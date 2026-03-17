Tetragon Financial Aktie: Dividende bestätigt ( Finanztrends)

17.03.2026, 1895 Zeichen

Tetragon Financial schüttet für das vierte Quartal 2025 eine Dividende von 0,12 Dollar je Aktie aus. Der Verwaltungsrat hatte diese Entscheidung bereits am 5. März getroffen — die Zahlung selbst erfolgt ab dem 2. April 2026.

Aktien statt Cash: So funktioniert die Wahl

Aktionäre haben bis zum 20. März die Möglichkeit, zwischen zwei Varianten zu wählen. Wer die Dividende lieber in Form neuer Aktien erhalten möchte, kann dies über den optionalen Aktiendividendenplan tun. Als Referenzpreis dient dabei der volumengewichtete Durchschnittskurs der stimmrechtslosen Aktie an der Euronext Amsterdam über fünf Handelstage vom 9. bis 13. März — dieser wurde mit 14,22 Dollar festgesetzt. Daraus ergibt sich ein Umtauschverhältnis von einer neu ausgegebenen Aktie je 118,50 Dividendenrechten.

Wer hingegen eine Barauszahlung in Britischen Pfund bevorzugt, muss ebenfalls bis zum 20. März eine entsprechende Währungswahl treffen. Ohne aktive Entscheidung fließt die Dividende automatisch in US-Dollar.

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Termine im Überblick

Der Ex-Dividende-Tag lag bereits am 9. März, der Stichtag für die Aktionärserfassung am 10. März. Wer also zu diesem Zeitpunkt im Aktionärsregister stand, hat Anspruch auf die Ausschüttung. Die Frist für alle Wahloptionen läuft einheitlich am 20. März aus — wer keine Wahl trifft, erhält die 0,12 Dollar schlicht in bar ab dem 2. April.

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(17.03.2026)

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