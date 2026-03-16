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SentinelOne Aktie: Wachstum mit Dämpfer ( Finanztrends)

16.03.2026, 2980 Zeichen

SentinelOne hat im abgelaufenen Quartal die Milliarden-Dollar-Marke beim Jahresumsatz geknackt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dennoch reagierte der Markt verhalten auf die Zahlen. Ein vorsichtiger Ausblick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres dämpft die Euphorie über die jüngsten operativen Fortschritte.

Vorsichtiger Ausblick belastet

Der Cybersecurity-Anbieter steigerte seinen Quartalsumsatz um 20 % auf 271,15 Millionen US-Dollar. Auch beim Gewinn pro Aktie (EPS) übertraf das Unternehmen mit 0,07 US-Dollar die Markterwartungen von 0,06 US-Dollar. Die operative Marge verbesserte sich deutlich um 600 Basispunkte auf 3,5 %, während die Bruttomarge mit 78 % auf einem robusten Niveau verharrte.

Verantwortlich für die verhaltene Reaktion der Anleger war vor allem die Prognose für das kommende erste Quartal 2027. Das Unternehmen erwartet hier lediglich ein EPS zwischen 0,01 und 0,02 US-Dollar. Marktbeobachter werten diesen vorsichtigen Ausblick als Hauptgrund für den leichten Kursrückgang im späten Handel. Aktuell notiert die Aktie bei 12,55 Euro, was einem Minus von 0,79 % entspricht. Damit liegt der Titel weiterhin deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 18,70 Euro.

Bewegung im Aktionärskreis

Bei den institutionellen Investoren zeigten sich zuletzt gegensätzliche Strategien. Jüngste Meldungen belegen, dass Bamco Inc. NY seine Beteiligung um 18,4 % auf rund 2,8 Millionen Aktien aufstockte. Auch Vanguard und First Trust erhöhten ihre Positionen. Im Gegensatz dazu reduzierte Eminence Capital LP sein Engagement drastisch um knapp 70 %. Zudem veräußerten Insider in den vergangenen 90 Tagen über 200.000 Aktien, was am Markt oft als Signal für eine kurzfristige Bewertungsobergrenze gewertet wird.

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Das Unternehmen setzt für das künftige Wachstum verstärkt auf internationale Märkte und KI-gestützte Sicherheit. Über den regionalen Hub in Dubai wird die Präsenz im Nahen Osten und Afrika ausgebaut, um die steigende Nachfrage nach der Singularity XDR-Plattform zu bedienen. Das Marktumfeld bleibt dabei günstig: Experten prognostizieren für das Jahr 2026 weltweite Sicherheitsausgaben von über 300 Milliarden US-Dollar.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 stellt das Management ein EPS zwischen 0,32 und 0,38 US-Dollar in Aussicht. Während die Mehrheit der Analysten die Aktie weiterhin mit "Moderate Buy" bewertet, haben erste Finanzinstitute ihre Kursziele infolge der neuen Prognosen bereits nach unten angepasst.

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(16.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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