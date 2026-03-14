Studie entlarvt Frühjahrsmüdigkeit als kulturellen Mythos ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
14.03.2026, 3534 Zeichen
Eine neue Studie stellt die Frühjahrsmüdigkeit als biologisches Phänomen infrage. Forscher der Universität Basel und des Inselspitals Bern fanden in einer Langzeituntersuchung keine Hinweise auf ein generelles Energietief im Frühling.
Überraschende Daten widerlegen Volksglauben
Die Wissenschaftler sammelten über ein Jahr hinweg Daten von 418 Erwachsenen. Sie befragten die Teilnehmer regelmäßig zu Schlafqualität und Erschöpfung. Fast die Hälfte gab zu Beginn an, typischerweise unter Frühjahrsmüdigkeit zu leiden.
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Auch wenn die Frühjahrsmüdigkeit oft ein psychologisches Phänomen ist, kann gezielte Bewegung dabei helfen, das persönliche Energieniveau spürbar zu steigern. Dieser Gratis-Report zeigt Ihnen, wie Sie mit minimalem Aufwand Ihren Körper mobilisieren und Beschwerden vorbeugen. 17 effektive 3-Minuten-Übungen kostenlos herunterladen
Die Auswertung zeigte ein klares Bild: Im gesamten Jahresverlauf gab es keine signifikanten saisonalen Schwankungen. Selbst die zunehmende Tageslänge im Frühling beeinflusste das Müdigkeitsempfinden nicht messbar. Die erwarteten Frühlings-Tiefs blieben aus.
Eine selbsterfüllende Prophezeiung?
Die Forscher sehen in der Frühjahrsmüdigkeit ein kulturell geprägtes Konstrukt. Besonders im deutschsprachigen Raum sei der Begriff allgegenwärtig und vollständig akzeptiert. Das führe zu einem psychologischen Mechanismus.
Menschen schrieben normale, alltägliche Energieschwankungen im Frühjahr automatisch der Jahreszeit zu. Interessanterweise ist das Konzept in anderen Sprachräumen kaum bekannt. Im Englischen steht "spring fever" sogar für einen Tatendrang.
Warum fühlt sich die Müdigkeit dann so real an?
Die subjektive Empfindung der Betroffenen ist durchaus real. Eine Erklärung liefert die Psychologie: Mit den ersten warmen Tagen steigt der Druck, aktiv zu sein. Kann der Körper die erwartete Energie nicht aufbringen, entsteht eine Diskrepanz.
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Die Frühjahrsmüdigkeit dient dann als sozial anerkannte Erklärung. Chronobiologen sehen darin eine psychologische Entlastungsstrategie. Der Begriff bietet eine bequeme Begründung, die durch kollektives Klagen noch verstärkt wird.
Was wirklich gegen Erschöpfung hilft
Experten raten zu bewährten Methoden für mehr Energie. Statt auf angebliche Hormonumstellungen zu schauen, sollte man auf konstante Schlafhygiene achten. Tageslicht nutzen und Bewegung im Freien sind entscheidend.
Licht hemmt das Schlafhormon Melatonin und fördert die Serotonin-Produktion. Der individuelle Chronotyp spielt für die täliche Leistungsfähigkeit eine größere Rolle als die Jahreszeit. Wer seinen Rhythmus kennt und akzeptiert, ist besser gewappnet.
Ein Paradigmenwechsel für die Gesundheitskommunikation
Die Studienergebnisse markieren einen Wendepunkt. Bisher wurde Frühjahrsmüdigkeit oft als unausweichliche körperliche Anpassung beschrieben. Diese Lehrmeinung wird nun durch Langzeitdaten infrage gestellt.
Das zwingt Gesundheitsdienstleister zum Umdenken. Der Fokus verlagert sich von einem saisonalen Schicksal auf beeinflussbare Faktoren wie Stress, Arbeitsbelastung und Schlafgewohnheiten. Eine differenzierte Betrachtung bleibt aber wichtig: Anhaltende Erschöpfung kann auch auf Eisenmangel oder andere Erkrankungen hindeuten.
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