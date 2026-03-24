» Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

24.03.2026, 3457 Zeichen

Innerhalb von 48 Stunden hat Coeur Mining nach der Übernahme von New Gold Inc. ein umfassendes Update geliefert: neue Mineralreservenzahlen für die kanadischen Minen, eine aufgewertete Kreditlinie und eine Analystenheraufstufung. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu.

K-Zone öffnet neues Kapitel für New Afton

Das wohl bedeutendste Element des Updates ist die erste Ressourcenschätzung für die K-Zone der Mine New Afton. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen umfassen 47,6 Millionen Tonnen mit 715.000 Unzen Gold und 606 Millionen Pfund Kupfer — ein erheblicher Zuwachs über die aktuell produzierende C-Zone hinaus. Eine Machbarkeitsstudie soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 beginnen und könnte die Minenlebensdauer sowie die Produktionskapazität spürbar verlängern.

Auch die Rainy River Mine in Ontario lieferte positive Nachrichten. Der Betrieb wechselt vom Tagebau zum Untertagebau und soll in den nächsten drei Jahren jährlich rund 287.000 Unzen Gold produzieren. Die Minenlebensdauer wurde um zwei Jahre auf 2035 verlängert. Mit Produktionskosten zwischen 2.150 und 2.350 US-Dollar je Unze bleibt Rainy River jedoch das kostenintensivste Goldprojekt im Portfolio.

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Neue Kreditlinie, Schuldenrestrukturierung und Analystenvertrauen

Auf der Finanzierungsseite ersetzte Coeur die bisherige 400-Millionen-Dollar-Kreditlinie durch eine neue revolvierende Fazilität über eine Milliarde Dollar. Zudem läuft ein privates Tauschangebot für 400 Millionen Dollar an ausstehenden Senior Notes von New Gold, die gegen neue Coeur-Anleihen plus Barzahlung eingetauscht werden sollen. Inhaber, die bis zum 3. April 2026 zustimmen, erhalten 1.000 Dollar in neuen Anleihen sowie 2 Dollar in bar je 1.000 Dollar Nennwert — inklusive einer Frühzeichnerprämie von 50 Dollar in zusätzlichen Anleihen.

Cantor Fitzgerald stufte die Aktie von Hold auf Buy hoch, senkte das Kursziel jedoch von 24 auf 20 Dollar. CIBC initiierte die Abdeckung mit einem Outperformer-Rating und einem Kursziel von 40 Dollar, gestützt auf den Rekord-Free-Cashflow von 666 Millionen Dollar im Jahr 2025.

Exploration als Alleinstellungsmerkmal

Canaccord-Analyst Dalton Baretto hob hervor, dass Coeur unter den von ihm beobachteten Bergbauunternehmen mit Abstand am meisten in Exploration investiert. Für 2026 sind rund 160 Millionen Dollar eingeplant — deutlich über seiner eigenen Prognose von 120 Millionen. Hinzu kommen etwa 500 Millionen Dollar für Erweiterungs- und Entwicklungsprojekte, darunter der Ausbau der Rochester-Mine und zusätzliche Abraumkapazitäten in Kensington.

Die Aktie reagierte mit einem Kursanstieg von mehr als einem Dollar auf zeitweise 18,81 Dollar, bei einem Handelsvolumen von 34,4 Millionen Aktien — rund 45 Prozent über dem Tagesdurchschnitt. Gemessen am aktuellen Kurs von rund 15,46 Euro notiert der Titel allerdings noch deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was zeigt, dass der Markt die Integration von New Gold noch nicht vollständig eingepreist hat.

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(24.03.2026)

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