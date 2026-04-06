» Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina

06.04.2026, 2133 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8566/

Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tageszeitung Die Presse und Öffi-Auskenner. Mit ihm spreche ich auch über die Idee, dass ein Wiener-U-Bahn-Teil an die Wiener Börse gehen könnte (wild hergeleitet). Der Start erfolgt gleich mit einem Ciao.com und wir gehen dann zur Presse, Erich ist seit 2002 dabei. Der studierte Publizist und Politikwissenschafter ist nicht nur CvD (Erich: Dirigent und Hausmeister), sondern auch inhaltlich präsent: Themen sind der öffentliche Verkehr und Kolumnen wie „Sprachspalter“ oder "Pizzicato". Im Sommer 2025 erschien das „Wiener Öffi-Wörterbuch“ und wir da haben wir viele Anknüpfungspunkte wie Melanie`s Einspieler, auch Kampf den Dativ und das beinahe reich sein mit Marco Seltenreich sprechen wir an. Kabarettreife Antworten sind Programm und wer weiß ...?



http://www.diepresse.com

- Wiener Öffi-Wörterbuch: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1074859713

- Kampf den Dativ: https://www.youtube.com/watch?v=QarzaNnpZw4

- Wie wir beinahe reich wurden: Würdeoptimierte Prunkausgabe Taschenbuch – 6. August 2020

von Marco Seltenreich (Autor), Erich Kocina (Autor): https://www.amazon.de/Wie-beinahe-reich-wurden-Würdeoptimierte/dp/B08HS5K2W5



Melanie`s Einspieler: Hof am Park - Ein Projekt der Hausfelder Höfe https://www.mischek.at/de/projekte/hof-am-park

https://www.mischek.at/de

https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/

Kontakt: wohnline@mischek.at Telefon: 0800 201020

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(06.04.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie wäre es mit einer eigenen U-Bahn-Station für die (neue) Wiener Börse?

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/2o0dcyWOXK5n9lkvr6zv5p Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina - Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tageszeitung Die Presse und Öffi-Auskenner. Mit ihm spreche ich auch über die Idee, dass ein Wiener-U-Bahn-Teil an die Wiener Börse gehen könnte (wild hergeleitet). Der Start erfolgt gleich mit einem Ciao.com und wir gehen dann zur Presse, Erich ist seit 2002 dabei. Der studierte Publizist und Politikwissenschafter ist nicht nur CvD (Erich: Dirigent und Hausmeister), sondern auch inhaltlich präsent: Themen sind der öffentliche Verkehr und Kolumnen wie „Sprachspalter“ oder "Pizzicato". Im Sommer 2025 erschien das „Wiener Öffi-Wörterbuch“ und wir da haben wir viele Anknüpfungspunkte wie Melanie`s Einspieler, auch Kampf den Dativ und das beinahe reich sein mit Marco Seltenreich sprechen wir an. Kabarettreife Antworten sind Programm und wer weiß ...?



http://www.diepresse.com

- Wiener Öffi-Wörterbuch: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1074859713

- Kampf den Dativ: https://www.youtube.com/watch?v=QarzaNnpZw4

- Wie wir beinahe reich wurden: Würdeoptimierte Prunkausgabe Taschenbuch – 6. August 2020

von Marco Seltenreich (Autor), Erich Kocina (Autor): https://www.amazon.de/Wie-beinahe-reich-wurden-Würdeoptimierte/dp/B08HS5K2W5



Melanie`s Einspieler: Hof am Park - Ein Projekt der Hausfelder Höfe https://www.mischek.at/de/projekte/hof-am-park

https://www.mischek.at/de

https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/

Kontakt: wohnline@mischek.at Telefon: 0800 201020



About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

>> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, CA Immo, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Frequentis, Rosgix, EVN, Uniqa, Österreichische Post, AT&S, Rosenbauer, Lenzing, Addiko Bank, Frauenthal, SBO, Verbund, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Semperit, Telekom Austria, Münchener Rück, RWE, Allianz, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care.

Random Partner Deutsche Börse

Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Über Tramwayschienenritzenkratzer zu Herrengasse / Wiener Börse: Ein Pre...

» Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina

» Handelsvolumen an der Wiener Börse steigt um 45 Prozent und Drastil als ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, RBI, Edda Vogt und Bernadette Hän...

» Von der Apotheke zur Optionshändlerin: Wie eine Wienerin ihren Weg an di...

» LinkedIn-NL: Wer will mein(e) Nachbar(in) in 1090 Wien werden?

» Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber

» Österreich-Depots: Osterbilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 2.4.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Thomas Winkler, Dorothee Bauer (audio cd.at)