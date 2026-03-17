Würzburger Wohnungsmarkt: Hohe Preise, große Baupläne ( Finanztrends)

17.03.2026, 4305 Zeichen

Würzburgs Wohnungsmarkt bleibt angespannt. Das zeigte der 26. Immobilienmarktplatz der Sparkasse Mainfranken am Wochenende deutlich. Experten, Stadtvertreter und Interessenten diskutierten dort aktuelle Preise und neue Bauprojekte. Die Kernfrage: Wie schafft die Stadt bezahlbaren Wohnraum, ohne die Infrastruktur zu überlasten?

Quadratmeter kostet knapp 4.000 Euro

Der durchschnittliche Kaufpreis für Eigentumswohnungen in Würzburg liegt aktuell bei knapp 4.000 Euro pro Quadratmeter. Das gab Frank Heppner vom Gutachterausschuss der Stadt auf der Fachveranstaltung bekannt. Die Nachfrage in zentralen Stadtteilen wie dem Frauenland oder der Altstadt übersteigt das Angebot weiterhin deutlich.

Käufer achten heute stärker denn je auf Energieeffizienz. Modernisierte Objekte mit gutem Energiestandard finden deutlich schneller Abnehmer als unsanierte Altbauten. Für diese müssen potenzielle Eigentümer hohe Investitionen für die Modernisierung einkalkulieren.

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Oberbürgermeister Martin Heilig betonte die Herausforderung einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung. Es gehe darum, neue Flächen zu erschließen, ohne die bestehende Infrastruktur zu überlasten. Für Käufer bedeutet das: Geduld und eine solide Finanzierungsstrategie sind unerlässlich.

Hubland wird zum Wohnungs-Motor

Das ehemalige Kasernengelände Hubland entwickelt sich zum wichtigsten Treiber für neuen Wohnraum. Anfang des Jahres übergab die BayernHeim dort 87 neue Mietwohnungen. 78 davon sind einkommensorientiert gefördert und für 55 Jahre an bezahlbare Mieten gebunden.

Doch nicht nur Mieter profitieren. Projektentwickler wie die Wilma Immobilien Gruppe planen für diesen Herbst den Baubeginn weiterer Abschnitte. Geplant sind 34 Eigentumswohnungen und 25 Reihenhäuser, die ausschließlich zum Verkauf stehen.

Das Ziel ist ein sozial durchmischter Stadtteil. Moderne Mobilitätskonzepte und eine Mischung aus geförderten Mieten und frei finanziertem Eigentum sollen das Hubland lebendig machen. Nach vollständiger Fertigstellung werden dort rund 5.000 Menschen wohnen.

Mietmarkt bleibt extrem angespannt

Während sich die Kaufpreise leicht stabilisieren, herrscht auf dem Mietmarkt weiterhin hoher Druck. Als Universitätsstadt zieht Würzburg ständig neue Studierende und Fachkräfte an. Besonders umkämpft sind kleine Wohnungen mit ein bis zwei Zimmern sowie WG-taugliche Einheiten.

Wohnungsportale verzeichnen vor dem Sommersemester extreme Auslastung. Selbst teure Zwischenmieten in Stadtteilen wie Grombühl oder der Zellerau sind stark nachgefragt. Sie dienen vielen Zuziehenden als Überbrückung, bis eine dauerhafte Wohnung gefunden ist.

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Gerade in stark nachgefragten Lagen wie Grombühl oder der Zellerau ist eine rechtssichere Begründung von Mietanpassungen für Vermieter unerlässlich. Sichern Sie sich die passenden Formulierungen und aktuelle Vergleichsdaten in diesem kompakten PDF-Guide. Viele Mieterhöhungen 2025 scheitern an der Begründung – vermeiden Sie teure Fehler

Der private Mietwohnungsbau stockt jedoch. Gestiegene Baukosten bremsen viele Investoren aus. Umso wichtiger werden Initiativen von Stadt, Freistaat und Genossenschaften. Für Wohnungssuchende gilt: Flexibilität bei der Lage und schnelles Handeln sind entscheidend.

Nachhaltigkeit wird zum Standard

Ein gesundes Wohnumfeld gewinnt immer mehr an Bedeutung. Auf dem Immobilienmarktplatz referierte Dr. Sabine Amberg-Schwab über baubiologische Kriterien. Mieter und Käufer achten zunehmend auf schadstofffreie Materialien, gutes Raumklima und grüne Umgebungen.

Großprojekte setzen diese Ansprüche bereits um. Das Quartier Sander-Eck an der Randersackerer Straße strebt eine Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an. Solche Siegel werden zum wichtigen Argument für neue Wohnungen.

Begrünte Fassaden, Mieterstrom-Modelle mit Photovoltaik und der Erhalt von Grünflächen entwickeln sich zum Standard. Sie prägen die zukunftsfähigen Immobilienprojekte in der Region und die Erwartungen der Bewohner.

(17.03.2026)

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