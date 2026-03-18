» Büroarbeit: Kurze Übungen schützen vor Rückenschmerzen ( Finanztrends)

18.03.2026, 3940 Zeichen

Langes Sitzen im Büro wird zur Volkskrankheit. Rund 60 Prozent aller Erwachsenen leiden laut Robert Koch-Institut unter Rückenschmerzen. Besonders betroffen sind Büroangestellte und Homeoffice-Arbeiter. Doch die Lösung ist einfacher als gedacht: Schon kurze „Bewegungssnacks“ am Arbeitsplatz können Verspannungen lösen und Schmerzen vorbeugen.

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Experten warnen: Selbst regelmäßiger Sport nach Feierabend gleicht die Schäden stundenlangen Sitzens nicht aus. Die Folgen reichen von Muskelverspannungen über Bandscheibenprobleme bis hin zu erhöhten Risiken für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die eigentliche Lösung muss daher während der Arbeitszeit stattfinden.

Warum schon kleine Pausen wirken

Forscher empfehlen, das Sitzen idealerweise alle 30 Minuten zu unterbrechen. Diese aktiven Pausen verbessern die Durchblutung, versorgen Muskeln und Bandscheiben mit Nährstoffen und steigern sogar die Konzentration. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät zu 150 Minuten Bewegung pro Woche – ein Ziel, zu dem Büroübungen entscheidend beitragen.

Das Problem: Ständiges Sitzen verkürzt die Hüftbeuger und schwächt Rumpf- und Gesäßmuskeln. Die Folge sind Haltungsschäden wie Hohlkreuz oder Rundrücken. Gezielte Übungen brechen diese einseitige Belastung und stärken die stützende Muskulatur.

Drei schnelle Übungen für den Schreibtisch

Der Erfolg liegt in der Regelmäßigkeit. Diese Übungen brauchen keine Ausrüstung und sind in Minuten erledigt.

Für die Wirbelsäule: Katze-Kuh im Sitzen

Setzen Sie sich auf die Stuhlvorderkante. Beim Ausatmen machen Sie einen runden Rücken und ziehen das Kinn zur Brust. Beim Einatmen richten Sie sich auf und schieben die Brust nach vorne. Diese Mobilisation lockert die gesamte Wirbelsäule.

Für den Rumpf: Die unsichtbare Stuhlklemme

Spannen Sie im aufrechten Sitz Bauch- und Rückenmuskeln fest an, als ob Sie einen Schlag abwehren wollten. Halten Sie die Spannung 20-30 Sekunden. Diese isometrische Übung stärkt die tiefe Rumpfmuskulatur direkt am Platz.

Gegen Nackenstress: Die Schulterkreisel

Lassen Sie im Sitzen oder Stehen die Schultern langsam und bewusst nach hinten kreisen. Diese einfache Bewegung lockert die typischen Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich sofort.

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Der richtige Arbeitsplatz: Mehr als nur ein Stuhl

Aktive Übungen sind die eine Seite – die richtige Einrichtung die andere. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch, der Sitzen und Stehen ermöglicht, gilt als Ideal. Entscheidend ist die korrekte Einstellung von Stuhl, Tisch und Bildschirm für eine neutrale Haltung.

Experten raten zum „dynamischen Sitzen“: Häufiges Wechseln der Sitzposition und Wippen auf den Sitzbeinhöckern vermeiden starre Haltungen und entlasten die Bandscheiben. Doch Vorsicht vor zu viel Stehen: Eine Studie der Universität Sydney warnt, dass langes Stehen über zwei Stunden das Risiko für Kreislauferkrankungen erhöhen kann. Der Schlüssel liegt im Wechsel.

Homeoffice verschärft das Problem

Die Verbreitung des Homeoffice hat die Dringlichkeit des Thema erhöht. Studien zeigen mehr Rückenschmerzen im heimischen Arbeitsumfeld, oft wegen mangelhafter Ausstattung und weniger Bewegung. Immer mehr Arbeitgeber erkennen ihre Verantwortung und investieren in ergonomische Beratung und aktive „Rückenkultur“.

Bewegung im Büroalltag ist kein Luxus, sondern notwendig für Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Schon wenige Minuten täglich können den Teufelskreis aus Sitzen, Schmerz und Verspannung durchbrechen.

(18.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

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