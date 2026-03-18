Betriebsräte 2026: KI und Nachhaltigkeit fordern neue Strategien ( Finanztrends)

18.03.2026, 4670 Zeichen

Die aktuellen Betriebsratswahlen in Deutschland stellen die Arbeitnehmervertretungen vor eine historische Doppel-Herausforderung: Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeitsberichte erfordern strategisches Handeln.

Wahljahr mit verschärften Anforderungen

Millionen Beschäftigte wählen derzeit ihre Betriebsräte – doch die Amtszeit ab Juni wird alles andere als gewöhnlich. Fachinstitute wie die Hans-Böckler-Stiftung warnen: Die neuen Gremien müssen sofort in komplexe Regularien einsteigen. „Funktionierende Mitbestimmung ist der Schlüssel, um menschliche Interessen in der Arbeitswelt von morgen zu sichern“, heißt es in einer aktuellen Analyse.

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Die Eingewöhnungsphase fällt aus. Stattdessen stehen zwei Mammutaufgaben an: die Umsetzung der EU-KI-Verordnung bis August und die Mitgestaltung der neuen Nachhaltigkeitsberichte nach der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Das erfordert technisches und rechtliches Know-how in bisher ungekanntem Ausmaß. Die Nachfrage nach Spezialseminaren und Vorlagen für Betriebsvereinbarungen boomt entsprechend.

KI-Agenten: Mitbestimmung wird Pflicht

Ein Schwerpunkt der neuen Leitfäden ist der Umgang mit autonomer KI. Anders als generative KI wie ChatGPT arbeiten diese Agenten eigenständig: Sie planen Schichten, bewerten Leistungen oder treffen Personalentscheidungen. Das wirft grundlegende Fragen auf.

Rechtsexperten des ibp.Service weisen darauf hin, dass solche Systeme zwangsläufig Mitarbeiterdaten erfassen und auswerten. Damit greift § 87 des Betriebsverfassungsgesetzes: Der Betriebsrat hat bei der Einführung mitzubestimmen. Die Empfehlung ist klar: Rahmenbetriebsvereinbarungen müssen her, bevor die Software läuft.

Die Uhr tickt. Ab dem 2. August 2026 gilt die EU-KI-Verordnung in voller Schärfe. Systeme im Personalbereich gelten als „hochriskant“ und unterliegen strengen Transparenz- und Datenschutzvorgaben. Betriebsräte müssen jetzt handeln, um Compliance sicherzustellen. Zudem sind sie gefordert, die KI-Kompetenz der Belegschaft sicherzustellen. Verstehen die Mitarbeiter, wie die Algorithmen urteilen?

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CSRD: Betriebsräte als ESG-Treiber

Parallel verändert die Corporate Sustainability Reporting Directive die Rolle der Arbeitnehmervertretung grundlegend. Unternehmen müssen künftig detailliert über ihre Nachhaltigkeitsleistung berichten – und zwar nach dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit. Es geht also nicht nur um finanzielle Risiken, sondern auch um die sozialen und ökologischen Auswirkungen des Firmenhandelns.

Hier wird der Betriebsrat zum strategischen Partner. Ohne sein Mitwirken lassen sich die sozialen Standards, etwa zu Arbeitsbedingungen oder Gesundheitsschutz, nicht seriös erfassen. Das ibp.Magazin GLÜCKAUF betont: Die Vertretung hat Informationsrechte und kann Stellungnahmen verfassen, die dem Aufsichtsrat vorgelegt werden müssen.

Eine Chance, mitzugestalten. Betriebsräte können so verhindern, dass ökologische Ziele soziale Schutzstandards überrollen. Themen wie Mobilität, Homeoffice-Regelungen oder Gesundheitsvorsorge rücken in den Fokus der Unternehmensstrategie.

Professionelle Vertretung in unsicheren Zeiten

Die Gleichzeitigkeit der neuen Regularien markiert eine Zeitenwende in der deutschen Mitbestimmung. Betriebsräte mutieren vom reaktiven Konfliktlöser zum proaktiven Compliance-Manager und Strategen. Das überfordert besonders kleinere Betriebe und neu gewählte Gremien.

Die Leitfäden raten daher eindringlich zum Einsatz externer Experten. Das Betriebsverfassungsgesetz gewährt dieses Recht – und es wird 2026 intensiv genutzt werden müssen. Ob Algorithmen-Audits oder die Prüfung von ESG-Kennzahlen: Ohne fachliche Unterstützung sind die Aufgaben kaum zu bewältigen.

Die Weichen für das Jahrzehnt werden jetzt gestellt. Nach den Wahlen im Mai beginnt der Sprint zum KI-Stichtag im August. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für die ersten CSRD-Berichte. Wie Deutschland die digitale und ökologische Transformation sozial gerecht gestaltet, entscheidet sich maßgeblich in den Betriebsräten dieses Jahres.

(18.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

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