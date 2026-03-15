Startup-Finanzierung: Frauen erhalten nur 1 Prozent der Risikokapital-Millionen ( Finanztrends)

15.03.2026, 4807 Zeichen

Deutschlands Gründerinnen gehen bei der Risikokapital-Vergabe fast leer aus. Während die weltweiten Investitionen in künstliche Intelligenz explodieren, vertieft sich hierzulande die Kluft zwischen den Geschlechtern – eine Gefahr für die Innovationskraft.

Globale Schieflage: KI-Boom überdeckt regionale Probleme

Die weltweite Risikokapital-Landschaft wird derzeit von einem Thema dominiert: künstliche Intelligenz (AI). Laut dem aktuellen All In-Report von PitchBook flossen in den USA 2025 Rekordsummen an Startups mit mindestens einer Gründerin. Doch der Schein trügt. Über 30 Milliarden Dollar davon konzentrierten sich auf nur zwei KI-Giganten.

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Während der US-Markt von Großfinanzierungen profitiert, zeigt Europa das gegenteilige Bild. Hier sanken die Deal-Werte und -Anzahl für Gründerinnen. Analysten warnen: Der Markt ist hochselektiv. Investoren setzen auf gereifte, skalierte Unternehmen – ein Umfeld, das etablierte, männlich geführte Teams begünstigt und den Einstieg für Frauen erschwert.

Deutschland: Abgrund von 6,2 Milliarden Euro

Die deutschen Zahlen sind alarmierend. Das EY Startup Barometer für 2024 offenbart eine dramatische Schieflage. Startups, die ausschließlich von Frauen gegründet wurden, erhielten nur 43 Millionen Euro an Risikokapital. Das ist ein Einbruch um 58 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Im gleichen Zeitraum sicherten sich rein männliche Gründungsteams satte 6,2 Milliarden Euro – ein Plus von 25 Prozent. Damit entfiel auf Frauenteams lediglich 1 Prozent des gesamten Investitionsvolumens, obwohl sie 4 Prozent der finanzierten Startups ausmachen. Gemischte Teams schnitten mit 12 Prozent Anteil etwas besser ab.

„Der steile Absturz bei Gründerinnen parallel zum Wachstum bei Männern zeigt: In wirtschaftlich unsicheren Zeiten verhärten sich traditionelle Investitions-Bias“, kommentieren Finanzbeobachter.

Ursachen: Von der Uni bis zur Branchenwahl

Die Wurzeln des Problems liegen tief. Der Female Founders Monitor des Startup-Verbands und der Bertelsmann Stiftung zeigt: Der Anteil weiblicher Gründer sank 2025 auf 18,8 Prozent. Die Kluft beginnt schon im Studium. Während 40 Prozent der männlichen Studenten über eine Gründung nachdenken, sind es bei Frauen nur 21 Prozent.

Hinzu kommt die Branchenwahl. Frauen sind stärker in Sektoren wie Agrar-Technologie (25 Prozent) vertreten. Im hochdotierten Software- und Analytics-Bereich, der die größten Finanzierungsrunden anzieht, gründen dagegen nur 11 Prozent Frauen. Da VC-Geber derzeit ihr Geld vor allem in Software und KI pumpen, benachteiligt diese Verteilung weibliche Gründer strukturell.

Hürden im Alltag und homogene Investor-Netzwerke

Der Gründerinnen-Alltag ist geprägt von der Vereinbarkeitsfrage. 81 Prozent der Frauen und 60 Prozent der Männer sehen Familie und Gründung als kritischen Hebel für mehr Gleichstellung. Fehlende Kita-Plätze und unflexible Familienpolitik bremsen jedoch oft das Skalierungstempo, das Investoren erwarten.

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Ein weiteres Kernproblem sind die Investoren-Netzwerke. Die VC-Branche im DACH-Raum ist männlich dominiert. Investoren fördern oft Gründer, die ihrem eigenen Hintergrund ähneln – ein unbewusster Bias. Da es in Deutschland kaum weibliche Business Angels und VC-Partner gibt, fehlt Gründerinnen häufig die cruciale Frühphasen-Unterstützung.

Interessant: Während 87 Prozent der Gründerinnen Ungleichheit als großes Problem sehen, sind es bei rein männlichen Teams nur 50 Prozent. In gemischten Teams steigt die Sensibilität der Männer auf 64 Prozent.

Ausblick: Initiativen für einen inklusiveren Markt

Wirtschaftsexperten warnen: Das ungenutzte Potenzial der Gründerinnen ist nicht nur eine Frage der Gleichberechtigung, sondern ein wirtschaftliches Risiko für den Standort Deutschland. Die Innovationskraft leidet.

2026 sollen neue Initiativen die Lücke schließen. Regionale Programme vernetzen Gründerinnen gezielt mit Investoren. Die Wo//men Investors Alliance in München veranstaltet noch in diesem Monat Matching-Events. Verbände fordern zudem spezielle Fonds für Frauen und verpflichtende Bias-Trainings für VC-Entscheider. In unsicheren Zeiten wird eine inklusivere Gründungslandschaft immer mehr zur Überlebensfrage für den Tech-Standort Europa.

(15.03.2026)

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