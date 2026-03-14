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Siemens Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)

14.03.2026, 2990 Zeichen

Der Technologiekonzern liefert glänzende operative Werte ab, erntet an der Börse dafür aber kaum Applaus. Während die Auftragsbücher überquellen, sorgen tiefgreifende strategische Umbaupläne für spürbare Zurückhaltung bei den Investoren. Die anstehende Abspaltung einer wichtigen Tochtergesellschaft und ein Wechsel an der Finanzspitze überlagern derzeit das starke Tagesgeschäft.

Operative Stärke trifft auf Kursverluste

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres demonstrierte das Unternehmen erhebliche Stärke. Der Umsatz kletterte auf 19,1 Milliarden Euro. Besonders bemerkenswert ist der Auftragsbestand, der ein neues Rekordniveau von 120 Milliarden Euro erreichte. Siemens akquiriert neue Projekte derzeit deutlich schneller, als bestehende Verträge abgearbeitet werden können. Auch technologisch treibt der Konzern seine Agenda voran. Jüngste Vereinbarungen mit dem US-Energieministerium und Nvidia unterstreichen den Anspruch, bis zum Jahr 2030 adaptive KI-Fabriken zu etablieren.

Trotz dieser fundamentalen Erfolge spiegelt der Aktienkurs ein anderes Bild wider. Mit einem Schlusskurs von 218,80 Euro am Freitag hat der Titel seit Jahresbeginn gut neun Prozent an Wert eingebüßt. Der Kurs rutschte dabei unter die technisch vielbeachtete 200-Tage-Linie bei 235,69 Euro. Um dieser Schwäche entgegenzuwirken, beschleunigt das Management aktuell sein Aktienrückkaufprogramm und zieht im März 18 Millionen eigene Papiere ein.

Umbruchphase verunsichert Anleger

Verantwortlich für die Diskrepanz zwischen Geschäftsentwicklung und Börsenbewertung sind vor allem strukturelle Unsicherheiten. Die geplante Trennung von Siemens Healthineers zwingt Marktteilnehmer zu einer Neubewertung des Gesamtkonzerns. Konkrete Zeitpläne und steuerliche Details zu diesem massiven Einschnitt stehen noch aus und werden erst für das zweite Quartal erwartet. Bis dahin fehlt vielen Investoren eine verlässliche Kalkulationsgrundlage.

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Erschwerend kommt hinzu, dass mit Veronika Bienert am 1. April eine neue Finanzchefin das Ruder übernimmt. Diese Personalie fällt mitten in die anspruchsvolle und teure Integration des übernommenen US-Softwareanbieters Altair Engineering.

Die anstehende Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal am 13. Mai bildet den nächsten entscheidenden Fixpunkt. An diesem Termin muss das Management nicht nur die anhaltende Profitabilität des Kerngeschäfts belegen, sondern auch den detaillierten Fahrplan für die Healthineers-Abspaltung präsentieren, um die aktuellen Bewertungsabschläge abzubauen.

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    Autor: Finanztrends

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