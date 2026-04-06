Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina
Autor:
Christian Drastil
>> Website
06.04.2026, 2133 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8566/
Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tageszeitung Die Presse und Öffi-Auskenner. Mit ihm spreche ich auch über die Idee, dass ein Wiener-U-Bahn-Teil an die Wiener Börse gehen könnte (wild hergeleitet). Der Start erfolgt gleich mit einem Ciao.com und wir gehen dann zur Presse, Erich ist seit 2002 dabei. Der studierte Publizist und Politikwissenschafter ist nicht nur CvD (Erich: Dirigent und Hausmeister), sondern auch inhaltlich präsent: Themen sind der öffentliche Verkehr und Kolumnen wie „Sprachspalter“ oder "Pizzicato". Im Sommer 2025 erschien das „Wiener Öffi-Wörterbuch“ und wir da haben wir viele Anknüpfungspunkte wie Melanie`s Einspieler, auch Kampf den Dativ und das beinahe reich sein mit Marco Seltenreich sprechen wir an. Kabarettreife Antworten sind Programm und wer weiß ...?
http://www.diepresse.com
- Wiener Öffi-Wörterbuch: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1074859713
- Kampf den Dativ: https://www.youtube.com/watch?v=QarzaNnpZw4
- Wie wir beinahe reich wurden: Würdeoptimierte Prunkausgabe Taschenbuch – 6. August 2020
von Marco Seltenreich (Autor), Erich Kocina (Autor): https://www.amazon.de/Wie-beinahe-reich-wurden-Würdeoptimierte/dp/B08HS5K2W5
Melanie`s Einspieler: Hof am Park - Ein Projekt der Hausfelder Höfe https://www.mischek.at/de/projekte/hof-am-park
https://www.mischek.at/de
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
Kontakt: wohnline@mischek.at Telefon: 0800 201020
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie wäre es mit einer eigenen U-Bahn-Station für die (neue) Wiener Börse?
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/2o0dcyWOXK5n9lkvr6zv5p
Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina - Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tageszeitung Die Presse und Öffi-Auskenner. Mit ihm spreche ich auch über die Idee, dass ein Wiener-U-Bahn-Teil an die Wiener Börse gehen könnte (wild hergeleitet). Der Start erfolgt gleich mit einem Ciao.com und wir gehen dann zur Presse, Erich ist seit 2002 dabei. Der studierte Publizist und Politikwissenschafter ist nicht nur CvD (Erich: Dirigent und Hausmeister), sondern auch inhaltlich präsent: Themen sind der öffentliche Verkehr und Kolumnen wie „Sprachspalter“ oder "Pizzicato". Im Sommer 2025 erschien das „Wiener Öffi-Wörterbuch“ und wir da haben wir viele Anknüpfungspunkte wie Melanie`s Einspieler, auch Kampf den Dativ und das beinahe reich sein mit Marco Seltenreich sprechen wir an. Kabarettreife Antworten sind Programm und wer weiß ...?
http://www.diepresse.com
- Wiener Öffi-Wörterbuch: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1074859713
- Kampf den Dativ: https://www.youtube.com/watch?v=QarzaNnpZw4
- Wie wir beinahe reich wurden: Würdeoptimierte Prunkausgabe Taschenbuch – 6. August 2020
von Marco Seltenreich (Autor), Erich Kocina (Autor): https://www.amazon.de/Wie-beinahe-reich-wurden-Würdeoptimierte/dp/B08HS5K2W5
Melanie`s Einspieler: Hof am Park - Ein Projekt der Hausfelder Höfe https://www.mischek.at/de/projekte/hof-am-park
https://www.mischek.at/de
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
Kontakt: wohnline@mischek.at Telefon: 0800 201020
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tageszeitung Die Presse und Öffi-Auskenner. Mit ihm spreche ich auch über die Idee, dass ein Wiener-U-Bahn-Teil an die Wiener Börse gehen könnte (wild hergeleitet). Der Start erfolgt gleich mit einem Ciao.com und wir gehen dann zur Presse, Erich ist seit 2002 dabei. Der studierte Publizist und Politikwissenschafter ist nicht nur CvD (Erich: Dirigent und Hausmeister), sondern auch inhaltlich präsent: Themen sind der öffentliche Verkehr und Kolumnen wie „Sprachspalter“ oder "Pizzicato". Im Sommer 2025 erschien das „Wiener Öffi-Wörterbuch“ und wir da haben wir viele Anknüpfungspunkte wie Melanie`s Einspieler, auch Kampf den Dativ und das beinahe reich sein mit Marco Seltenreich sprechen wir an. Kabarettreife Antworten sind Programm und wer weiß ...?
Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, CA Immo, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Frequentis, Rosgix, EVN, Uniqa, Österreichische Post, AT&S, Rosenbauer, Lenzing, Addiko Bank, Frauenthal, SBO, Verbund, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Semperit, Telekom Austria, Münchener Rück, RWE, Allianz, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care.
Random Partner
Deutsche Börse
Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Über Tramwayschienenritzenkratzer zu Herrengasse / Wiener Börse: Ein Pre...
» Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina
» Handelsvolumen an der Wiener Börse steigt um 45 Prozent und Drastil als ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, RBI, Edda Vogt und Bernadette Hän...
» Von der Apotheke zur Optionshändlerin: Wie eine Wienerin ihren Weg an di...
» LinkedIn-NL: Wer will mein(e) Nachbar(in) in 1090 Wien werden?
» Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber
» Österreich-Depots: Osterbilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2.4.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Thomas Winkler, Dorothee Bauer (audio cd.at)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S21/01: Ilka Groenewold
Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs
Börsepeople im Podcast S6/21: Michael Müller
- Wie JinkoSolar, Pinterest, Alibaba Group Holding,...
- Wie Boeing, American Express, Home Depot, salesfo...
- Buying the Dip bei wikifolio 06.04.26: Schlumberger
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Über Tramwayschienenritzenkratzer zu Herrengasse ...
- Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie wäre es mit einer eigenen U-Bahn-Station für die (neue) Wiener Börse?
Wie wäre es mit einer eigenen U-Bahn-Station für die (neue) Wiener Börse? Das habe ich immer wieder thematisiert und wenn mit Erich Kocina der Autor vom „Wiener Öffi-Wörterbuch“ zu Gast ist, themat...
Books josefchladek.com
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Stephen Gill
The Pillar
2019
Nobody
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Dean Garlick
100 Sculptural Circumstances
2025
Lodge Press
06.04.2026, 2133 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8566/
Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tageszeitung Die Presse und Öffi-Auskenner. Mit ihm spreche ich auch über die Idee, dass ein Wiener-U-Bahn-Teil an die Wiener Börse gehen könnte (wild hergeleitet). Der Start erfolgt gleich mit einem Ciao.com und wir gehen dann zur Presse, Erich ist seit 2002 dabei. Der studierte Publizist und Politikwissenschafter ist nicht nur CvD (Erich: Dirigent und Hausmeister), sondern auch inhaltlich präsent: Themen sind der öffentliche Verkehr und Kolumnen wie „Sprachspalter“ oder "Pizzicato". Im Sommer 2025 erschien das „Wiener Öffi-Wörterbuch“ und wir da haben wir viele Anknüpfungspunkte wie Melanie`s Einspieler, auch Kampf den Dativ und das beinahe reich sein mit Marco Seltenreich sprechen wir an. Kabarettreife Antworten sind Programm und wer weiß ...?
http://www.diepresse.com
- Wiener Öffi-Wörterbuch: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1074859713
- Kampf den Dativ: https://www.youtube.com/watch?v=QarzaNnpZw4
- Wie wir beinahe reich wurden: Würdeoptimierte Prunkausgabe Taschenbuch – 6. August 2020
von Marco Seltenreich (Autor), Erich Kocina (Autor): https://www.amazon.de/Wie-beinahe-reich-wurden-Würdeoptimierte/dp/B08HS5K2W5
Melanie`s Einspieler: Hof am Park - Ein Projekt der Hausfelder Höfe https://www.mischek.at/de/projekte/hof-am-park
https://www.mischek.at/de
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
Kontakt: wohnline@mischek.at Telefon: 0800 201020
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie wäre es mit einer eigenen U-Bahn-Station für die (neue) Wiener Börse?
