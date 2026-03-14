SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Studie entlarvt Frühjahrsmüdigkeit als kulturellen Mythos ( Finanztrends)

14.03.2026, 3534 Zeichen

Eine neue Studie stellt die Frühjahrsmüdigkeit als biologisches Phänomen infrage. Forscher der Universität Basel und des Inselspitals Bern fanden in einer Langzeituntersuchung keine Hinweise auf ein generelles Energietief im Frühling.

Überraschende Daten widerlegen Volksglauben

Die Wissenschaftler sammelten über ein Jahr hinweg Daten von 418 Erwachsenen. Sie befragten die Teilnehmer regelmäßig zu Schlafqualität und Erschöpfung. Fast die Hälfte gab zu Beginn an, typischerweise unter Frühjahrsmüdigkeit zu leiden.

Anzeige

Auch wenn die Frühjahrsmüdigkeit oft ein psychologisches Phänomen ist, kann gezielte Bewegung dabei helfen, das persönliche Energieniveau spürbar zu steigern. Dieser Gratis-Report zeigt Ihnen, wie Sie mit minimalem Aufwand Ihren Körper mobilisieren und Beschwerden vorbeugen. 17 effektive 3-Minuten-Übungen kostenlos herunterladen

Die Auswertung zeigte ein klares Bild: Im gesamten Jahresverlauf gab es keine signifikanten saisonalen Schwankungen. Selbst die zunehmende Tageslänge im Frühling beeinflusste das Müdigkeitsempfinden nicht messbar. Die erwarteten Frühlings-Tiefs blieben aus.

Eine selbsterfüllende Prophezeiung?

Die Forscher sehen in der Frühjahrsmüdigkeit ein kulturell geprägtes Konstrukt. Besonders im deutschsprachigen Raum sei der Begriff allgegenwärtig und vollständig akzeptiert. Das führe zu einem psychologischen Mechanismus.

Menschen schrieben normale, alltägliche Energieschwankungen im Frühjahr automatisch der Jahreszeit zu. Interessanterweise ist das Konzept in anderen Sprachräumen kaum bekannt. Im Englischen steht "spring fever" sogar für einen Tatendrang.

Warum fühlt sich die Müdigkeit dann so real an?

Die subjektive Empfindung der Betroffenen ist durchaus real. Eine Erklärung liefert die Psychologie: Mit den ersten warmen Tagen steigt der Druck, aktiv zu sein. Kann der Körper die erwartete Energie nicht aufbringen, entsteht eine Diskrepanz.

Anzeige

Um Erschöpfungsphasen im Alltag nachhaltig entgegenzuwirken, ist der Erhalt der körperlichen Kraft besonders ab der Lebensmitte entscheidend. Ein einfacher, praxiserprobter Übungsplan hilft Ihnen dabei, Vitalität und Wohlbefinden ganz ohne Fitnessstudio zu steigern. Kostenloses E-Book: Die 6 besten Kraftübungen für zu Hause

Die Frühjahrsmüdigkeit dient dann als sozial anerkannte Erklärung. Chronobiologen sehen darin eine psychologische Entlastungsstrategie. Der Begriff bietet eine bequeme Begründung, die durch kollektives Klagen noch verstärkt wird.

Was wirklich gegen Erschöpfung hilft

Experten raten zu bewährten Methoden für mehr Energie. Statt auf angebliche Hormonumstellungen zu schauen, sollte man auf konstante Schlafhygiene achten. Tageslicht nutzen und Bewegung im Freien sind entscheidend.

Licht hemmt das Schlafhormon Melatonin und fördert die Serotonin-Produktion. Der individuelle Chronotyp spielt für die täliche Leistungsfähigkeit eine größere Rolle als die Jahreszeit. Wer seinen Rhythmus kennt und akzeptiert, ist besser gewappnet.

Ein Paradigmenwechsel für die Gesundheitskommunikation

Die Studienergebnisse markieren einen Wendepunkt. Bisher wurde Frühjahrsmüdigkeit oft als unausweichliche körperliche Anpassung beschrieben. Diese Lehrmeinung wird nun durch Langzeitdaten infrage gestellt.

Das zwingt Gesundheitsdienstleister zum Umdenken. Der Fokus verlagert sich von einem saisonalen Schicksal auf beeinflussbare Faktoren wie Stress, Arbeitsbelastung und Schlafgewohnheiten. Eine differenzierte Betrachtung bleibt aber wichtig: Anhaltende Erschöpfung kann auch auf Eisenmangel oder andere Erkrankungen hindeuten.


