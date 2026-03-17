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Gedächtnistraining erlebt in Deutschland einen Boom ( Finanztrends)

17.03.2026, 3542 Zeichen

Deutschland baut seine Gedächtnistrainings-Angebote massiv aus. Pünktlich zur internationalen „Woche des Gehirns“ starten Volkshochschulen, Kliniken und bundesweite Initiativen neue Programme. Der Grund: Kognitive Fitness rückt als zentraler Pfeiler der Gesundheitsvorsorge in den Fokus.

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Von Hamburg bis München erweitern Volkshochschulen gerade ihre Frühjahrsprogramme. Die Nachfrage nach Kursen für geistige Fitness steigt rasant. Die Angebote trainieren nicht nur das Gedächtnis, sondern auch Konzentration, logisches Denken und Wortfindung – und das ohne Leistungsdruck.

Gleichzeitig professionalisiert sich der Markt. Der Bundesverband Gedächtnistraining (BVGT) rückt seine Zertifizierungen für wissenschaftliche Trainingsmethoden stärker in den Vordergrund. Ziel ist eine verlässliche Orientierung im Dschungel aus Apps und Kursen. Das Interesse kommt längst nicht mehr nur von Senioren. Immer mehr Berufstätige wollen ihre kognitive Leistung und Stressresistenz im Job erhalten.

Demenzstrategie treibt den Ausbau voran

Hinter dem Boom steckt auch politischer Rückenwind. Das Jahr 2026 ist das Zieljahr der Nationalen Demenzstrategie der Bundesregierung. Bis Jahresende sollen ursprünglich 162 Maßnahmen umgesetzt sein. Ein Kernpunkt: der Aufbau regionaler Netzwerke für kognitive Gesundheit.

Die Fördermittel für diese Netzwerke wurden stabilisiert. So können Kommunen langfristig Personal finanzieren und nachhaltige Strukturen schaffen. Der Fokus liegt jetzt auf der flächendeckenden Verfügbarkeit von Angeboten. Gezieltes Gedächtnistraining gilt unter Experten als Schlüssel zur Prävention.

Kliniken rüsten neuropsychologisch auf

Nicht nur die Prävention wächst, auch die therapeutische Versorgung wird ausgebaut. Ein Beispiel ist die Universität Regensburg. Dort entsteht derzeit eine neue Hochschulambulanz für Klinische Neuropsychologie.

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Sie hilft Patienten, die nach einem Schlaganfall, einem Unfall oder durch Krankheiten wie Multiple Sklerose kognitive Einschränkungen haben. Das Angebot umfasst psychologische Betreuung und professionelles Gehirntraining. Wegen der hohen Nachfrage plant die Uni einen Umzug in größere Räume für diesen Sommer. Solche Ambulanzen entstehen bundesweit und schließen eine Versorgungslücke.

Warum Training mehr ist als Rätsel lösen

Die Wissenschaft bestätigt den Nutzen. Studien legen nahe, dass bis zur Hälfte aller Demenzfälle durch Lebensstiländerungen verzögert werden könnte. Neben Bewegung und Ernährung spielt die geistige Aktivität eine entscheidende Rolle.

Moderne Konzepte setzen daher auf mehr als nur Kreuzworträtsel. Sie kombinieren kognitive Herausforderungen mit sozialer Interaktion. Denn Einsamkeit gilt als großer Risikofaktor für den geistigen Abbau. Die Gruppenkurse wirken so doppelt: Sie trainieren das Gehirn und fördern die Teilhabe. Auch die Krankenkassen unterstützen diesen Trend zunehmend mit Zuschüssen für präventive Kurse.


(17.03.2026)

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