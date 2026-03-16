WeightWatchers: GLP-1-Programm zeigt deutlich bessere Abnehmerfolge ( Finanztrends)

16.03.2026, 2539 Zeichen

WeightWatchers veröffentlicht positive Studienergebnisse für sein GLP-1-Begleitprogramm. Mitglieder, die Abnehmmedikamente mit dem strukturierten Support kombinieren, verloren deutlich mehr Gewicht. Das markiert einen strategischen Wendepunkt für den einstigen Diät-Dienstleister.

61 Prozent mehr Gewichtsverlust im ersten Monat

Die Zahlen sind eindeutig: Im ersten Monat verloren aktive Teilnehmer des „GLP-1 Success Program“ durchschnittlich 61 Prozent mehr Gewicht als eine Vergleichsgruppe, die nur das Medikament einnahm. Nach einem Jahr lag der Vorsprung noch bei 29 Prozent.

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Konkret entspricht das einem durchschnittlichen Verlust von 3,3 Kilogramm in den ersten vier Wochen. Langfristig stabilisierte sich die Gewichtsreduktion nach zwei Jahren bei beachtlichen 20,5 Prozent. In einer Vergleichsstudie übertrafen WeightWatchers-Mitglieder Nutzer anderer GLP-1-Anbieter sogar um 72 Prozent.

Vom Diätplan zum ganzheitlichen Gesundheitspartner

Das Programm kombiniert die Einnahme von Medikamenten wie Wegovy mit Ernährungsberatung, Verhaltenstraining und jetzt auch Fitness. Eine neue Partnerschaft mit dem Unternehmen PVOLVE integriert klinisch validiertes Krafttraining direkt in die WeightWatchers-App.

Warum ist das wichtig? Gerade bei medikamentös beschleunigtem Abnehmen verhindert Muskeltraining den unerwünschten Abbau von Muskelmasse. Zertifizierte Coaches helfen zudem, typische Nebenwirkungen der GLP-1-Medikamente zu minimieren – das berichteten 72 Prozent der Teilnehmer.

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Marktwende in schwierigem Umfeld

Die Neuausrichtung kommt zur rechten Zeit. WeightWatchers kämpft wirtschaftlich: Der Umsatz sank zuletzt, die Aktie verlor deutlich an Wert. Dennoch hält das Unternehmen eine beeindruckende Bruttomarge von über 70 Prozent.

Experten sehen im medizinisch flankierten Ansatz den entscheidenden Schritt, um im umkämpften Abnehm-Markt zu bestehen. Die Zukunft liege nicht in isolierten Lösungen, sondern in der intelligenten Kombination aus Medizin, Technologie und persönlicher Betreuung. Ob die Strategie aufgeht, werden die nächsten Quartalszahlen zeigen.

(16.03.2026)

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