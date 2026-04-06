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Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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06.04.2026, 2133 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8566/

Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tageszeitung Die Presse und Öffi-Auskenner. Mit ihm spreche ich auch über die Idee, dass ein Wiener-U-Bahn-Teil an die Wiener Börse gehen könnte (wild hergeleitet). Der Start erfolgt gleich mit einem Ciao.com und wir gehen dann zur Presse, Erich ist seit 2002 dabei. Der studierte Publizist und Politikwissenschafter ist nicht nur CvD (Erich: Dirigent und Hausmeister), sondern auch inhaltlich präsent: Themen sind der öffentliche Verkehr und Kolumnen wie „Sprachspalter“ oder "Pizzicato". Im Sommer 2025 erschien das „Wiener Öffi-Wörterbuch“ und wir da haben wir viele Anknüpfungspunkte wie Melanie`s Einspieler, auch Kampf den Dativ und das beinahe reich sein mit Marco Seltenreich sprechen wir an. Kabarettreife Antworten sind Programm und wer weiß ...?

http://www.diepresse.com
- Wiener Öffi-Wörterbuch: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1074859713
- Kampf den Dativ: https://www.youtube.com/watch?v=QarzaNnpZw4
- Wie wir beinahe reich wurden: Würdeoptimierte Prunkausgabe Taschenbuch – 6. August 2020
von Marco Seltenreich (Autor), Erich Kocina (Autor): https://www.amazon.de/Wie-beinahe-reich-wurden-Würdeoptimierte/dp/B08HS5K2W5

Melanie`s Einspieler: Hof am Park - Ein Projekt der Hausfelder Höfe https://www.mischek.at/de/projekte/hof-am-park
https://www.mischek.at/de
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
Kontakt: wohnline@mischek.at Telefon: 0800 201020

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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1. https://open.spotify.com/episode/2o0dcyWOXK5n9lkvr6zv5p Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina -

Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tageszeitung Die Presse und Öffi-Auskenner. Mit ihm spreche ich auch über die Idee, dass ein Wiener-U-Bahn-Teil an die Wiener Börse gehen könnte (wild hergeleitet). Der Start erfolgt gleich mit einem Ciao.com und wir gehen dann zur Presse, Erich ist seit 2002 dabei. Der studierte Publizist und Politikwissenschafter ist nicht nur CvD (Erich: Dirigent und Hausmeister), sondern auch inhaltlich präsent: Themen sind der öffentliche Verkehr und Kolumnen wie „Sprachspalter“ oder "Pizzicato". Im Sommer 2025 erschien das „Wiener Öffi-Wörterbuch“ und wir da haben wir viele Anknüpfungspunkte wie Melanie`s Einspieler, auch Kampf den Dativ und das beinahe reich sein mit Marco Seltenreich sprechen wir an. Kabarettreife Antworten sind Programm und wer weiß ...?

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