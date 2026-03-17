SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Deutsche Bank Aktie: Rückkauf auf Hochtouren ( Finanztrends)

17.03.2026, 2346 Zeichen

Die Deutsche Bank drückt beim laufenden Aktienrückkauf aufs Tempo. Während das Institut in nur einer Woche Millionen eigene Papiere vom Markt nahm, rückt gleichzeitig ein milliardenschweres Kreditportfolio in den Fokus der Investoren. Diese Transparenzoffensive trifft auf ein spürbar nervöses Marktumfeld.

Zwischen dem 9. und 13. März sammelte das Frankfurter Geldhaus über 5,1 Millionen eigene Anteile über verschiedene Handelsplätze ein. Allein am vergangenen Donnerstag wechselten dabei mehr als 2,5 Millionen Stücke den Besitzer. Seit dem Start der aktuellen Tranche Ende Februar summieren sich die Käufe damit auf knapp 11 Millionen Aktien. Das Management nutzt für diese Kapitalmaßnahme ein deutlich vergünstigtes Niveau: Mit einem gestrigen Schlusskurs von 25,79 Euro liegt das Papier seit Jahresbeginn rund 23 Prozent im Minus.

Transparenz bei Kreditrisiken

Parallel zu den massiven Rückkäufen legte die Bank ihre Risikostruktur im Bereich "Private Credit" offen. Das Volumen in diesem spezifischen Segment beläuft sich auf 25,9 Milliarden Euro. Investoren achten derzeit besonders genau auf die Stabilität der Portfolios von Großbanken. Die Offenlegung dieser Zahlen trug maßgeblich zur jüngsten Korrektur der Aktie bei, da der Markt die Ausfallrisiken in der aktuellen Marktphase neu bewertet.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deutsche Bank?

Trotz der Kursverluste und dem Handel deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 31,42 Euro hält das Institut an seiner strategischen Ausrichtung fest. Die Kombination aus dem bis zu einer Milliarde Euro schweren Rückkaufprogramm und der geplanten Dividende von 1,00 Euro für das abgelaufene Rekordjahr federt die Abwärtsrisiken fundamental ab. Solange die Bank ihre Profitabilitätsziele im laufenden Geschäftsjahr bestätigt, bildet diese konsequente Kapitalrückführung eine solide Unterstützung für den weiteren Kursverlauf.

Anzeige

Deutsche Bank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Bank-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Bank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Bank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(17.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

» Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)

» Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)

» Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)

» Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)

» Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)

» Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...

» Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Opening Bell V via openingbell.eu
Capcoms offizielle „Street Fighter 6“-Weltmeisterschaftsturniere ziehen rekordverdächtige 20.000 Besucher an
Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich
Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)
PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event CPI Europe AG
    BSN Vola-Event Commerzbank
    #gabb #2061
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    17.03.2026, 2346 Zeichen

    Die Deutsche Bank drückt beim laufenden Aktienrückkauf aufs Tempo. Während das Institut in nur einer Woche Millionen eigene Papiere vom Markt nahm, rückt gleichzeitig ein milliardenschweres Kreditportfolio in den Fokus der Investoren. Diese Transparenzoffensive trifft auf ein spürbar nervöses Marktumfeld.

    Zwischen dem 9. und 13. März sammelte das Frankfurter Geldhaus über 5,1 Millionen eigene Anteile über verschiedene Handelsplätze ein. Allein am vergangenen Donnerstag wechselten dabei mehr als 2,5 Millionen Stücke den Besitzer. Seit dem Start der aktuellen Tranche Ende Februar summieren sich die Käufe damit auf knapp 11 Millionen Aktien. Das Management nutzt für diese Kapitalmaßnahme ein deutlich vergünstigtes Niveau: Mit einem gestrigen Schlusskurs von 25,79 Euro liegt das Papier seit Jahresbeginn rund 23 Prozent im Minus.

    Transparenz bei Kreditrisiken

    Parallel zu den massiven Rückkäufen legte die Bank ihre Risikostruktur im Bereich "Private Credit" offen. Das Volumen in diesem spezifischen Segment beläuft sich auf 25,9 Milliarden Euro. Investoren achten derzeit besonders genau auf die Stabilität der Portfolios von Großbanken. Die Offenlegung dieser Zahlen trug maßgeblich zur jüngsten Korrektur der Aktie bei, da der Markt die Ausfallrisiken in der aktuellen Marktphase neu bewertet.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deutsche Bank?

    Trotz der Kursverluste und dem Handel deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 31,42 Euro hält das Institut an seiner strategischen Ausrichtung fest. Die Kombination aus dem bis zu einer Milliarde Euro schweren Rückkaufprogramm und der geplanten Dividende von 1,00 Euro für das abgelaufene Rekordjahr federt die Abwärtsrisiken fundamental ab. Solange die Bank ihre Profitabilitätsziele im laufenden Geschäftsjahr bestätigt, bildet diese konsequente Kapitalrückführung eine solide Unterstützung für den weiteren Kursverlauf.

    Anzeige

    Deutsche Bank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Bank-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

    Die neusten Deutsche Bank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Bank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Deutsche Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (17.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

    Random Partner

    Polytec
    Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

    » Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

    » Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)

    » Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)

    » Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)

    » Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)

    » Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)

    » Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)

    » Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...

    » Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Opening Bell V via openingbell.eu
    Capcoms offizielle „Street Fighter 6“-Weltmeisterschaftsturniere ziehen rekordverdächtige 20.000 Besucher an
    Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
    FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich
    Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)
    PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event CPI Europe AG
      BSN Vola-Event Commerzbank
      #gabb #2061
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de