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/2o0dcyWOXK5n9lkvr6zv5p
Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina - Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tageszeitung Die Presse und Öffi-Auskenner. Mit ihm spreche ich auch über die Idee, dass ein Wiener-U-Bahn-Teil an die Wiener Börse gehen könnte (wild hergeleitet). Der Start erfolgt gleich mit einem Ciao.com und wir gehen dann zur Presse, Erich ist seit 2002 dabei. Der studierte Publizist und Politikwissenschafter ist nicht nur CvD (Erich: Dirigent und Hausmeister), sondern auch inhaltlich präsent: Themen sind der öffentliche Verkehr und Kolumnen wie „Sprachspalter“ oder "Pizzicato". Im Sommer 2025 erschien das „Wiener Öffi-Wörterbuch“ und wir da haben wir viele Anknüpfungspunkte wie Melanie`s Einspieler, auch Kampf den Dativ und das beinahe reich sein mit Marco Seltenreich sprechen wir an. Kabarettreife Antworten sind Programm und wer weiß ...?
http://www.diepresse.com
- Wiener Öffi-Wörterbuch: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1074859713
- Kampf den Dativ: https://www.youtube.com/watch?v=QarzaNnpZw4
- Wie wir beinahe reich wurden: Würdeoptimierte Prunkausgabe Taschenbuch – 6. August 2020
von Marco Seltenreich (Autor), Erich Kocina (Autor): https://www.amazon.de/Wie-beinahe-reich-wurden-Würdeoptimierte/dp/B08HS5K2W5
Melanie`s Einspieler: Hof am Park - Ein Projekt der Hausfelder Höfe https://www.mischek.at/de/projekte/hof-am-park
https://www.mischek.at/de
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
Kontakt: wohnline@mischek.at Telefon: 0800 201020
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tageszeitung Die Presse und Öffi-Auskenner. Mit ihm spreche ich auch über die Idee, dass ein Wiener-U-Bahn-Teil an die Wiener Börse gehen könnte (wild hergeleitet). Der Start erfolgt gleich mit einem Ciao.com und wir gehen dann zur Presse, Erich ist seit 2002 dabei. Der studierte Publizist und Politikwissenschafter ist nicht nur CvD (Erich: Dirigent und Hausmeister), sondern auch inhaltlich präsent: Themen sind der öffentliche Verkehr und Kolumnen wie „Sprachspalter“ oder "Pizzicato". Im Sommer 2025 erschien das „Wiener Öffi-Wörterbuch“ und wir da haben wir viele Anknüpfungspunkte wie Melanie`s Einspieler, auch Kampf den Dativ und das beinahe reich sein mit Marco Seltenreich sprechen wir an. Kabarettreife Antworten sind Programm und wer weiß ...?
Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, CA Immo, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Frequentis, Rosgix, EVN, Uniqa, Österreichische Post, AT&S, Rosenbauer, Lenzing, Addiko Bank, Frauenthal, SBO, Verbund, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Semperit, Telekom Austria, Münchener Rück, RWE, Allianz, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care.
Random Partner
Deutsche Börse
Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Über Tramwayschienenritzenkratzer zu Herrengasse / Wiener Börse: Ein Pre...
» Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina
» Handelsvolumen an der Wiener Börse steigt um 45 Prozent und Drastil als ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, RBI, Edda Vogt und Bernadette Hän...
» Von der Apotheke zur Optionshändlerin: Wie eine Wienerin ihren Weg an di...
» LinkedIn-NL: Wer will mein(e) Nachbar(in) in 1090 Wien werden?
» Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber
» Österreich-Depots: Osterbilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2.4.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Thomas Winkler, Dorothee Bauer (audio cd.at)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S21/01: Ilka Groenewold
Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs
Börsepeople im Podcast S6/21: Michael Müller
- Wie JinkoSolar, Pinterest, Alibaba Group Holding,...
- Wie Boeing, American Express, Home Depot, salesfo...
- Buying the Dip bei wikifolio 06.04.26: Schlumberger
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Über Tramwayschienenritzenkratzer zu Herrengasse ...
- Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie wäre es mit einer eigenen U-Bahn-Station für die (neue) Wiener Börse?
Wie wäre es mit einer eigenen U-Bahn-Station für die (neue) Wiener Börse? Das habe ich immer wieder thematisiert und wenn mit Erich Kocina der Autor vom „Wiener Öffi-Wörterbuch“ zu Gast ist, themat...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG