» Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

24.03.2026, 3002 Zeichen

Nach einer zehntägigen Verlustserie melden sich die Käufer bei Santacruz Silver zurück. Ein technisches Kaufsignal hat die Aktie am Montag spürbar angetrieben und die jüngste Talfahrt vorerst gestoppt. Mit anstehenden Quartalszahlen im Mai und wichtigen Fortschritten bei den Minenprojekten rücken nun die fundamentalen Treiber des Unternehmens wieder in den Vordergrund.

Operative Erholung schreitet voran

Die jüngste Aufwärtsbewegung an der Börse wird von einer operativen Stabilisierung begleitet. Im vergangenen Jahr hatte eine Überschwemmung in der Bolívar-Mine die Produktion zeitweise stark eingeschränkt. Die Sanierungsmaßnahmen greifen nun planmäßig. Im vierten Quartal 2025 verarbeitete das Unternehmen gut 506.000 Tonnen Material, was einem Anstieg von vier Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Die Produktion von Silberäquivalent kletterte um neun Prozent, während auch die Zink- und Bleiförderung zweistellige Zuwächse verzeichnete. Das Management rechnet damit, dass die betroffenen Bereiche der Mine bis zum vierten Quartal 2026 wieder ihre volle Kapazität erreichen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Santacruz Silver ?

Neben der Erholung in der Bolívar-Mine ruhen die Hoffnungen auf dem Soracaya-Projekt in Bolivien. Santacruz erwartet die nötigen Genehmigungen bis zum dritten Quartal 2026. Wenn dieser Zeitplan hält, könnte eine erste Produktion noch im vierten Quartal dieses Jahres starten.

Solide Finanzen und Marktrückenwind

Finanziell ist der Minenbetreiber für diese Vorhaben gerüstet. Durch eine finale Zahlung von 15 Millionen US-Dollar an Glencore im vergangenen Herbst hat sich das Unternehmen einer langfristigen Verpflichtung entledigt. Ende 2025 wies Santacruz ein solides Betriebskapital von 69,2 Millionen US-Dollar aus.

Zusätzlichen Rückenwind liefert der globale Silbermarkt. Zwar soll das weltweite Angebot 2026 ein Zehnjahreshoch erreichen, die industrielle Nachfrage wächst allerdings noch schneller. Experten prognostizieren für das laufende Jahr ein Angebotsdefizit von 67 Millionen Unzen. Neue Exportbeschränkungen in China, die seit Januar gelten, verknappen das verfügbare Material auf dem Weltmarkt zusätzlich.

Der nächste konkrete Prüfstein für die Aktie folgt am 6. Mai 2026. Dann präsentiert Santacruz Silver die vollständigen Finanzberichte für das vierte Quartal 2025. Diese Zahlen werden erstmals seit dem Nasdaq-Listing im Januar detailliert aufzeigen, wie sich die operative Erholung der Bolívar-Mine auf die tatsächlichen Umsätze und Gewinnmargen ausgewirkt hat.

Anzeige

Santacruz Silver-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Santacruz Silver-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Santacruz Silver-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Santacruz Silver-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Santacruz Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(24.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner Buwog

Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinome...

» Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take...

» Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus ...

» Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

» Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugenehmigungen in Deutschland ( Fi...

» Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ( Finanztrends)

» Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

» Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

» PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für...