KI-Verordnung: EU verlängert Fristen, verschärft aber Deepfake-Verbot ( Finanztrends)

15.03.2026, 4836 Zeichen

Die EU verschafft Unternehmen mehr Zeit für die Umsetzung der KI-Verordnung, geht aber schärfer gegen missbräuchlich generierte Inhalte vor. Während Fristen für Hochrisiko-KI bis 2028 verschoben werden, gelten neue Transparenzregeln schon in fünf Monaten.

Mehr Atempause für Hochrisiko-Systeme

Der EU-Ministerrat hat am 13. März 2026 eine entscheidende Änderung der Umsetzungsfristen der KI-Verordnung beschlossen. Die strengen Vorgaben für eigenständige Hochrisiko-KI-Systeme treten nun erst am 2. Dezember 2027 in Kraft – eine Verschiebung um 16 Monate. Für KI in bereits regulierten Produkten wie Medizingeräten gilt sogar der 2. August 2028 als neuer Stichtag.

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Hintergrund der Fristverlängerung ist die verspätete Veröffentlichung harmonisierter technischer Standards. Die EU-Kommission räumte ein, dass Unternehmen ohne diese Vorgaben kaum konform handeln konnten. Die zusätzliche Zeit soll nun für den Aufbau notwendiger Infrastruktur genutzt werden, ohne die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Firmen zu gefährden.

Sofortiges Verbot für missbräuchliche KI-Inhalte

Parallel zur Entlastung bei den Fristen verschärft die EU jedoch den Kampf gegen gefährliche KI-Anwendungen. Nach Kontroversen um sexualisierte KI-Generierungen Ende 2025 verbietet die aktualisierte Verordnung nun explizit die Erstellung nicht einvernehmlicher intimer Inhalte oder Kinderpornografie mittels KI.

Plattformen, die keine wirksamen Schutzmaßnahmen implementieren, müssen mit sofortigen regulatorischen Schritten rechnen. Damit schließen die Gesetzgeber eine gefährliche Lücke, die vor allem in sozialen Medien ausgenutzt wurde.

Deutschland setzt mit KI-MIG auf zentrale Aufsicht

Während die EU den Rahmen setzt, treibt Deutschland die nationale Umsetzung voran. Der Gesetzentwurf für das KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungsgesetz (KI-MIG) wurde im Februar 2026 vom Bundeskabinett beschlossen und durchläuft derzeit das parlamentarische Verfahren.

Anders als in einigen anderen Mitgliedsstaaten setzt Deutschland auf eine zentrale Aufsichtsstruktur: Die Bundesnetzagentur wird zur primären Marktüberwachungsbehörde und zum Single Point of Contact für das europäische KI-Büro. Diese Lösung vermeidet die Gründung einer komplett neuen Behörde und nutzt bestehende Expertise im Produktsicherheitsrecht.

Zudem sieht der Entwurf regulatorische Sandkästen vor, die Startups und KMU prioritären Zugang zu Testumgebungen ermöglichen sollen. Für deutsche Unternehmen schafft dies frühzeitige Planungssicherheit bei der Ansprechpartnerstruktur.

Unternehmen müssen Governance jetzt vorantreiben

Trotz verlängerter Fristen warnt die Compliance-Branche vor Nachlässigkeit. Grundlegende Verbote – etwa für Social Scoring oder bestimmte biometrische Kategorisierungen – gelten bereits seit 2025. Auch die verpflichtende KI-Kompetenz für alle mit KI arbeitenden Mitarbeiter ist schon jetzt umzusetzen.

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Die wichtigste kurzfristige Deadline bleibt der 2. August 2026: Ab dann müssen Anbieter generativer KI-Systeme synthetisch erzeugte Texte, Audio- und Videoinhalte klar kennzeichnen. Unternehmen sollten ihre gesamte KI-Landschaft jetzt risikoklassifizieren, um zu bestimmen, welche Systeme unter diese Transparenzpflicht fallen.

Die verlängerte Frist für Hochrisiko-Systeme bietet zwar ein strategisches Zeitfenster, doch wer jetzt nicht in Governance-Strukturen, automatisierte Monitoring-Software und interne Prüfgremien investiert, riskiert hohe Strafen. Diese können bis zu 35 Millionen Euro oder 7 Prozent des weltweiten Umsatzes betragen.

Pragmatischer Kompromiss mit Signalwirkung

Die März-2026-Anpassungen zeigen einen pragmatischen EU-Ansatz: Zwischen ehrgeizigen Regulierungszielen und technischer Machbarkeit wird vermittelt. Die gleichzeitige Verschärfung bei Deepfakes unterstreicht eine zielgerichtete Governance-Strategie. Systemische Geschäftsanwendungen erhalten mehr Zeit zur Standardisierung, während direkte Gefahren für Bürger sofort unterbunden werden.

Diese Doppelstrategie könnte zum Vorbild für andere Rechtsräume werden, die technologischen Fortschritt mit Grundrechtsschutz vereinbaren wollen. Die Entscheidung, etablierte Behörden wie die Bundesnetzagentur einzubinden, signalisiert zudem, dass KI-Aufsicht zunehmend in bestehende Produktsicherheitsparadigmen integriert wird – statt Software als isoliertes Regulierungsfeld zu behandeln.

(15.03.2026)

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