ELTIFs erleben 2026 in Europa einen Boom ( Finanztrends)

18.03.2026, 4996 Zeichen

Die europäischen Langzeit-Investitionsfonds (ELTIF) verzeichnen zu Beginn des Jahres 2026 ein beispielloses Wachstum. Angetrieben durch einen modernisierten Rechtsrahmen und eine steigende Nachfrage privater Anleger werden sie zur zentralen Säule für investitionen in Infrastruktur, Immobilien und mittelständische Unternehmen.

Regulatorischer Durchbruch befeuert den Markt

Der entscheidende Schub kam durch klare regulatorische Leitlinien der europäischen Aufsichtsbehörde ESMA im Dezember 2025. Die EU-Kommission bestätigte, dass nationale Behörden keine zusätzlichen Zulassungshürden mehr errichten dürfen. Ein ELTIF muss nicht mehr im jeweiligen Land domiziliert sein, um für nationale Versicherungs- oder Pensionspläne zugelassen zu werden.

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Ein weiterer Durchbruch betrifft Fund-of-Funds-Strategien. Manager müssen nun nur noch einen vereinfachten „Durchblick“ in Zielfonds vornehmen, um Diversifikationsregeln zu prüfen. Ein vollständiger Blick auf alle Einzelassets ist nicht mehr nötig. Das erleichtert Investitionen erheblich und senkt den Compliance-Aufwand.

Rekordzahlen bei Neugründungen und Kapital

Die Reformen zeigen konkrete Wirkung: Laut einer Analyse von Preqin stieg die Zahl der aktiv vermarkteten ELTIFs von nur 21 im Jahr 2023 auf 87 Ende 2025. Eine gemeinsame Umfrage mit BlackRock ergab, dass bereits ein Drittel der befragten europäischen Privatanleger in ELTIFs investiert hat. Weitere 44 Prozent planen ein Engagement innerhalb der nächsten drei Jahre.

Grund für diesen Erfolg sind die niedrigeren Mindestanlagesummen, breitere Anlageklassen und verbesserte Rückgabemöglichkeiten der ELTIF 2.0-Regulierung von 2024. Im gesamten Private-Markt-Sektor wurden 2025 rekordverdächtige 123 „Evergreen“-Fonds aufgelegt.

Goldman Sachs bringt ersten ELTIF für Privatanleger

Die institutionelle Anerkennung erreichte im März 2026 einen neuen Höhepunkt. Goldman Sachs Alternatives kündigte die Auflegung seines ersten „Evergreen“-Produkts unter der ELTIF-2.0-Regulierung an. Der „G-European Credit ELTIF“ soll Privatanlegern Zugang zur milliardenschweren Private-Credit-Strategie der Bank ermöglichen.

Der Fokus liegt auf besicherten Privatkrediten, um Stabilität und langfristige Erträge zu bieten. Für Goldman Sachs ist dies Teil eines Branchentrends: Durch ELTIFs können institutionelle Anlageklassen nun einem breiten europäischen Publikum zugänglich gemacht werden.

Chancen und Herausforderungen für den deutschen Markt

Für deutsche Fondsmanager, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer eröffnen die neuen Regeln große Chancen, bringen aber auch komplexe Fragestellungen mit sich. Der europäische Marketing-Pass ermöglicht nun die grenzüberschreitende Kapitalsammlung ohne steuerliche Nachteile.

Zuvor mussten oft teure, länderspezifische Fondsstrukturen gewählt werden. Diese Hürde ist nun gefallen. Bei der Strukturierung für institutionelle Investoren bleibt die Einhaltung der deutschen Anlageverordnung und von Solvency II jedoch zentral. Geschickt gestaltet, können ELTIFs hier sogar zu einer Reduzierung des regulatorischen Eigenkapitals führen.

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ELTIF als DNA der europäischen Private Markets

Die Bedeutung von ELTIFs wächst im Zuge eines strukturellen Wandels. Klassische Immobilien verlieren an Gewicht, während Assets der digitalen und grünen Wirtschaft – wie Rechenzentren und Energieinfrastruktur – in den Fokus rücken. Genau für diese kapitalintensiven Langfristinvestitionen ist der ELTIF prädestiniert.

Branchenexperten sehen in ihm bereits das Private-Markt-Äquivalent zum bekannten UCITS-Standard für Publikumsfonds. Er macht illiquide Anlagen durch standardisierte Zertifikate und die Integration in bestehende Depotkonten massentauglich.

Ausblick: Weitere Harmonisierung steht bevor

Die nächste Integrationsstufe folgt bereits im April 2026 mit der AIFMD-2.0-Richtlinie. Sie wurde eng auf den ELTIF-Rahmen abgestimmt und gibt ihm in bestimmten Fragen, etwa bei der Kreditvergabe, sogar Vorrang vor allgemeinen AIFMD-Regeln.

Diese regulatorische Synergie wird vor allem für Private-Credit-Fonds mehr Rechtssicherheit schaffen. Während Asset-Servicer die Prozesse weiter digitalisieren, wird der ELTIF-Markt weiter wachsen. Seine Mission: Europas gewaltige private Ersparnisse mit dem dringenden Finanzierungsbedarf für Infrastruktur und Energiewende zusammenzubringen.

(18.03.2026)

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