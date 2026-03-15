First Trust Income ETF: Qualitätsfokus ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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15.03.2026, 2919 Zeichen
Regelmäßige Ausschüttungen rücken in Zeiten schwankender Zinspolitik verstärkt in den Fokus. Der First Trust Global Equity Income UCITS ETF setzt dabei auf ein Konzept, das über die reine Dividendenrendite hinausgeht. Hier entscheidet nicht nur die Höhe der Zahlung, sondern vor allem die fundamentale Stärke der Unternehmen.
Fokus auf Qualität und Liquidität
Der ETF folgt dem NASDAQ Global High Equity Income Index, der einen strengen, regelbasierten Ansatz verfolgt. Statt wahllos die höchsten Renditen zu kaufen, filtert das System Unternehmen nach ihrer Liquidität und fundamentalen Stärke. Dieser Fokus auf Qualität soll sicherstellen, dass die Dividenden auch bei einer konjunkturellen Abkühlung nachhaltig gezahlt werden können.
Anleger beobachten dabei genau, wie sich das globale Wirtschaftswachstum auf die Profitabilität der Unternehmen auswirkt. In Phasen wirtschaftlicher Unsicherheit werden Firmen bevorzugt, die trotz Gegenwind konstante Dividendenpolitiken beibehalten können. Da die Zinspolitik der großen Zentralbanken die Kapitalkosten beeinflusst, bleibt die Schuldensituation der im Index enthaltenen Unternehmen ein zentraler Faktor für die Dividendensicherheit.
Kostenstruktur und Portfolio-Mix
Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,60 % pro Jahr bewegt sich der Fonds in einem Bereich, der für spezialisierte Dividendenstrategien üblich ist. Ein besonderes Merkmal ist die geografische Streuung: Während US-Unternehmen ein hohes Gewicht im Portfolio einnehmen, sorgen Positionen in anderen entwickelten Märkten für eine globale Diversifikation. Da der ETF als einziger seiner Art diesen spezifischen NASDAQ-Index abbildet, bietet er Anlegern einen exklusiven Zugang zu diesem Auswahlverfahren.
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Die weitere Performance wird maßgeblich davon abhängen, wie sich die globalen Ausschüttungsquoten im Verhältnis zu den Unternehmensgewinnen entwickeln. Wichtig für die Positionierung im Depot sind zudem die turnusmäßigen Rebalancings des Index. Diese Anpassungen stellen sicher, dass die Zusammensetzung stets den aktuellen Marktanforderungen an Rendite und Qualität entspricht und schwächere Dividendenzahler konsequent aussortiert werden.
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