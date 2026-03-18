Barrierefreiheitsstärkungsgesetz: EU setzt Deutschland unter Druck ( Finanztrends)

18.03.2026, 5476 Zeichen

Die EU-Kommission erhöht den Druck auf Deutschland wegen mangelnder digitaler Barrierefreiheit. Berlin muss innerhalb von zwei Monaten nachbessern.

Diese Woche erreicht der Streit um die Umsetzung des europäischen Barrierefreiheitsrechts eine neue Eskalationsstufe. Die EU-Kommission hat Deutschland eine förmliche Stellungnahme übermittelt. Sie fordert die vollständige Umsetzung des European Accessibility Act (EAA) in nationales Recht. Die Frist für die Bundesregierung läuft Mitte Mai 2026 ab. Sollte Deutschland nicht reagieren, droht eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof mit möglichen Strafzahlungen.

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EU-Ultimatum für das deutsche Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

Der Kern des Konflikts ist das deutsche Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), das seit Juni 2025 in Kraft ist. Die EU-Kommission sieht darin eine unvollständige Umsetzung der europäischen Richtlinie. Diese verpflichtet Mitgliedsstaaten, Produkte und Dienstleistungen wie E-Commerce-Websites, Bankdienstleistungen und Smartphones barrierefrei zu gestalten.

Die Kommission räumt zwar Fortschritte ein, sieht aber weiterhin erhebliche Lücken. Die nun ergriffenen Maßnahmen sind der nächste Schritt in einem Vertragsverletzungsverfahren. Für Unternehmen bedeutet dies: Die nationalen Vorschriften werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit verschärfen. Sie müssen sich auf strengere Regeln einstellen.

Abmahnwelle rollt durch den deutschen E-Commerce

Während auf politischer Ebene noch gestritten wird, spüren Unternehmen die Auswirkungen des BFSG bereits jetzt. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes rollt eine Welle von Abmahnungen durch die Branche. Wettbewerber und spezialisierte Kanzleien nutzen das Gesetz offenbar für geschäftliche Angriffe.

Die Vorwürfe betreffen meist technische Mängel: fehlende Alternativtexte für Bilder, unzureichenden Farbkontrast oder eine mangelhafte Tastatursteuerung. Die Forderungen liegen oft zwischen mehreren hundert und über tausend Euro. Juristen weisen jedoch darauf hin, dass viele dieser Abmahnungen rechtlich fragwürdig sind. Oft bestehe keine direkte Wettbewerbsbeziehung zwischen den Parteien, wie das Gesetz es vorsieht.

Verbraucherschützer raten betroffenen Firmen zur Vorsicht. Das vorschnelle Unterzeichnen einer strafbewehrten Unterlassungserklärung kann zu hohen Vertragsstrafen für kleinste zukünftige Fehler führen.

Das fordert das BFSG von Unternehmen

Das Gesetz betrifft vor allem Business-to-Consumer (B2C)-Dienstleistungen. Dazu zählen Online-Shops, Banking-Apps, Buchungsportale für Transportdienstleistungen und Telekommunikation. Der technische Maßstab ist die Erfüllung der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 auf Level AA.

Praktisch müssen Websites und Apps damit wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust sein. Nutzer müssen sie mit Screenreadern erfassen, komplett per Tastatur steuern und Medien mit Untertiteln konsumieren können. Zudem ist eine detaillierte Barrierefreiheitserklärung auf der Plattform Pflicht.

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Eine Ausnahme gilt für reine Dienstleister, die als Mikrounternehmen eingestuft sind: weniger als zehn Mitarbeiter und ein Jahresumsatz unter zwei Millionen Euro. Für alle anderen sind die Vorgaben verbindlich. Verstöße können Bußgelder von bis zu 100.000 Euro nach sich ziehen.

Markt im Umbruch: Zwischen EU-Vorgabe und nationaler Praxis

Die aktuelle Doppelbelastung für deutsche Unternehmen – EU-Druck und Abmahnflut – markiert eine kritische Übergangsphase. Die Kommission macht klar: Digitale Inklusion ist kein freiwilliges Ziel, sondern ein wirtschaftlicher Imperativ für den Binnenmarkt.

Gleichzeitig zwingt die nationale Rechtsdurchsetzung via Wettbewerbsrecht die Firmen zum sofortigen Handeln. Marktbeobachter sehen die Ursache auch in Verzögerungen auf EU-Ebene. Der harmonisierte europäische Standard (EN 301 549 v4.1.1) wird erst später in 2026 erwartet. Bis dahin müssen sich Unternehmen an den bestehenden WCAG-Richtlinien orientieren.

Strategischer Handlungsbedarf für Unternehmen

Die kommenden Monate sind entscheidend. Die Bundesregierung muss bis Mitte Mai 2026 auf die EU reagieren. Experten rechnen mit einem schnellen Gesetzgebungsverfahren, das zu einer verschärften BFSG-Novelle noch 2026 oder Anfang 2027 führen könnte.

Für IT- und Compliance-Verantwortliche heißt das: Jetzt proaktiv handeln. Die behördliche Überwachung durch Marktüberwachungsbehörden wird intensiviert. Unternehmen sollten umgehend umfassende Barrierefreiheits-Audits durchführen, Accessibility in ihre Entwicklungsprozesse integrieren und Teams in inklusivem Design schulen.

Die Botschaft ist klar: Wer digitale Barrierefreiheit als einmaliges IT-Projekt betrachtet, riskiert hohe Kosten und Imageschäden. Nur wer Inklusion in die digitale Kernstrategie einbettet, ist für die bevorstehende Regulierung gewappnet.

(18.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

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