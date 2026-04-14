SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

14.04.2026, 556 Zeichen

Um 12:30 liegt der ATX mit +1.52 Prozent im Plus bei 5886 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.50% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.20% auf 69.75 Euro, dahinter Bawag mit +4.75% auf 147.9 Euro und Frequentis mit +3.93% auf 76.6 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23973 (+0.97%, Ultimo 2025: 24490, -3.05% ytd). Topperformer DAX sind Siemens mit +3.26% auf 236.15 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +2.38% auf 55.49 Euro und Continental mit +2.23% auf 65.06 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.04.)


(14.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1134: ATX schaut sich erstmals die 5900 an, Bawag erstmals die 150, dies am Tag 2 der Zürs-Konferenz




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, EuroTeleSites AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, Amag, VIG, Uniqa, Bajaj Mobility AG, Bawag, Frequentis, CA Immo, Erste Group, SBO, AT&S, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Telekom Austria, RHI Magnesita.

Random Partner

Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX durchbricht erstmals die 5900-Punkte-Marke – BAWAG-Deal treibt den M...

» Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 14.4.: Post, Telekom und bitte wieder so wie 2009 (Börse...

» Nachlese: Richard Dittrich (audio cd.at)

» PIR-News: Bawag, Kontron, Andritz, Marinomed, CPI Europe, Reploid, AT&S,...

» Wiener Börse Party #1134: ATX schaut sich erstmals die 5900 an, Bawag er...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag schon wieder auf Rekordkurs: AT&S, Bawag und Freq...

» ATX-Trends: Post, Marinomed, VIG ...

» Österreich-Depots: Starker Wochenstart (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Bawag kauft irische PTSB für 1,6 Mrd. Euro
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Wiener Börse zu Mittag schon wieder auf Rekordkurs: AT&S, Bawag und Frequentis gesucht
Wie LPKF Laser, Snowflake, Nokia, Suess Microtec, Tele Columbus und Fraport für Gesprächsstoff sorgten
PIR-News: Bawag, Kontron, Andritz, Marinomed, CPI Europe, Reploid, AT&S, wienerberger (Christine Petzwinkler)
Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.31%, Rutsch der Stunde: Strabag -5.79%
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Frequentis 1.63%, Rutsch der Stunde: OMV -1.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: SBO(1), Andritz(1), voestalpine(1), Frequentis(1), Zumtobel(1)
    Star der Stunde: Porr 0.62%, Rutsch der Stunde: AT&S -0.87%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Porr(5), AT&S(2), OMV(2)
    Star der Stunde: FACC 1.6%, Rutsch der Stunde: AT&S -0.64%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Wolford(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: RBI 1%, Rutsch der Stunde: UBM -0.71%
    Featured Partner Video

    Mein letztes großes Workout vor dem Wien Marathon (30km Tempo) #marathon #marathontraining

    Books josefchladek.com

    Richard Avedon
    Nothing Personal
    1964
    Atheneum Publishers

    Dean Garlick
    100 Sculptural Circumstances
    2025
    Lodge Press

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    14.04.2026, 556 Zeichen

    Um 12:30 liegt der ATX mit +1.52 Prozent im Plus bei 5886 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.50% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.20% auf 69.75 Euro, dahinter Bawag mit +4.75% auf 147.9 Euro und Frequentis mit +3.93% auf 76.6 Euro.

    Zum Vergleich der DAX: 23973 (+0.97%, Ultimo 2025: 24490, -3.05% ytd). Topperformer DAX sind Siemens mit +3.26% auf 236.15 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +2.38% auf 55.49 Euro und Continental mit +2.23% auf 65.06 Euro.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.04.)


    (14.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1134: ATX schaut sich erstmals die 5900 an, Bawag erstmals die 150, dies am Tag 2 der Zürs-Konferenz




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Österreichische Post, RBI, EuroTeleSites AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, Amag, VIG, Uniqa, Bajaj Mobility AG, Bawag, Frequentis, CA Immo, Erste Group, SBO, AT&S, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Telekom Austria, RHI Magnesita.

    Random Partner

    Vienna International Airport
    Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX durchbricht erstmals die 5900-Punkte-Marke – BAWAG-Deal treibt den M...

    » Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 14.4.: Post, Telekom und bitte wieder so wie 2009 (Börse...

    » Nachlese: Richard Dittrich (audio cd.at)

    » PIR-News: Bawag, Kontron, Andritz, Marinomed, CPI Europe, Reploid, AT&S,...

    » Wiener Börse Party #1134: ATX schaut sich erstmals die 5900 an, Bawag er...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag schon wieder auf Rekordkurs: AT&S, Bawag und Freq...

    » ATX-Trends: Post, Marinomed, VIG ...

    » Österreich-Depots: Starker Wochenstart (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Bawag kauft irische PTSB für 1,6 Mrd. Euro
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Wiener Börse zu Mittag schon wieder auf Rekordkurs: AT&S, Bawag und Frequentis gesucht
    Wie LPKF Laser, Snowflake, Nokia, Suess Microtec, Tele Columbus und Fraport für Gesprächsstoff sorgten
    PIR-News: Bawag, Kontron, Andritz, Marinomed, CPI Europe, Reploid, AT&S, wienerberger (Christine Petzwinkler)
    Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.31%, Rutsch der Stunde: Strabag -5.79%
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Frequentis 1.63%, Rutsch der Stunde: OMV -1.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: SBO(1), Andritz(1), voestalpine(1), Frequentis(1), Zumtobel(1)
      Star der Stunde: Porr 0.62%, Rutsch der Stunde: AT&S -0.87%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Porr(5), AT&S(2), OMV(2)
      Star der Stunde: FACC 1.6%, Rutsch der Stunde: AT&S -0.64%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Wolford(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: RBI 1%, Rutsch der Stunde: UBM -0.71%
      Featured Partner Video

      Mein letztes großes Workout vor dem Wien Marathon (30km Tempo) #marathon #marathontraining

      Books josefchladek.com

      Bertien van Manen
      Let's Sit Down Before We Go
      2011
      MACK

      Anton Bruehl
      Mexico
      1933
      Delphic Studios

      Richard Avedon
      Nothing Personal
      1964
      Atheneum Publishers

      Mark Mahaney
      Polar Night
      2019/2021
      Trespasser

      Daido Moriyama
      Ligh and Shadow (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de