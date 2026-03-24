Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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24.03.2026, 3002 Zeichen
Nach einer zehntägigen Verlustserie melden sich die Käufer bei Santacruz Silver zurück. Ein technisches Kaufsignal hat die Aktie am Montag spürbar angetrieben und die jüngste Talfahrt vorerst gestoppt. Mit anstehenden Quartalszahlen im Mai und wichtigen Fortschritten bei den Minenprojekten rücken nun die fundamentalen Treiber des Unternehmens wieder in den Vordergrund.
Operative Erholung schreitet voran
Die jüngste Aufwärtsbewegung an der Börse wird von einer operativen Stabilisierung begleitet. Im vergangenen Jahr hatte eine Überschwemmung in der Bolívar-Mine die Produktion zeitweise stark eingeschränkt. Die Sanierungsmaßnahmen greifen nun planmäßig. Im vierten Quartal 2025 verarbeitete das Unternehmen gut 506.000 Tonnen Material, was einem Anstieg von vier Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht.
Die Produktion von Silberäquivalent kletterte um neun Prozent, während auch die Zink- und Bleiförderung zweistellige Zuwächse verzeichnete. Das Management rechnet damit, dass die betroffenen Bereiche der Mine bis zum vierten Quartal 2026 wieder ihre volle Kapazität erreichen.
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Solide Finanzen und Marktrückenwind
Finanziell ist der Minenbetreiber für diese Vorhaben gerüstet. Durch eine finale Zahlung von 15 Millionen US-Dollar an Glencore im vergangenen Herbst hat sich das Unternehmen einer langfristigen Verpflichtung entledigt. Ende 2025 wies Santacruz ein solides Betriebskapital von 69,2 Millionen US-Dollar aus.
Zusätzlichen Rückenwind liefert der globale Silbermarkt. Zwar soll das weltweite Angebot 2026 ein Zehnjahreshoch erreichen, die industrielle Nachfrage wächst allerdings noch schneller. Experten prognostizieren für das laufende Jahr ein Angebotsdefizit von 67 Millionen Unzen. Neue Exportbeschränkungen in China, die seit Januar gelten, verknappen das verfügbare Material auf dem Weltmarkt zusätzlich.
Der nächste konkrete Prüfstein für die Aktie folgt am 6. Mai 2026. Dann präsentiert Santacruz Silver die vollständigen Finanzberichte für das vierte Quartal 2025. Diese Zahlen werden erstmals seit dem Nasdaq-Listing im Januar detailliert aufzeigen, wie sich die operative Erholung der Bolívar-Mine auf die tatsächlichen Umsätze und Gewinnmargen ausgewirkt hat.
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