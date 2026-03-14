Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
14.03.2026, 2375 Zeichen
Die Vision eines digitalen Abbilds des chinesischen Yuan auf der Blockchain scheint vorerst gescheitert. Qcash (QC), einst als stabiler Anker für den Kryptohandel konzipiert, weist aktuell keinerlei Marktaktivität mehr auf. Für das Projekt der Quickcash Network Pte. Ltd. bedeutet dies den Rückzug in die Bedeutungslosigkeit.
Vision ohne Echo
Das Konzept hinter Qcash war simpel: Eine 1:1-Bindung an den Yuan (CNY) sollte Nutzern innerhalb des Qtum-Ökosystems Sicherheit bieten. Durch Smart Contracts auf der Qtum-Blockchain wollte man eine verlässliche Brücke zwischen Fiat-Währungen und digitalen Assets schlagen. Damit zielte das Projekt auf eine Marktlücke ab, um den Handel mit Kryptowährungen im asiatischen Raum zu vereinfachen.
Die Realität am Markt sieht heute jedoch anders aus. Führende Datenplattformen führen Qcash mittlerweile als „untracked“. Mit einem Handelsvolumen von null Dollar und einem angezeigten Kurs von ebenfalls null Dollar ist der Token faktisch vom Markt verschwunden. Diese anhaltende Inaktivität deutet darauf hin, dass das Vertrauen oder schlicht das Interesse der Marktteilnehmer vollständig erloschen ist.
Fehlende Lebenszeichen
In einem Marktumfeld, das zunehmend Wert auf Transparenz und Liquidität legt, hat Qcash den Anschluss verloren. Während neue Stablecoins mit strengen Audits und hoher operativer Klarheit um Nutzer werben, fehlen bei der Quickcash Network Pte. Ltd. jegliche Lebenszeichen. Ohne verifizierbare Partnerschaften oder technische Upgrades bleibt die Infrastruktur auf der Qtum-Blockchain eine verlassene Baustelle.
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Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
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