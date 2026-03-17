Deutsche Bank Aktie: Rückkauf auf Hochtouren ( Finanztrends)

17.03.2026, 2346 Zeichen

Die Deutsche Bank drückt beim laufenden Aktienrückkauf aufs Tempo. Während das Institut in nur einer Woche Millionen eigene Papiere vom Markt nahm, rückt gleichzeitig ein milliardenschweres Kreditportfolio in den Fokus der Investoren. Diese Transparenzoffensive trifft auf ein spürbar nervöses Marktumfeld.

Zwischen dem 9. und 13. März sammelte das Frankfurter Geldhaus über 5,1 Millionen eigene Anteile über verschiedene Handelsplätze ein. Allein am vergangenen Donnerstag wechselten dabei mehr als 2,5 Millionen Stücke den Besitzer. Seit dem Start der aktuellen Tranche Ende Februar summieren sich die Käufe damit auf knapp 11 Millionen Aktien. Das Management nutzt für diese Kapitalmaßnahme ein deutlich vergünstigtes Niveau: Mit einem gestrigen Schlusskurs von 25,79 Euro liegt das Papier seit Jahresbeginn rund 23 Prozent im Minus.

Transparenz bei Kreditrisiken

Parallel zu den massiven Rückkäufen legte die Bank ihre Risikostruktur im Bereich "Private Credit" offen. Das Volumen in diesem spezifischen Segment beläuft sich auf 25,9 Milliarden Euro. Investoren achten derzeit besonders genau auf die Stabilität der Portfolios von Großbanken. Die Offenlegung dieser Zahlen trug maßgeblich zur jüngsten Korrektur der Aktie bei, da der Markt die Ausfallrisiken in der aktuellen Marktphase neu bewertet.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deutsche Bank ?

Trotz der Kursverluste und dem Handel deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 31,42 Euro hält das Institut an seiner strategischen Ausrichtung fest. Die Kombination aus dem bis zu einer Milliarde Euro schweren Rückkaufprogramm und der geplanten Dividende von 1,00 Euro für das abgelaufene Rekordjahr federt die Abwärtsrisiken fundamental ab. Solange die Bank ihre Profitabilitätsziele im laufenden Geschäftsjahr bestätigt, bildet diese konsequente Kapitalrückführung eine solide Unterstützung für den weiteren Kursverlauf.

Anzeige

Deutsche Bank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Bank-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Bank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Bank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(17.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

Random Partner Polytec

Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

» Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)

» Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)

» Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)

» Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)

» Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)

» Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...

» Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)