Deutsche Bank Aktie: Rückkauf auf Hochtouren ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
17.03.2026, 2346 Zeichen
Die Deutsche Bank drückt beim laufenden Aktienrückkauf aufs Tempo. Während das Institut in nur einer Woche Millionen eigene Papiere vom Markt nahm, rückt gleichzeitig ein milliardenschweres Kreditportfolio in den Fokus der Investoren. Diese Transparenzoffensive trifft auf ein spürbar nervöses Marktumfeld.
Zwischen dem 9. und 13. März sammelte das Frankfurter Geldhaus über 5,1 Millionen eigene Anteile über verschiedene Handelsplätze ein. Allein am vergangenen Donnerstag wechselten dabei mehr als 2,5 Millionen Stücke den Besitzer. Seit dem Start der aktuellen Tranche Ende Februar summieren sich die Käufe damit auf knapp 11 Millionen Aktien. Das Management nutzt für diese Kapitalmaßnahme ein deutlich vergünstigtes Niveau: Mit einem gestrigen Schlusskurs von 25,79 Euro liegt das Papier seit Jahresbeginn rund 23 Prozent im Minus.
Transparenz bei Kreditrisiken
Parallel zu den massiven Rückkäufen legte die Bank ihre Risikostruktur im Bereich "Private Credit" offen. Das Volumen in diesem spezifischen Segment beläuft sich auf 25,9 Milliarden Euro. Investoren achten derzeit besonders genau auf die Stabilität der Portfolios von Großbanken. Die Offenlegung dieser Zahlen trug maßgeblich zur jüngsten Korrektur der Aktie bei, da der Markt die Ausfallrisiken in der aktuellen Marktphase neu bewertet.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deutsche Bank?
Trotz der Kursverluste und dem Handel deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 31,42 Euro hält das Institut an seiner strategischen Ausrichtung fest. Die Kombination aus dem bis zu einer Milliarde Euro schweren Rückkaufprogramm und der geplanten Dividende von 1,00 Euro für das abgelaufene Rekordjahr federt die Abwärtsrisiken fundamental ab. Solange die Bank ihre Profitabilitätsziele im laufenden Geschäftsjahr bestätigt, bildet diese konsequente Kapitalrückführung eine solide Unterstützung für den weiteren Kursverlauf.
Anzeige
Deutsche Bank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Bank-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:
Die neusten Deutsche Bank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Bank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Deutsche Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.
Random Partner
Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...
» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
» Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)
» Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)
» Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)
» Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)
» Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
» Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)
» Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...
» Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Research-Fazits zu BMW, Hypoport, Zalando, BP, En...
- Guten Morgen mit Commerzbank, Infineon, TUI ..
- FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Ob...
- Wie Klondike Gold, SolarEdge, Ibiden Co.Ltd, Nora...
- Wie Wirecard, Commerzbank, K+S, AT&S, Bayer und S...
- Wie salesforce.com, Amazon, Boeing, Verizon, 3M u...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
17.03.2026, 2346 Zeichen
Die Deutsche Bank drückt beim laufenden Aktienrückkauf aufs Tempo. Während das Institut in nur einer Woche Millionen eigene Papiere vom Markt nahm, rückt gleichzeitig ein milliardenschweres Kreditportfolio in den Fokus der Investoren. Diese Transparenzoffensive trifft auf ein spürbar nervöses Marktumfeld.
Zwischen dem 9. und 13. März sammelte das Frankfurter Geldhaus über 5,1 Millionen eigene Anteile über verschiedene Handelsplätze ein. Allein am vergangenen Donnerstag wechselten dabei mehr als 2,5 Millionen Stücke den Besitzer. Seit dem Start der aktuellen Tranche Ende Februar summieren sich die Käufe damit auf knapp 11 Millionen Aktien. Das Management nutzt für diese Kapitalmaßnahme ein deutlich vergünstigtes Niveau: Mit einem gestrigen Schlusskurs von 25,79 Euro liegt das Papier seit Jahresbeginn rund 23 Prozent im Minus.
Transparenz bei Kreditrisiken
Parallel zu den massiven Rückkäufen legte die Bank ihre Risikostruktur im Bereich "Private Credit" offen. Das Volumen in diesem spezifischen Segment beläuft sich auf 25,9 Milliarden Euro. Investoren achten derzeit besonders genau auf die Stabilität der Portfolios von Großbanken. Die Offenlegung dieser Zahlen trug maßgeblich zur jüngsten Korrektur der Aktie bei, da der Markt die Ausfallrisiken in der aktuellen Marktphase neu bewertet.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deutsche Bank?
Trotz der Kursverluste und dem Handel deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 31,42 Euro hält das Institut an seiner strategischen Ausrichtung fest. Die Kombination aus dem bis zu einer Milliarde Euro schweren Rückkaufprogramm und der geplanten Dividende von 1,00 Euro für das abgelaufene Rekordjahr federt die Abwärtsrisiken fundamental ab. Solange die Bank ihre Profitabilitätsziele im laufenden Geschäftsjahr bestätigt, bildet diese konsequente Kapitalrückführung eine solide Unterstützung für den weiteren Kursverlauf.
Anzeige
Deutsche Bank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Bank-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:
Die neusten Deutsche Bank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Bank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Deutsche Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.
Random Partner
Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...
» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
» Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)
» Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)
» Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)
» Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)
» Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
» Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)
» Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...
» Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Research-Fazits zu BMW, Hypoport, Zalando, BP, En...
- Guten Morgen mit Commerzbank, Infineon, TUI ..
- FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Ob...
- Wie Klondike Gold, SolarEdge, Ibiden Co.Ltd, Nora...
- Wie Wirecard, Commerzbank, K+S, AT&S, Bayer und S...
- Wie salesforce.com, Amazon, Boeing, Verizon, 3M u...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void