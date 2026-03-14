Tafi Industries Aktie: Immobilien im Fokus ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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14.03.2026, 2053 Zeichen
Vom traditionellen Holzmöbelhersteller zum diversifizierten Konzern: Tafi Industries Bhd setzt konsequent auf eine breitere Geschäftsbasis. Während das Exportgeschäft in Märkte wie die USA und Europa die historische Basis bildet, hat sich die Immobilienentwicklung mittlerweile zum zentralen Umsatzträger entwickelt.
Strategische Breite als Wachstumsbasis
Die Transformation des seit 2005 an der Börse Malaysia gelisteten Unternehmens umfasst heute vier wesentliche Säulen: Möbelproduktion, Bauwesen, Immobilienentwicklung und den Handel mit Solarpanels. Diese Streuung soll die Abhängigkeit von einzelnen Marktzyklen verringern. Besonders das Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien stellt dabei eine strategische Ergänzung zum klassischen Industriegeschäft dar.
Fokus auf Immobilien und Export
Trotz der neuen Geschäftsfelder bleibt die Immobilienentwicklung der entscheidende Faktor für die aktuelle Bewertung. Marktteilnehmer richten ihr Augenmerk hier vor allem auf die Projektrealisierung im Heimatmarkt, da dieses Segment den größten Umsatzbeitrag leistet. Parallel dazu sichert die globale Präsenz in Regionen wie Großbritannien und dem Nahen Osten die Auslastung in der Möbelproduktion.
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