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Kölner Philharmonie verbindet Musik und Revolution ( Finanztrends)

24.03.2026, 3960 Zeichen

Heute Abend feiert die Kölner Philharmonie einen Liederabend der besonderen Art. Unter dem Titel „Revolution und Kunst“ widmen sich die Sopranistin Sarah Wegener und Pianist Götz Payer dem Leben der Opernlegende Wilhelmine Schröder-Devrient. Das Konzert ist Teil der Reihe „Originalklang“ und beginnt um 20 Uhr.

Eine Bühnenikone als Revolutionärin

Im Zentrum steht die schillernde Sopranistin Wilhelmine Schröder-Devrient. Sie war nicht nur Muse Richard Wagners, sondern auch politische Aktivistin. 1849 soll sie am Dresdner Maiaufstand beteiligt gewesen sein – ein Engagement, das ihr später große Probleme einbrachte.

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Das Konzept von Anno Mungen beleuchtet genau diese Spannung zwischen Kunst und Politik. Die ausgewählten Lieder von Franz Schubert und Robert Schumann gelten als subtile Kritik an den starren Strukturen des 19. Jahrhunderts. Durch die Interpretation einer „Revolutionärin“ erhalten sie eine neue, dringliche Ebene.

Ein Abend ohne Pause

Sarah Wegener und Götz Payer gelten als Idealbesetzung für dieses anspruchsvolle Programm. Ihre Interpretation verspricht Wärme und maximale Ausdruckskraft. Der Abend verzichtet bewusst auf eine Pause, um den narrativen Fluss nicht zu unterbrechen.

Rezitatorische Elemente, vorgetragen von Anno Mungen, greifen mit den musikalischen Darbietungen ineinander. Dr. Dominik Frank führt in den historischen Kontext ein. Solche hybriden Formate, die Konzert und Lesung verbinden, gewinnen im Premium-Kultursegment zunehmend an Bedeutung.

Neuer Wind im traditionsreichen Haus

Der Abend fällt in eine phase des Umbruchs für die Philharmonie. Neue Intendantin Ewa Bogusz-Moore stellte erst vor wenigen Tagen die Pläne für die Jubiläumssaison 2026/27 vor. Das Haus feiert dann sein 40-jähriges Bestehen unter dem Motto „Nachhallende Momente – gestern, heute, morgen!“.

„Revolution und Kunst“ wirkt wie ein Vorbote dieser neuen Philosophie. Das Haus will sich stärker öffnen, ohne künstlerische Exzellenz zu opfern. Praktisch zeigt sich das etwa in der Umbenennung des Formats „PhilharmonieLunch“ in „PhilharmonieProbe“ – mit einem neuen Buchungssystem für mehr Planbarkeit.

Warum Liederabende boomen

Die Entscheidung für dieses Thema spiegelt einen Trend wider: Der intime Liederabend erlebt eine Renaissance. Analysten sehen darin eine Sehnsucht nach Authentizität und Unmittelbarkeit. Ohne opulente Bühnenbilder rückt die menschliche Stimme in den Vordergrund.

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Die Verbindung mit einer historischen Figur wie Schröder-Devrient verleiht dem Abend zusätzliche biografische Tiefe. Es geht nicht mehr nur um schöne Musik, sondern um die Geschichte hinter den Noten. Die Philharmonie beweist mit dieser „Originalklang“-Produktion ihr Gespür für aktuelle kulturelle Strömungen.

Was kommt als nächstes?

Bereits heute blickt das Haus auf die nächsten Highlights. Die kommende Spielzeit verspricht ein Großprojekt mit Pianist Igor Levit, der alle 32 Beethoven-Sonaten in NRW aufführen wird. Die eigentlichen Jubiläumsfeierlichkeiten starten am 14. September 2026 mit einem monumentalen Konzert.

Das Gürzenich-Orchester und das WDR Sinfonieorchester werden dann gemeinsam auftreten. Für Freunde der Kammermusik bleibt die Philharmonie erste Adresse. Der heutige Abend zeigt: Das Haus scheut keine politischen Themen und setzt weiter auf inhaltliche Tiefe.


(24.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

    24.03.2026, 3960 Zeichen

    Heute Abend feiert die Kölner Philharmonie einen Liederabend der besonderen Art. Unter dem Titel „Revolution und Kunst“ widmen sich die Sopranistin Sarah Wegener und Pianist Götz Payer dem Leben der Opernlegende Wilhelmine Schröder-Devrient. Das Konzert ist Teil der Reihe „Originalklang“ und beginnt um 20 Uhr.

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