rund 2,8 Prozent für die Praxen.

    Der GKV-Spitzenverband begründet den Schritt mit einer Angleichung. Die Einkünfte der Psychotherapeuten seien seit 2013 stärker gestiegen als bei anderen Ärzten. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) lehnte die Maßnahme geschlossen ab und stimmte dagegen.

    Scharfe Reaktionen der Berufsverbände

    Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) nennt die Kürzung "völlig inakzeptabel" und kritisiert eine Politik nach dem Rasenmäherprinzip. Es sei paradox, in Zeiten hoher Inflation und steigender Praxiskosten genau jener Gruppe zu kürzen, die ohnehin die niedrigsten Vergütungen erhalte. Die Kammer kündigte an, den Rechtsweg zu beschreiten.

    Auch Landesverbände reagieren mit Unverständnis. Die Psychotherapeutenkammer Berlin verweist darauf, dass ambulante Psychotherapie nur 0,7 Prozent der Gesamtkosten der GKV ausmache. Kammerpräsidenten aus Bayern und Niedersachsen warnen vor Problemen bei der Nachbesetzung von Praxen, besonders im ländlichen Raum.

    Massenproteste und Petition erreichen 130.000 Unterschriften

    Der Unmut geht weit über die Fachwelt hinaus. Eine Online-Petition sammelte innerhalb von zwei Tagen mehr als 130.000 Unterschriften. Sie fordert die sofortige Rücknahme der Kürzungen.

    Parallel organisieren sich Therapeuten und Patienten in sozialen Netzwerken. Vor dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin gab es bereits spontane Kundgebungen. Für die kommenden Tage sind große Demonstrationen in Hamburg, München, Stuttgart und Hannover geplant.

    Politische Debatte und Angst vor Zwei-Klassen-Medizin

    Fachpolitiker der Linken bezeichnen die Kürzungen als "beispiellosen Vorgang". Sie warnen, dass gesetzlich Versicherte besonders hart getroffen würden. Schon heute fänden diese Patienten extrem schwer einen Therapieplatz.

    Beobachter befürchten eine Zementierung der Zwei-Klassen-Medizin. Wenn Kapazitäten zunehmend von Privatpatienten beansprucht werden, drohe eine Verschlechterung der allgemeinen psychischen Volksgesundheit. Kritiker monieren, dass hier rein nach Kassenlage entschieden werde.

    Warum die Kürzung wirtschaftlich fragwürdig ist

    Psychotherapeuten erwirtschaften nach Abzug aller Kosten etwa 52 Euro je Arbeitsstunde. Das ist laut Experten nur die Hälfte dessen, was Haus- oder Fachärzte im Schnitt verdienen. Da Therapiesitzungen strikt zeitgebunden sind, können Praxen Einbußen nicht durch mehr Patienten kompensieren.

    Gesundheitsökonomen halten die Sparmaßnahme für kurzsichtig. Studien belegen: Jeder Euro, der in ambulante Psychotherapie fließt, bringt der Gesellschaft zwei bis vier Euro Nutzen. Rechtzeitige Therapien verhindern chronische Verläufe und teure Krankenhausaufenthalte.

    Das Deutsche Psychotherapeutennetzwerk rechnete vor: Die Kürzungen senken die Gesamtkassenkosten nur um etwa 0,05 Prozent. Dem stehen potenziell massive volkswirtschaftliche Folgekosten gegenüber.

    Was jetzt auf dem Spiel steht

    Die kommenden Wochen werden entscheidend sein. Die Bundespsychotherapeutenkammer bereitet juristische Schritte vor, der Konflikt könnte bald vor Sozialgerichten landen. Gleichzeitig erhöht der massive öffentliche Druck auf das Bundesgesundheitsministerium.

    Für Patienten verschärft sich die Lage vorerst. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Therapieplatz beträgt bereits jetzt rund hundert Tage. Sollte der Beschluss wie geplant umgesetzt werden, rechnen Experten mit einer weiteren Verknappung des Angebots. Vor allem junge Therapeuten könnten das finanzielle Risiko einer Kassenzulassung scheuen.


    (14.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    Wiener Privatbank
    Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

    » BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

    » Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

    » Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

    » Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

    » Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

    » Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

    » Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

    » Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

    » Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
    Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
    Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
    Siemens Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event RBI
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2060
      Featured Partner Video

      Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl

      Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...

      Books josefchladek.com

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de