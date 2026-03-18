Atex Resources Aktie: Valeriano-Expansion ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
18.03.2026, 2454 Zeichen
Atex Resources meldet bedeutende Fortschritte auf seinem chilenischen Kupfer-Gold-Projekt Valeriano. Neue Bohrergebnisse zeigen, dass die Mineralisierung deutlich umfangreicher ist als bisher angenommen und in mehrere Richtungen offen bleibt. Angesichts dieser Erfolge weitet das Unternehmen sein laufendes Explorationsprogramm nun deutlich aus.
Mineralisierung deutlich erweitert
Die jüngsten Daten vom 16. März belegen eine Ausdehnung der sogenannten B2B-Zone um 135 Meter in Richtung Osten. Besonders das Bohrloch ATXD34 lieferte dabei starke Argumente für das Potenzial der Lagerstätte. Auf einer Teilstrecke von 172 Metern stießen die Geologen auf einen Kupfergehalt von 0,80 % (Kupferäquivalent). Dieser hochgradige Abschnitt liegt innerhalb eines massiven Intervalls von insgesamt 834 Metern mit durchschnittlich 0,66 %.
Weitere Bohrungen im Südosten und Norden bestätigen zudem, dass das Porphyrsystem weiterhin in mehrere Richtungen offen ist. Der bekannte mineralisierte Korridor erstreckt sich mittlerweile über eine Nord-Süd-Distanz von rund 1,8 Kilometern. Die Ergebnisse der Bohrungen ATXD33 und ATXD30 untermauern die Vermutung, dass die Grenzen des Systems noch nicht erreicht sind.
Bohrkampagne wird aufgestockt
Aufgrund der positiven Zwischenergebnisse passt das Management seine operativen Ziele an. Während die ursprüngliche Planung der Phase VI rund 25.000 Bohrmeter vorsah, ist dieses Ziel mit aktuell sechs aktiven Bohrgeräten und bereits absolvierten 24.000 Metern fast erreicht. Das Unternehmen kündigte nun an, den Umfang der laufenden Saison auf über 30.000 Meter zu erhöhen.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Atex Resources?
Diese aggressive Strategie ist bei Junior-Explorern üblich, um die Geometrie und den Gehalt großer Porphyrsysteme präzise zu definieren, bevor fortgeschrittene Ressourcenmodelle erstellt werden. Mit der Ausweitung des Programms schafft Atex Resources die notwendige Datenbasis für die kommenden technischen Bewertungen des Standorts.
Anzeige
Atex Resources-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Atex Resources-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:
Die neusten Atex Resources-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Atex Resources-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Atex Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Fresenius Medical Care, RWE, Münchener Rück, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Zalando.
Random Partner
Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: FACC, OMV, Mayr-Melnhof ...
» Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
» FYDcoin: Kurs auf Knappheit ( Finanztrends)
» Bosch-Studie: Jedes vierte Kind psychisch belastet ( Finanztrends)
» Luxemburgs Datenschutzbehörde startet KI-Expertentraining ( Finanztrends)
» Android-Apps: Gehirnjogging wird werbefrei und therapeutisch ( Finanztre...
» Graphite One Aktie: 35 Millionen gesichert ( Finanztrends)
» Diageo Aktie: Harte Sanierung ( Finanztrends)
» DAX: Erholung mit Haken ( Finanztrends)
» First American Aktie: Effizienz im Blick ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Verbund: Gesunkene Strom-Produktion und Abschöpfu...
- ATX-Trends: FACC, OMV, Mayr-Melnhof ...
- Semperit-CEO: "Wollen 2026 wieder klar auf den Wa...
- Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
- Wie Noratis, Semtech Corporation, Klondike Gold, ...
- Wie SMA Solar, Nordex, ThyssenKrupp, HelloFresh, ...
