Spritpreise brechen Zwei-Euro-Schwelle – Steuerdebatte entbrannt ( Finanztrends)

14.03.2026, 5650 Zeichen

Die Zwei-Euro-Marke ist gefallen: Deutsche Autofahrer und Unternehmen zahlen im März 2026 so viel für Benzin und Diesel wie nie zuvor. Ausgelöst durch eine neue Eskalation im Nahen Osten und die Blockade der Straße von Hormus schießen die Rohölpreise in die Höhe. Die Krise zündet eine heftige innenpolitische Debatte über Steuersenkungen an Tankstellen neu.

So setzt sich der Rekordpreis zusammen

Hinter den historischen Spritpreisen steckt ein perfekter Sturm aus globaler Krise und nationaler Steuerpolitik. Nach jüngsten Konflikten kletterte der Preis für Brent-Rohöl auf über 90 US-Dollar pro Fass. Die Folge: Der Tagesdurchschnitt für Super E10 überschritt Anfang März die magische Grenze von 2,00 Euro pro Liter. Diesel kostete sogar bis zu 2,11 Euro.

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Laut Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) steigen die Kraftstoffpreise in Deutschland doppelt so schnell wie im EU-Durchschnitt. Den Löwenanteil am Endpreis macht jedoch der Staat aus. Auf jeden Liter Benzin fallen 65,4 Cent Energiesteuer, auf Diesel 47,0 Cent. Dazu kommt die CO2-Bepreisung, die seit Januar 2026 in einer neuen Preisspanne von 55 bis 65 Euro pro Tonne liegt. Sie schlägt mit etwa 18,6 Cent bei Benzin und 20,5 Cent bei Diesel zu Buche. Die Mehrwertsteuer von 19 Prozent wird auf den Gesamtbetrag erhoben. Insgesamt stecken so 56 bis 64 Prozent Staatsanteil im Tank.

ADAC und AvD fordern sofortige Steuersenkung

Der massive Preisschock treibt die großen Automobilclubs auf die Barrikaden. Der ADAC drängt die Politik zu einer zeitlich begrenzten Absenkung der Energiesteuer. Eine Senkung auf das von EU-Recht erlaubte Minimum könnte nach Berechnungen des Clubs sofort rund 15 Cent Entlastung pro Liter bringen.

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) unterstützt diese Forderung. Die individuelle Mobilität sei keine Luxusfrage, sondern Grundvoraussetzung für Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe, so der Verband. Besonders der Transportsektor leide unter den hohen Dieselkosten, die sich über steigende Frachtkosten auf alle Verbraucherpreise auswirkten. Die Befürworter argumentieren: Da der Staat durch die höheren Grundpreise automatisch mehr Mehrwertsteuer einnehme, habe er Spielraum, einen Teil dieser Zusatzeinnahmen an die Bürger zurückzugeben.

Wirtschaftsweise und Ministerin lehnen „Tankrabatt 2.0“ ab

Doch der Ruf nach einem neuen „Tankrabatt“ stößt bei Ökonomen und in der Bundesregierung auf massive Skepsis. Experten wie vom DIW bezeichnen eine Wiederbelebung des 2022er Modells als teuren haushaltspolitischen Fehler. Eine pauschale Steuersenkung wirke wie eine undifferenzierte Subvention, von der vor allem Haushalte mit hohem Einkommen, großen Fahrzeugen und hohem Verbrauch profitierten.

Zudem bestehen Zweifel, ob eine Steuersenkung überhaupt vollständig bei den Verbrauchern ankommt. Marktbeobachter befürchten, dass ein Großteil von den Mineralölkonzernen einbehalten werden könnte, um die Gewinnmargen zu erhöhen. Diese Bedenken teilt die Politik. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat einen neuen Tankrabatt bereits abgelehnt. Sie verweist auf die hohen Kosten für den Staatshaushalt und die gemischten Erfahrungen mit früheren Markteingriffen. Statt das Steuerrecht zu ändern, soll das Bundeskartellamt die Preisbildung der Konzerne nun scharf überwachen, um wettbewerbswidrige Preistreiberei in der Krise zu verhindern.

Alternativen: Pendlerpauschale und Übergewinnsteuer

Da eine breite Steuersenkung kaum durchsetzbar scheint, rücken andere Entlastungsmodelle in den Fokus. Eine prominente Idee ist die Erhöhung der Pendlerpauschale. Im Gegensatz zum Tankrabatt würde sie gezielt nur Berufstätigen helfen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Die Entlastung erfolgt allerdings erst mit der Steuererklärung im Folgejahr.

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Wiederaufgelebt ist auch die Gebatte um eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne. Sollten diese in der Krise außergewöhnliche Gewinne erzielen, könnten diese besteuert und für gezielte Hilfsprogramme einkommensschwacher Haushalte verwendet werden. Weitere diskutierte Maßnahmen sind ein vorübergehender Stopp der CO2-Preiserhöhung oder eine Preisobergrenze nach ausländischem Vorbild. Juristen und Ökonomen warnen jedoch vor Marktverzerrungen und möglichen Versorgungsengpässen.

Anhaltend hohe Preise zwingen zum Umdenken

Die Energieanalysten rechnen angesichts der angespannten Weltlage damit, dass das Rohöl im ersten Halbjahr 2026 teuer bleiben wird. Für Verbraucher und Unternehmen bedeutet das dauerhaft hohe Mobilitätskosten.

Die hitzige Debatte zeigt das Spannungsfeld, in dem die Bundesregierung agiert: zwischen akuter Entlastung und langfristigen Klima- und Haushaltszielen. Während pauschale Steuergeschenke unwahrscheinlich sind, bleiben gezielte Korrekturen wie bei der Pendlerpauschale ein möglicher Weg. Langfristig wird der Fokus immer stärker darauf liegen müssen, den Umstieg auf Alternativen zu beschleunigen und die Abhängigkeit vom fossilen Brenststoff zu verringern.

(14.03.2026)

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