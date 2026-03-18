Atex Resources Aktie: Valeriano-Expansion ( Finanztrends)

18.03.2026, 2454 Zeichen

Atex Resources meldet bedeutende Fortschritte auf seinem chilenischen Kupfer-Gold-Projekt Valeriano. Neue Bohrergebnisse zeigen, dass die Mineralisierung deutlich umfangreicher ist als bisher angenommen und in mehrere Richtungen offen bleibt. Angesichts dieser Erfolge weitet das Unternehmen sein laufendes Explorationsprogramm nun deutlich aus.

Mineralisierung deutlich erweitert

Die jüngsten Daten vom 16. März belegen eine Ausdehnung der sogenannten B2B-Zone um 135 Meter in Richtung Osten. Besonders das Bohrloch ATXD34 lieferte dabei starke Argumente für das Potenzial der Lagerstätte. Auf einer Teilstrecke von 172 Metern stießen die Geologen auf einen Kupfergehalt von 0,80 % (Kupferäquivalent). Dieser hochgradige Abschnitt liegt innerhalb eines massiven Intervalls von insgesamt 834 Metern mit durchschnittlich 0,66 %.

Weitere Bohrungen im Südosten und Norden bestätigen zudem, dass das Porphyrsystem weiterhin in mehrere Richtungen offen ist. Der bekannte mineralisierte Korridor erstreckt sich mittlerweile über eine Nord-Süd-Distanz von rund 1,8 Kilometern. Die Ergebnisse der Bohrungen ATXD33 und ATXD30 untermauern die Vermutung, dass die Grenzen des Systems noch nicht erreicht sind.

Bohrkampagne wird aufgestockt

Aufgrund der positiven Zwischenergebnisse passt das Management seine operativen Ziele an. Während die ursprüngliche Planung der Phase VI rund 25.000 Bohrmeter vorsah, ist dieses Ziel mit aktuell sechs aktiven Bohrgeräten und bereits absolvierten 24.000 Metern fast erreicht. Das Unternehmen kündigte nun an, den Umfang der laufenden Saison auf über 30.000 Meter zu erhöhen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Atex Resources ?

Diese aggressive Strategie ist bei Junior-Explorern üblich, um die Geometrie und den Gehalt großer Porphyrsysteme präzise zu definieren, bevor fortgeschrittene Ressourcenmodelle erstellt werden. Mit der Ausweitung des Programms schafft Atex Resources die notwendige Datenbasis für die kommenden technischen Bewertungen des Standorts.

Anzeige

Atex Resources-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Atex Resources-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:

Die neusten Atex Resources-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Atex Resources-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Atex Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(18.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Fresenius Medical Care, RWE, Münchener Rück, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Zalando.

Random Partner Novomatic

Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX-Trends: FACC, OMV, Mayr-Melnhof ...

» Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

» FYDcoin: Kurs auf Knappheit ( Finanztrends)

» Bosch-Studie: Jedes vierte Kind psychisch belastet ( Finanztrends)

» Luxemburgs Datenschutzbehörde startet KI-Expertentraining ( Finanztrends)

» Android-Apps: Gehirnjogging wird werbefrei und therapeutisch ( Finanztre...

» Graphite One Aktie: 35 Millionen gesichert ( Finanztrends)

» Diageo Aktie: Harte Sanierung ( Finanztrends)

» DAX: Erholung mit Haken ( Finanztrends)

» First American Aktie: Effizienz im Blick ( Finanztrends)