(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
14.04.2026, 556 Zeichen
Um 12:30 liegt der ATX mit +1.52 Prozent im Plus bei 5886 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.50% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.20% auf 69.75 Euro, dahinter Bawag mit +4.75% auf 147.9 Euro und Frequentis mit +3.93% auf 76.6 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23973 (+0.97%, Ultimo 2025: 24490, -3.05% ytd). Topperformer DAX sind Siemens mit +3.26% auf 236.15 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +2.38% auf 55.49 Euro und Continental mit +2.23% auf 65.06 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.04.)
Wiener Börse Party #1134: ATX schaut sich erstmals die 5900 an, Bawag erstmals die 150, dies am Tag 2 der Zürs-Konferenz
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(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.04.)
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