Featured Partner Video
D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte
Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil ein Update zu einer Woche Iran-Krieg. Gunter ist ein Vierteljahrhundert im Geschäft und hat als Analyst schon einige Wirtschaf...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
18.03.2026, 2454 Zeichen
Atex Resources meldet bedeutende Fortschritte auf seinem chilenischen Kupfer-Gold-Projekt Valeriano. Neue Bohrergebnisse zeigen, dass die Mineralisierung deutlich umfangreicher ist als bisher angenommen und in mehrere Richtungen offen bleibt. Angesichts dieser Erfolge weitet das Unternehmen sein laufendes Explorationsprogramm nun deutlich aus.
Mineralisierung deutlich erweitert
Die jüngsten Daten vom 16. März belegen eine Ausdehnung der sogenannten B2B-Zone um 135 Meter in Richtung Osten. Besonders das Bohrloch ATXD34 lieferte dabei starke Argumente für das Potenzial der Lagerstätte. Auf einer Teilstrecke von 172 Metern stießen die Geologen auf einen Kupfergehalt von 0,80 % (Kupferäquivalent). Dieser hochgradige Abschnitt liegt innerhalb eines massiven Intervalls von insgesamt 834 Metern mit durchschnittlich 0,66 %.
Weitere Bohrungen im Südosten und Norden bestätigen zudem, dass das Porphyrsystem weiterhin in mehrere Richtungen offen ist. Der bekannte mineralisierte Korridor erstreckt sich mittlerweile über eine Nord-Süd-Distanz von rund 1,8 Kilometern. Die Ergebnisse der Bohrungen ATXD33 und ATXD30 untermauern die Vermutung, dass die Grenzen des Systems noch nicht erreicht sind.
Bohrkampagne wird aufgestockt
Aufgrund der positiven Zwischenergebnisse passt das Management seine operativen Ziele an. Während die ursprüngliche Planung der Phase VI rund 25.000 Bohrmeter vorsah, ist dieses Ziel mit aktuell sechs aktiven Bohrgeräten und bereits absolvierten 24.000 Metern fast erreicht. Das Unternehmen kündigte nun an, den Umfang der laufenden Saison auf über 30.000 Meter zu erhöhen.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Atex Resources?
Diese aggressive Strategie ist bei Junior-Explorern üblich, um die Geometrie und den Gehalt großer Porphyrsysteme präzise zu definieren, bevor fortgeschrittene Ressourcenmodelle erstellt werden. Mit der Ausweitung des Programms schafft Atex Resources die notwendige Datenbasis für die kommenden technischen Bewertungen des Standorts.
Anzeige
Atex Resources-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Atex Resources-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:
Die neusten Atex Resources-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Atex Resources-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Atex Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Fresenius Medical Care, RWE, Münchener Rück, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Zalando.
Random Partner
Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: FACC, OMV, Mayr-Melnhof ...
» Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
» FYDcoin: Kurs auf Knappheit ( Finanztrends)
» Bosch-Studie: Jedes vierte Kind psychisch belastet ( Finanztrends)
» Luxemburgs Datenschutzbehörde startet KI-Expertentraining ( Finanztrends)
» Android-Apps: Gehirnjogging wird werbefrei und therapeutisch ( Finanztre...
» Graphite One Aktie: 35 Millionen gesichert ( Finanztrends)
» Diageo Aktie: Harte Sanierung ( Finanztrends)
» DAX: Erholung mit Haken ( Finanztrends)
» First American Aktie: Effizienz im Blick ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Verbund: Gesunkene Strom-Produktion und Abschöpfu...
- ATX-Trends: FACC, OMV, Mayr-Melnhof ...
- Semperit-CEO: "Wollen 2026 wieder klar auf den Wa...
- Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
- Wie Noratis, Semtech Corporation, Klondike Gold, ...
- Wie SMA Solar, Nordex, ThyssenKrupp, HelloFresh, ...
Featured Partner Video
D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte
Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil ein Update zu einer Woche Iran-Krieg. Gunter ist ein Vierteljahrhundert im Geschäft und hat als Analyst schon einige Wirtschaf...
Books josefchladek.com
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void