(14.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

» BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

» Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

» Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

» Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

» Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

» Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

» Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

» Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

» Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
Siemens Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event RBI
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2060
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard



    Autor: Finanztrends

    14.03.2026, 3534 Zeichen

    Eine neue Studie stellt die Frühjahrsmüdigkeit als biologisches Phänomen infrage. Forscher der Universität Basel und des Inselspitals Bern fanden in einer Langzeituntersuchung keine Hinweise auf ein generelles Energietief im Frühling.

    Überraschende Daten widerlegen Volksglauben

    Die Wissenschaftler sammelten über ein Jahr hinweg Daten von 418 Erwachsenen. Sie befragten die Teilnehmer regelmäßig zu Schlafqualität und Erschöpfung. Fast die Hälfte gab zu Beginn an, typischerweise unter Frühjahrsmüdigkeit zu leiden.

    Anzeige

    Auch wenn die Frühjahrsmüdigkeit oft ein psychologisches Phänomen ist, kann gezielte Bewegung dabei helfen, das persönliche Energieniveau spürbar zu steigern. Dieser Gratis-Report zeigt Ihnen, wie Sie mit minimalem Aufwand Ihren Körper mobilisieren und Beschwerden vorbeugen. 17 effektive 3-Minuten-Übungen kostenlos herunterladen

    Die Auswertung zeigte ein klares Bild: Im gesamten Jahresverlauf gab es keine signifikanten saisonalen Schwankungen. Selbst die zunehmende Tageslänge im Frühling beeinflusste das Müdigkeitsempfinden nicht messbar. Die erwarteten Frühlings-Tiefs blieben aus.

    Eine selbsterfüllende Prophezeiung?

    Die Forscher sehen in der Frühjahrsmüdigkeit ein kulturell geprägtes Konstrukt. Besonders im deutschsprachigen Raum sei der Begriff allgegenwärtig und vollständig akzeptiert. Das führe zu einem psychologischen Mechanismus.

    Menschen schrieben normale, alltägliche Energieschwankungen im Frühjahr automatisch der Jahreszeit zu. Interessanterweise ist das Konzept in anderen Sprachräumen kaum bekannt. Im Englischen steht "spring fever" sogar für einen Tatendrang.

    Warum fühlt sich die Müdigkeit dann so real an?

    Die subjektive Empfindung der Betroffenen ist durchaus real. Eine Erklärung liefert die Psychologie: Mit den ersten warmen Tagen steigt der Druck, aktiv zu sein. Kann der Körper die erwartete Energie nicht aufbringen, entsteht eine Diskrepanz.

    Anzeige

    Um Erschöpfungsphasen im Alltag nachhaltig entgegenzuwirken, ist der Erhalt der körperlichen Kraft besonders ab der Lebensmitte entscheidend. Ein einfacher, praxiserprobter Übungsplan hilft Ihnen dabei, Vitalität und Wohlbefinden ganz ohne Fitnessstudio zu steigern. Kostenloses E-Book: Die 6 besten Kraftübungen für zu Hause

    Die Frühjahrsmüdigkeit dient dann als sozial anerkannte Erklärung. Chronobiologen sehen darin eine psychologische Entlastungsstrategie. Der Begriff bietet eine bequeme Begründung, die durch kollektives Klagen noch verstärkt wird.

    Was wirklich gegen Erschöpfung hilft

    Experten raten zu bewährten Methoden für mehr Energie. Statt auf angebliche Hormonumstellungen zu schauen, sollte man auf konstante Schlafhygiene achten. Tageslicht nutzen und Bewegung im Freien sind entscheidend.

    Licht hemmt das Schlafhormon Melatonin und fördert die Serotonin-Produktion. Der individuelle Chronotyp spielt für die täliche Leistungsfähigkeit eine größere Rolle als die Jahreszeit. Wer seinen Rhythmus kennt und akzeptiert, ist besser gewappnet.

    Ein Paradigmenwechsel für die Gesundheitskommunikation

    Die Studienergebnisse markieren einen Wendepunkt. Bisher wurde Frühjahrsmüdigkeit oft als unausweichliche körperliche Anpassung beschrieben. Diese Lehrmeinung wird nun durch Langzeitdaten infrage gestellt.

    Das zwingt Gesundheitsdienstleister zum Umdenken. Der Fokus verlagert sich von einem saisonalen Schicksal auf beeinflussbare Faktoren wie Stress, Arbeitsbelastung und Schlafgewohnheiten. Eine differenzierte Betrachtung bleibt aber wichtig: Anhaltende Erschöpfung kann auch auf Eisenmangel oder andere Erkrankungen hindeuten.


    (14.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    Frequentis
    Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

    » BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

    » Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

    » Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

    » Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

    » Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

    » Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

    » Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

    » Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

    » Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
    Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
    Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
    Siemens Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event RBI
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2060
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de