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Commerzbank Aktie: Rekordzahlen gegen Übernahme ( Finanztrends)

26.03.2026, 2798 Zeichen

Die formelle Übernahmeofferte der UniCredit liegt auf dem Tisch, stößt am Markt aber auf kühle Zurückhaltung. Während die Italiener ihr Umtauschangebot konkretisieren, kontert das Frankfurter Geldhaus mit einem operativen Rekordergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr. Diese Diskrepanz zwischen der gebotenen Prämie und der fundamentalen Stärke prägt das aktuelle Geschehen auf dem Parkett.

Kalkuliertes Abwarten am Markt

Das offizielle, freiwillige Aktientauschangebot sieht 0,485 UniCredit-Papiere je Commerzbank-Aktie vor, was einem rechnerischen Wert von etwa 30,80 Euro entspricht. Anleger bewerten das Institut derzeit allerdings deutlich höher. Der gestrige Schlusskurs von 32,38 Euro signalisiert unmissverständlich, dass Investoren den aufgerufenen Preis als zu niedrig erachten. Marktbeobachter werten diesen Aufschlag als Spekulation auf eine notwendige Nachbesserung der Konditionen durch Mailand oder als klaren Vertrauensbeweis in den Alleingang der Bank.

Operative Stärke als Abwehrschild

Flankiert wird diese Marktreaktion durch den vollständigen Geschäftsbericht für 2025. Das Management um Bettina Orlopp übertraf die eigenen Wachstumsziele, steigerte den Provisionsüberschuss um sieben Prozent und erreichte eine zweistellige Eigenkapitalrendite. Diese operativen Fortschritte dienen dem Vorstand als zentrales Argument für einen eigenständigen Kurs.

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Ein bereits abgeschlossenes Aktienrückkaufprogramm über 524 Millionen Euro sowie eine geplante Rekorddividende untermauern den Anspruch, aus eigener Kraft nachhaltigen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Wenig überraschend ist das Angebot der Italiener bisher nicht mit den Gremien abgestimmt. Die Commerzbank bemängelt in der Kommunikation der UniCredit wesentliche Details zu den Eckpfeilern einer wertstiftenden Transaktion.

Der weitere Fahrplan

Die nächste entscheidende Phase beginnt voraussichtlich im Mai mit dem Start der vierwöchigen Angebotsfrist für die Aktionäre. Charttechnisch konsolidiert der Titel derweil in einer abwartenden Haltung knapp unter seinem 200-Tage-Durchschnitt von 32,95 Euro. Sollte die UniCredit die angestrebte Kontrollmehrheit und alle regulatorischen Freigaben tatsächlich erhalten, würde die vollständige Abwicklung der komplexen Transaktion erst in der ersten Jahreshälfte 2027 erfolgen.

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Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

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    Autor: Finanztrends

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