SentinelOne Aktie: Wachstum mit Dämpfer ( Finanztrends)

16.03.2026, 2980 Zeichen

SentinelOne hat im abgelaufenen Quartal die Milliarden-Dollar-Marke beim Jahresumsatz geknackt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dennoch reagierte der Markt verhalten auf die Zahlen. Ein vorsichtiger Ausblick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres dämpft die Euphorie über die jüngsten operativen Fortschritte.

Vorsichtiger Ausblick belastet

Der Cybersecurity-Anbieter steigerte seinen Quartalsumsatz um 20 % auf 271,15 Millionen US-Dollar. Auch beim Gewinn pro Aktie (EPS) übertraf das Unternehmen mit 0,07 US-Dollar die Markterwartungen von 0,06 US-Dollar. Die operative Marge verbesserte sich deutlich um 600 Basispunkte auf 3,5 %, während die Bruttomarge mit 78 % auf einem robusten Niveau verharrte.

Verantwortlich für die verhaltene Reaktion der Anleger war vor allem die Prognose für das kommende erste Quartal 2027. Das Unternehmen erwartet hier lediglich ein EPS zwischen 0,01 und 0,02 US-Dollar. Marktbeobachter werten diesen vorsichtigen Ausblick als Hauptgrund für den leichten Kursrückgang im späten Handel. Aktuell notiert die Aktie bei 12,55 Euro, was einem Minus von 0,79 % entspricht. Damit liegt der Titel weiterhin deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 18,70 Euro.

Bewegung im Aktionärskreis

Bei den institutionellen Investoren zeigten sich zuletzt gegensätzliche Strategien. Jüngste Meldungen belegen, dass Bamco Inc. NY seine Beteiligung um 18,4 % auf rund 2,8 Millionen Aktien aufstockte. Auch Vanguard und First Trust erhöhten ihre Positionen. Im Gegensatz dazu reduzierte Eminence Capital LP sein Engagement drastisch um knapp 70 %. Zudem veräußerten Insider in den vergangenen 90 Tagen über 200.000 Aktien, was am Markt oft als Signal für eine kurzfristige Bewertungsobergrenze gewertet wird.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SentinelOne ?

Fokus auf KI-Plattform

Das Unternehmen setzt für das künftige Wachstum verstärkt auf internationale Märkte und KI-gestützte Sicherheit. Über den regionalen Hub in Dubai wird die Präsenz im Nahen Osten und Afrika ausgebaut, um die steigende Nachfrage nach der Singularity XDR-Plattform zu bedienen. Das Marktumfeld bleibt dabei günstig: Experten prognostizieren für das Jahr 2026 weltweite Sicherheitsausgaben von über 300 Milliarden US-Dollar.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 stellt das Management ein EPS zwischen 0,32 und 0,38 US-Dollar in Aussicht. Während die Mehrheit der Analysten die Aktie weiterhin mit "Moderate Buy" bewertet, haben erste Finanzinstitute ihre Kursziele infolge der neuen Prognosen bereits nach unten angepasst.

Anzeige

SentinelOne-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SentinelOne-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten SentinelOne-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SentinelOne-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SentinelOne: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(16.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner Kathrein Privatbank

Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Nachlese: Erwin Größ Strabag Real Estate (audio cd.at)

» Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Kons...

» PIR-News: News zu Reploid, Research zu Polytec, Uniqa und Post (Christin...

» (Christian Drastil)

» Microvision Aktie: Harte Bewährungsprobe ( Finanztrends)

» DATEV: Kritische Updates und Wartung für Steuerkanzleien und KMU ( Finan...

» EU erwägt Marine-Einsatz im Persischen Golf nach Blockade ( Finanztrends)

» Schufa startet historische Reform: Aus dem Prozent-Score wird ein Punkte...

» Porvair Aktie: Strategische Impulse ( Finanztrends)

» Coca-Cola Aktie: Neue Ära beginnt ( Finanztrends)