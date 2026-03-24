ATX-Trends: Palfinger, CPI, Verbund ...

24.03.2026, 2267 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich gestern zum Wochenstart nach den jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump erholt gezeigt. Der österreichische Leitindex ATX stieg nach einem sehr schwachen Start zum Handelsschluss um 1,26 Prozent auf 5.261 Punkte. Der ATX Prime gewann 1,25 Prozent auf 2.613 Zähler. Die europäischen Börsen drehten nach Startschwierigkeiten zumeist ebenfalls in die Gewinnzone. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, das Pentagon anzuweisen, jegliche militärische Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur für fünf Tage auszusetzen. Die Aussetzung sei aber vom Erfolg laufender Treffen und Gespräche abhängig, teilte Trump mit. In den beiden vergangenen Tagen habe es gute und produktive Gespräche mit dem Iran gegeben. Der Iran dementierte die Aussagen Trumps, wonach Verhandlungen zwischen Teheran und Washington liefen, umgehend. Es gebe keinerlei direkte Kontakte zu Trump, auch nicht über Vermittler, hieß es in Berichten der Nachrichtenagenturen FARS und Tasnim, die Irans mächtigen Revolutionswächtern nahestehen.

An der ATX-Spitze präsentierten sich die Werte von Lenzing und AT&S . Der oberösterreichische Faserhersteller gewann 6,73 Prozent, der steirische Halbleiterhersteller legte um 6,4 Prozent zu. Voestalpine stiegen um 4,25 Prozent.

Palfinger kehrte mit dem heutigen Handelsstart an Stelle des Immobilienunternehmens CPI Europe (früher Immofinanz) in den österreichischen Leitindex zurück. Zuletzt war der Salzburger Kranhersteller 2010 im ATX gelistet. "Das wird uns international helfen, leichteren Zugang zu Investoren zu erhalten", hatte Palfinger-Finanzchef Felix Strohbichler bei der Bekanntgabe der Änderung Anfang März gesagt. Die Werte von Palfinger gaben allerdings 3,96 Prozent nach.

Verluste gab es vor allem bei den Energie-Werten. Verbund lagen am unteren ATX-Ende mit einem Minus von 5,17 Prozent. EVN verloren 2,54 Prozent, SBO 2,13 Prozent . Die Erste Group Research beließ bei Kapsch TrafficCom das Kursziel von 5,80 Euro sowie die Empfehlung "Hold" bei. Der Iran-Krieg könnte mittelfristig auf das Geschäft negativ wirken, so die Analysten. Die Aktien des Mautsystemanbieters notierten zu Handelsschluss bei 5,42 Euro um 3,04 Prozent höher."

(24.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump

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Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

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