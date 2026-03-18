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Arbeitszeiterfassung: Digitale Pflicht gilt jetzt schon ( Finanztrends)

18.03.2026, 4626 Zeichen

Die Pflicht zur digitalen Arbeitszeiterfassung ist bereits heute gültiges Recht – auch ohne das verschleppte neue Arbeitszeitgesetz. Technologieanbieter und Rechtsexperten warnen deutsche Arbeitgeber eindringlich vor den sofortigen Compliance-Pflichten.

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Das BAG-Urteil verpflichtet Arbeitgeber schon heute zur systematischen Erfassung der Arbeitszeit, doch viele Betriebe unterschätzen die rechtlichen Risiken. Sichern Sie sich diesen kostenlosen Ratgeber mit praktischen Mustervorlagen, um die Zeiterfassungspflicht sofort rechtssicher umzusetzen. Kostenlose Mustervorlagen für die Arbeitszeiterfassung 2025 sichern

Gesetzeslücke schafft trügerische Sicherheit

Die Rechtslage befindet sich im März 2026 in einer Übergangsphase. Grundlage ist ein EuGH-Urteil von 2019, das vom Bundesarbeitsgericht (BAG) 2022 für Deutschland konkretisiert wurde. Dieses Urteil verpflichtet Arbeitgeber bereits jetzt zur systematischen Erfassung von Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit.

Das Fehlen des finalen Gesetzestextes aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) führt bei vielen Unternehmen, besonders im Mittelstand, zu einem gefährlichen Irrglauben: Man könne mit der Umsetzung noch warten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Kernpflicht ist rechtskräftig. Manuelle Methoden wie Papierlisten oder einfache Excel-Tabellen werden den strengen Kriterien für fälschungssichere und objektive Dokumentation voraussichtlich nicht genügen.

Digitale Systeme werden zur sofortigen Notwendigkeit

HR-Technologieanbieter wie ISGUS betonen in aktuellen Stellungnahmen: Die digitale Zeiterfassung ist keine Zukunftsfrage, sondern eine sofortige Notwendigkeit. Digitale Systeme schaffen die nötige Transparenz, um Streit über Überstunden zu vermeiden und gesetzliche Ruhezeiten einzuhalten.

Die Konsequenzen von Verstößen sind gravierend. Bei schweren Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 30.000 Euro. Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften prüfen die Aufzeichnungen zunehmend bei Routinekontrollen. Experten raten zu Softwarelösungen, die die DSGVO einhalten und für Mitarbeiter einfach bedienbar sind. Die Verantwortung für korrekte Daten trägt stets der Arbeitgeber – auch wenn die Erfassung an die Beschäftigten delegiert wird.

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Kommende Reform: Mehr Flexibilität, mehr Kontrolle

Die geplante Reform des Arbeitszeitgesetzes soll starre Tagesgrenzen lockern. Statt der Acht-Stunden-Regel soll ein wöchentliches Maximum von 48 Stunden treten. Dies soll moderne, vertrauensbasierte Arbeitsmodelle ermöglichen.

Doch diese Flexibilität erhöht den Dokumentationsbedarf. Längere schichten an einzelnen Tagen sind nur zulässig, wenn die Wochenarbeitszeit im Schnitt eingehalten wird. Vor allem die Einhaltung der elfstündigen Ruhezeit zwischen den Schichten muss lückenlos nachweisbar sein. Während Arbeitgeberverbände wie der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) Vereinfachungen fordern, bestehen Gewerkschaften auf lückenloser Dokumentation zum Schutz vor unbezahlten Überstunden.

Betriebliche Praxis im Wandel

Für viele Betriebe bedeutet die Umstellung eine administrative und kulturelle Herausforderung. Kritiker sehen einen bürokratischen Aufwand, besonders für kleinere Unternehmen ohne Personalabteilung.

Doch die Digitalisierung birgt auch Chancen. Sie kann Verwaltungsaufwand reduzieren, Lohnabrechnungsfehler minimieren und Einblicke in die Produktivität geben. Auf Baustellen ersetzen Smartphone-Apps bereits traditionelle Stundenzettel. Transparente Erfassung fördert zudem eine Kultur der Fairness, da Mitarbeiter für ihre tatsächliche Arbeitszeit entlohnt werden.

Handlungsempfehlung: Jetzt aktiv werden

Die Bundesregierung will den finalen Gesetzentwurf 2026 vorlegen. Die Richtung ist jedoch klar: Die digitale, lückenlose Arbeitszeiterfassung wird zum unausweichlichen Standard in allen Branchen.

Rechtsexperten raten Arbeitgebern dringend zum sofortigen Handeln. Das Abwarten auf das Gesetz birgt unnötige Risiken und Kosten. Zwar könnten Kleinunternehmen in Entwürfen Übergangsfristen von bis zu fünf Jahren erhalten, Großunternehmen müssten schneller reagieren. Die grundlegende Pflicht zur objektiven Erfassung gilt jedoch schon heute. Wer jetzt proaktiv handelt, sichert nicht nur die Rechtskonformität, sondern rüstet sich auch für die flexiblen Arbeitsmodelle der Zukunft.


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Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

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    Autor: Finanztrends

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