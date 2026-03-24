European Lithium Aktie: Greenland trifft Wall Street ( Finanztrends)

24.03.2026, 4000 Zeichen

European Lithium hat sich in den vergangenen Monaten von einem australischen Rohstoffwert zu einem Unternehmen mit geopolitischer Relevanz entwickelt. Die Aufnahme in den S&P/ASX All Ordinaries Index und ein Treffen zwischen CEO Tony Sage und Donald Trump Jr. markieren zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen bedeutsame Entwicklungen.

Index-Aufnahme mit strukturellen Folgen

Seit dem 23. März ist European Lithium offiziell Teil des S&P/ASX All Ordinaries Index — als Ergebnis der regulären Quartalsüberprüfung von S&P Dow Jones Indices. Die Aufnahme ist mehr als ein symbolischer Meilenstein: Passive Fonds und ETFs, die den Index abbilden, sind nun verpflichtet, die Aktie zu halten. Das schafft eine strukturell wiederkehrende Nachfragequelle.

Ermöglicht hat die Aufnahme ein außergewöhnlicher Kursanstieg. In den vergangenen zwölf Monaten legte die Aktie um mehr als 454 Prozent zu — rund 408 Prozentpunkte mehr als der Gesamtindex.

Seltene Erden im Fokus der Geopolitik

Das Treffen zwischen Sage und Trump Jr. in Singapur rückt das Tanbreez-Projekt in Grönland ins Zentrum. Im Gespräch ging es um die Frage, wie Tanbreez dazu beitragen könnte, Chinas Dominanz bei schweren Seltenen Erden zu brechen. China kontrolliert schätzungsweise 90 Prozent der globalen Verarbeitungskapazitäten — ein Umstand, der westliche Regierungen seit Jahren beunruhigt.

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Trump Jr.s Risikokapitalgesellschaft 1789 Capital ist an Vulcan Elements beteiligt, einem Seltenerd-Magnethersteller aus North Carolina, der kürzlich einen Direktkredit des US-Verteidigungsministeriums in Höhe von 620 Millionen US-Dollar als Teil eines 1,4-Milliarden-Dollar-Pakets erhielt. Das verdeutlicht, in welchem politischen und wirtschaftlichen Umfeld die Gespräche über Tanbreez stattfinden.

Rund 30 Prozent des Tanbreez-Vorkommens bestehen aus schweren Seltenen Erden — dem strategisch wertvollsten Segment für Verteidigungstechnologien, Hochleistungsmagnete und Elektronik. Laut Reuters hatten US- und dänische Behörden den früheren Eigentümer bereits aufgefordert, das Projekt nicht an chinesisch verbundene Unternehmen zu verkaufen.

Sage bestätigte, dass Gespräche mit US-Behörden über mögliche Materiallieferungen und den Bau einer Verarbeitungsanlage in den USA laufen. Zudem prüft das Unternehmen Liefervereinbarungen mit Lockheed Martin, RTX Corp und Boeing.

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Breites Fundament, starke Kasse

Operativ hat Tanbreez die Planungsphase hinter sich gelassen. Seit Anfang Januar laufen Bauarbeiten vor Ort; eine Pilotanlage soll bis Mai 2026 in Betrieb gehen. Das Wolfsberg-Lithiumprojekt in Österreich bleibt vorerst auf Eis — die österreichische Bergbaulizenz wurde allerdings um zwei Jahre verlängert. Eine Entscheidung über den Abbaubeginn wird bis Ende 2026 erwartet, abhängig von Lithiumpreisen und Finanzierungslage.

Finanziell steht das Unternehmen solide da: Ende Januar beliefen sich die Barmittel auf rund 314 Millionen australische Dollar, gestützt durch den schrittweisen Verkauf von Anteilen an Critical Metals Corp. Im Januar 2026 vereinbarte European Lithium zudem die vollständige Übernahme des US-amerikanischen Titanproduzenten Velta Holding — finanziert über rund 173 Millionen neu ausgegebene Aktien. Velta ist als Prioritätsprojekt im Rahmen des US-ukrainischen Abkommens über kritische Mineralien eingestuft, was seine strategische Bedeutung für westliche Lieferketten unterstreicht.

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(24.03.2026)

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