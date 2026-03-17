SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ProstaLund Aktie: Expansion statt Börse ( Finanztrends)

17.03.2026, 2197 Zeichen

ProstaLund hat den Rückzug von der Börse vollzogen und agiert nun in einer privaten Betriebsstruktur. Nach dem Delisting Ende 2025 konzentriert sich das Unternehmen verstärkt auf die internationale Kommerzialisierung seiner CoreTherm-Technologie. Besonders der Markteintritt im Nahen Osten dient dabei als Testlauf für die globale Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Fokus auf den Nahen Osten

Ein zentraler Pfeiler der aktuellen Strategie ist die CoreTherm-Eagle-Plattform. Durch eine Vertriebsvereinbarung mit der XEN Group visiert ProstaLund die Vereinigten Arabischen Emirate und den Oman an. Die erfolgreiche Integration in diese Märkte gilt als wichtiger Indikator für das internationale Wachstumspotenzial. Parallel dazu treibt das Unternehmen seine Aktivitäten in der Benelux-Region voran, um die Marktpräsenz in Europa zu verbreitern.

Kapitalbedarf und Markttrends

Die finanzielle Stabilität bleibt ein zentraler Beobachtungspunkt für die Stakeholder. Das Unternehmen hatte bereits vor dem Delisting einen Bedarf an externem Kapital identifiziert, um die Liquidität für die klinische Expansion zu sichern. Private Finanzierungsrunden oder neue strategische Partnerschaften könnten hier den nötigen Spielraum schaffen. Der globale Trend in der Urologie spielt ProstaLund in die Karten: Gefragt sind zunehmend minimalinvasive Behandlungen, die ohne Vollnarkose und lange Klinikaufenthalte auskommen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ProstaLund?

Nächste Schritte

Nach dem Jahresabschluss für 2025 liefert der im Frühjahr 2026 erwartete Geschäftsbericht die nächste detaillierte Datenbasis. Dieser Bericht bietet den ersten umfassenden Überblick über die operative Leistung und die finanzielle Verfassung nach der strategischen Neuausrichtung.

Anzeige

ProstaLund-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ProstaLund-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten ProstaLund-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ProstaLund-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

ProstaLund: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(17.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.

Random Partner

RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, L...

» Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)

» Wohnungsnot: Baubranche hofft, Politik schärft nach ( Finanztrends)

» Deutscher Wohnungsbau: Baugenehmigungen steigen erstmals wieder ( Finanz...

» Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)

» Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilität belastet ( Finanztrends)

» PIR-News: News zu FACC und Andritz (Christine Petzwinkler)

» 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Pri...

» Heimtraining 2026: Intelligente Geräte und neue Methoden boomen ( Finanz...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Österreichischer Aktientag: Impressionen
Almonty Industries Aktie: Zeremonie mit Signalwirkung ( Finanztrends)
Österreichischer Aktientag: Presenter und Veranstalter
Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
Comeback der täglichen Opening Bell, Season 2
ServiceNow Aktie: Düstere Prognose ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Mayr-Melnhof
    Star der Stunde: Addiko Bank 2.73%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.56%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.58%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(2), Erste Group(1), OMV(1)
    Star der Stunde: AT&S 2.59%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.16%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: OMV(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.41%, Rutsch der Stunde: UBM -3.41%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: OMV(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Finanztrends

    17.03.2026, 2197 Zeichen

    ProstaLund hat den Rückzug von der Börse vollzogen und agiert nun in einer privaten Betriebsstruktur. Nach dem Delisting Ende 2025 konzentriert sich das Unternehmen verstärkt auf die internationale Kommerzialisierung seiner CoreTherm-Technologie. Besonders der Markteintritt im Nahen Osten dient dabei als Testlauf für die globale Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

    Fokus auf den Nahen Osten

    Ein zentraler Pfeiler der aktuellen Strategie ist die CoreTherm-Eagle-Plattform. Durch eine Vertriebsvereinbarung mit der XEN Group visiert ProstaLund die Vereinigten Arabischen Emirate und den Oman an. Die erfolgreiche Integration in diese Märkte gilt als wichtiger Indikator für das internationale Wachstumspotenzial. Parallel dazu treibt das Unternehmen seine Aktivitäten in der Benelux-Region voran, um die Marktpräsenz in Europa zu verbreitern.

    Kapitalbedarf und Markttrends

    Die finanzielle Stabilität bleibt ein zentraler Beobachtungspunkt für die Stakeholder. Das Unternehmen hatte bereits vor dem Delisting einen Bedarf an externem Kapital identifiziert, um die Liquidität für die klinische Expansion zu sichern. Private Finanzierungsrunden oder neue strategische Partnerschaften könnten hier den nötigen Spielraum schaffen. Der globale Trend in der Urologie spielt ProstaLund in die Karten: Gefragt sind zunehmend minimalinvasive Behandlungen, die ohne Vollnarkose und lange Klinikaufenthalte auskommen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ProstaLund?

    Nächste Schritte

    Nach dem Jahresabschluss für 2025 liefert der im Frühjahr 2026 erwartete Geschäftsbericht die nächste detaillierte Datenbasis. Dieser Bericht bietet den ersten umfassenden Überblick über die operative Leistung und die finanzielle Verfassung nach der strategischen Neuausrichtung.

    Anzeige

    ProstaLund-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ProstaLund-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

    Die neusten ProstaLund-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ProstaLund-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    ProstaLund: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (17.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.

    Random Partner

    RWT AG
    Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, L...

    » Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)

    » Wohnungsnot: Baubranche hofft, Politik schärft nach ( Finanztrends)

    » Deutscher Wohnungsbau: Baugenehmigungen steigen erstmals wieder ( Finanz...

    » Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)

    » Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilität belastet ( Finanztrends)

    » PIR-News: News zu FACC und Andritz (Christine Petzwinkler)

    » 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Pri...

    » Heimtraining 2026: Intelligente Geräte und neue Methoden boomen ( Finanz...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Österreichischer Aktientag: Impressionen
    Almonty Industries Aktie: Zeremonie mit Signalwirkung ( Finanztrends)
    Österreichischer Aktientag: Presenter und Veranstalter
    Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
    Comeback der täglichen Opening Bell, Season 2
    ServiceNow Aktie: Düstere Prognose ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Mayr-Melnhof
      Star der Stunde: Addiko Bank 2.73%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.56%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(1), Porr(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.58%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(2), Erste Group(1), OMV(1)
      Star der Stunde: AT&S 2.59%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.16%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: OMV(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.41%, Rutsch der Stunde: UBM -3.41%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: OMV(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de