Take-Two Aktie: GTA VI – Preis steht fest ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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24.03.2026, 2928 Zeichen
CEO Strauss Zelnick hat in einem Interview mit "The Game Business" klargestellt, was viele Anleger und Spieler wissen wollten: Grand Theft Auto VI wird zum branchenüblichen AAA-Preis erscheinen – wahrscheinlich zwischen 70 und 80 US-Dollar. Monatelange Spekulationen über einen möglichen Durchbruch der 100-Dollar-Marke sind damit vorerst vom Tisch.
Keine Überraschungen bei der Monetarisierung
Analysten wie Matthew Ball und Michael Pachter hatten zuvor einen Einstiegspreis von 100 Dollar für realistisch gehalten – schließlich soll das Entwicklungsbudget von GTA VI die zwei Milliarden Dollar überschreiten. Zelnick erteilte dieser Idee eine klare Absage. Für ein Spiel, das Käufer bereits 70 oder 80 Dollar kostet, halte er aufdringliche Werbeunterbrechungen für „unfair", so der CEO wörtlich.
Kontextuelle Werbung – etwa Markenplatzierungen in Sportstadien, wie sie in NBA 2K üblich sind – schloss Zelnick nicht grundsätzlich aus. Das ist jedoch ein grundlegend anderes Konzept als die störenden Interstitial-Formate, die er für Vollpreisspiele explizit ablehnte.
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Starke Zahlen, aber Kurs unter Druck
Operativ läuft es bei Take-Two derzeit gut. Im dritten Fiskalquartal meldete das Unternehmen Net Bookings von 1,76 Milliarden Dollar – ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und deutlich über den eigenen Prognosen. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt das Management Rekord-Bookings an, die laut Zelnick „eine neue finanzielle Basis für unser Unternehmen" schaffen sollen.
Das Marktforschungsunternehmen DFC Intelligence prognostiziert für GTA VI im ersten Jahr 40 Millionen verkaufte Einheiten und Einnahmen von 3,2 Milliarden Dollar – einschließlich einer Milliarde Dollar allein durch Vorbestellungen.
An der Börse spiegeln sich diese Aussichten bislang kaum wider. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 19 Prozent verloren und notiert deutlich unterhalb ihres 200-Tage-Durchschnitts. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 276 Dollar, 26 von 27 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie.
Starttermin bleibt der 19. November 2026
GTA VI soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Mehrere Take-Two-Manager haben diesen Termin zuletzt bekräftigt. Die Marketingkampagne startet voraussichtlich im Sommer, mit Trailern, Gameplay-Enthüllungen und Vorbestellungen zwischen Juli und September. Die offizielle Preisankündigung erwarten Analysten nach dem nächsten Earnings Call im Mai 2026.
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