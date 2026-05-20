(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
20.05.2026, 547 Zeichen
Um 14:00 liegt der ATX mit +0.80 Prozent im Plus bei 5884 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.98% auf 109.8 Euro, dahinter Frequentis mit +3.98% auf 73.2 Euro und RBI mit +2.09% auf 45.94 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24509 (+0.44%, Ultimo 2025: 24490, -0.36% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +2.78% auf 66.435 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.50% auf 171.9 Euro und Siemens mit +1.77% auf 261.35 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.05.)
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