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Blut von Hundertjährigen verrät Geheimnis des gesunden Alterns ( Finanztrends)

15.03.2026, 4469 Zeichen

Forscher entdeckten kürzlich ein junges Proteinprofil im Blut extrem alter Menschen. Zwei Großstudien identifizierten spezifische Eiweiße, die vor Zellverfall schützen. Gleichzeitig bestätigt sich Laufen als natürlicher Booster für eben diese schützenden Proteine.

Überraschend junges Blut bei über Hundertjährigen

Ende Februar veröffentlichten Schweizer Forscher im Fachjournal Aging Cell bahnbrechende Ergebnisse. Im Rahmen der SWISS100-Studie analysierten sie die Blutprofile von 134 Personen, darunter 39 Hundertjährige.

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Die Auswertung zeigte: Im Blut der über Hundertjährigen sind 37 spezifische Proteine aktiv, deren Muster stark dem von 30- bis 60-Jährigen ähnelt. "Insbesondere fünf dieser Proteine stehen in direktem Zusammenhang mit der Regulation von oxidativem Stress", erklärt Flavien Delhaers, Erstautor der Studie von der Universität Genf. Dieses junge Proteinprofil scheint zelluläre Alterungsprozesse zu verlangsamen.

Fünf Schlüsselproteine schützen Herz und Gefäße

Parallel dazu publizierte ein internationales Team am 22. Februar in Nature Aging eine weitere wegweisende Untersuchung. Die Wissenschaftler analysierten Blutproben von 517 Hundertjährigen aus fünf Ländern.

Dabei kristallisierten sich fünf Proteine heraus, die bei den Hochbetagten signifikant andere Werte aufwiesen. Ein zentraler Befund betraf das Protein PCSK9, das die Rezeptoren für schädliches LDL-Cholesterin steuert. Niedrigere Werte deuten auf eine effizientere Cholesterinentsorgung hin – ein massiver Schutz für das Herz-Kreislauf-System.

Laufen ahmt das Proteinmuster der Langlebigen nach

Während die Genetik eine Rolle spielt, betonen die Forscher: Der Lebensstil ist der gewichtigere Hebel. Hier kommt Laufen als entscheidender Booster ins Spiel.

Intensives Ausdauertraining beeinflusst die Proteinzusammensetzung im Blut direkt. Dabei schüttet der Körper Myokine aus – Botenstoffe, die systemische Entzündungen reduzieren. Der angeregte zelluläre Reinigungsmechanismus hilft zudem, fehlerhafte Proteine abzubauen. Regelmäßiges Laufen ahmt so jene entzündungshemmenden Proteinmuster nach, die Forscher im Blut der Hundertjährigen fanden.

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Ernährung bildet das zweite Fundament

Neben Bewegung ist die Ernährung entscheidend für ein vorteilhaftes Proteinprofil. Die Studien zeigen: Langlebigkeit korreliert stark mit einem fein regulierten Stoffwechsel.

Einige der identifizierten Proteine deuten darauf hin, dass Hundertjährige ein exzellentes Kohlenhydratgleichgewicht halten können. Der Verzicht auf übermäßigen Zuckerkonsum und die Vermeidung von Übergewicht schonen den Stoffwechsel langfristig. In Kombination mit Laufen entsteht ein synergistischer Effekt für die Zellgesundheit.

Paradigmenwechsel in der Altersforschung

Die Veröffentlichungen markieren einen bedeutenden Wandel. Bisher konzentrierte sich die Medizin auf die Behandlung einzelner Alterskrankheiten. Die neuen proteomischen Analysen beweisen: Das biologische Alter lässt sich ganzheitlich im Blut ablesen und potenziell beeinflussen.

Sogenannte proteomische Altersuhren ermöglichen es bereits, das Risiko für chronische Krankheiten Jahre im Voraus zu bestimmen. Diese Erkenntnisse könnten den Markt für präventive Diagnostik stark verändern.

Auf dem Weg zur Anti-Aging-Pille?

In den kommenden Jahren dürften die Entdeckungen neue therapeutische Ansätze beschleunigen. Das langfristige Ziel der Industrie ist es, Präparate zu entwickeln, die die Aktivität der Langlebigkeits-Proteine gezielt stimulieren.

Bis solche Interventionen marktreif sind, bleibt die persönliche Lebensführung der wichtigste Faktor. Die Kombination aus ausgewogener Ernährung und regelmäßigem Laufen ist vorerst der effektivste Booster für ein gesundes, langes Leben. Die Entschlüsselung des Blutes der Hundertjährigen liefert nun den molekularen Beweis dafür.


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    Autor: Finanztrends

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