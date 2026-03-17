ProstaLund Aktie: Expansion statt Börse ( Finanztrends)

17.03.2026, 2197 Zeichen

ProstaLund hat den Rückzug von der Börse vollzogen und agiert nun in einer privaten Betriebsstruktur. Nach dem Delisting Ende 2025 konzentriert sich das Unternehmen verstärkt auf die internationale Kommerzialisierung seiner CoreTherm-Technologie. Besonders der Markteintritt im Nahen Osten dient dabei als Testlauf für die globale Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Fokus auf den Nahen Osten

Ein zentraler Pfeiler der aktuellen Strategie ist die CoreTherm-Eagle-Plattform. Durch eine Vertriebsvereinbarung mit der XEN Group visiert ProstaLund die Vereinigten Arabischen Emirate und den Oman an. Die erfolgreiche Integration in diese Märkte gilt als wichtiger Indikator für das internationale Wachstumspotenzial. Parallel dazu treibt das Unternehmen seine Aktivitäten in der Benelux-Region voran, um die Marktpräsenz in Europa zu verbreitern.

Kapitalbedarf und Markttrends

Die finanzielle Stabilität bleibt ein zentraler Beobachtungspunkt für die Stakeholder. Das Unternehmen hatte bereits vor dem Delisting einen Bedarf an externem Kapital identifiziert, um die Liquidität für die klinische Expansion zu sichern. Private Finanzierungsrunden oder neue strategische Partnerschaften könnten hier den nötigen Spielraum schaffen. Der globale Trend in der Urologie spielt ProstaLund in die Karten: Gefragt sind zunehmend minimalinvasive Behandlungen, die ohne Vollnarkose und lange Klinikaufenthalte auskommen.

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Nächste Schritte

Nach dem Jahresabschluss für 2025 liefert der im Frühjahr 2026 erwartete Geschäftsbericht die nächste detaillierte Datenbasis. Dieser Bericht bietet den ersten umfassenden Überblick über die operative Leistung und die finanzielle Verfassung nach der strategischen Neuausrichtung.

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(17.03.2026)

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