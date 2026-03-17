Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Finanztrends)

17.03.2026, 1721 Zeichen

Der Blackrock Energy and Resources Income Trust (BERI) hat zum Handelsschluss am 13. März 2026 seinen aktuellen Nettoinventarwert veröffentlicht.

Die aktuellen Kennzahlen im Überblick

Der NAV je Aktie lag zum Stichtag bei 191,67 Pence – rein auf Kapitalbasis. Rechnet man die laufenden Erträge des Geschäftsjahres hinzu, ergibt sich ein Wert von 192,84 Pence je Anteilsschein. Die Bewertung der enthaltenen Positionen erfolgte dabei auf Geldkursbasis.

Aktienrückkauf setzt sich fort

Bemerkenswert ist die anhaltende Rückkaufaktivität: Am 13. März 2026 erwarb der Trust weitere 35.000 eigene Aktien zurück. Damit befinden sich aktuell noch 101.996.997 Stammaktien im Umlauf. Hinzu kommen 33.589.197 Aktien, die das Unternehmen im eigenen Bestand hält und nicht am Markt aktiv sind.

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Solche Rückkäufe sind ein gängiges Mittel, um einen Abschlag des Marktpreises gegenüber dem Nettoinventarwert einzugrenzen – ein strukturelles Merkmal, das bei britischen Investment Trusts regelmäßig beobachtet werden kann.

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(17.03.2026)

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