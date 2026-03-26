SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ServiceNow Aktie: Lizenz-Sorgen dominieren ( Finanztrends)

26.03.2026, 3020 Zeichen

Der Software-Konzern ServiceNow liefert beeindruckende Wachstumszahlen und baut sein technisches Ökosystem kontinuierlich aus. Dennoch befindet sich das Papier seit Monaten auf Talfahrt. Anleger treibt derzeit eine fundamentale Sorge um, die den gesamten SaaS-Sektor in die Zange nimmt: Die Angst, dass autonome KI-Agenten das klassische, pro Nutzer abgerechnete Lizenzmodell massiv beschneiden könnten.

Branchenweite Neubewertung

Am Mittwoch gab der Kurs erneut um 1,6 Prozent auf 102,99 US-Dollar nach. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus damit bereits auf rund 31 Prozent. Dieser Abverkauf ist kein isoliertes Phänomen, sondern Teil einer schmerzhaften Neubewertung der gesamten Branche. Das spiegelt sich auch im Einbruch des Software-ETFs IGV wider, der um 23 Prozent nachgab.

Marktbeobachter sehen den Hauptgrund in der Furcht vor der rasanten KI-Entwicklung. Wenn künstliche Intelligenz künftig Aufgaben übernimmt, für die bisher menschliche Mitarbeiter eigene Software-Lizenzen benötigten, drohen etablierten Anbietern wie ServiceNow oder auch Salesforce spürbare Umsatzeinbußen. Das traditionelle Geschäftsmodell steht auf dem Prüfstand.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ServiceNow?

Operatives Geschäft brummt

Diese düsteren Zukunftsszenarien stehen in hartem Kontrast zur aktuellen operativen Realität. Im jüngsten Quartal kletterte der Umsatz um knapp 21 Prozent auf 3,57 Milliarden US-Dollar. Besonders aussagekräftig ist der Anstieg der vertraglich zugesicherten, aber noch nicht abgerechneten Umsätze (cRPO) um 25 Prozent auf 12,85 Milliarden US-Dollar. Das spricht für prall gefüllte Auftragsbücher bei einer gleichzeitig enorm hohen Kundenbindungsrate von 98 Prozent.

Gleichzeitig rüstet das Management die eigene Plattform technologisch auf, um genau diesen Ängsten zu begegnen. Neue Integrationen, wie die am Mittwoch verkündete Zusammenarbeit mit Vonage für KI-gestützte Sprach-Workflows, sollen die Marktposition stärken. Eine weitere Partnerschaft mit Zenity zielt darauf ab, die ServiceNow-Plattform als sichere Kontrollzentrale für KI-Agenten zu etablieren.

Analysten sehen Diskrepanz

Wall-Street-Analysten halten die Marktreaktion mehrheitlich für überzogen. Mit einer Einstufung als "Moderate Buy" und einem durchschnittlichen Kursziel von rund 192 US-Dollar sehen die Experten eine deutliche Lücke zwischen der operativen Stärke und der grassierenden KI-Angst. Um den anhaltenden Druck auf die Bewertung abzufedern, greift das Unternehmen derweil auf genehmigte Aktienrückkäufe zurück, die den Kurs in dieser volatilen Phase stützen sollen.

Anzeige

ServiceNow-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ServiceNow-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

Die neusten ServiceNow-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ServiceNow-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

ServiceNow: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(26.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
boersegeschichte.at in Bildern
Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
Rheinmetall Aktie: Technische Zerreißprobe ( Finanztrends)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: OMV(1)
    BSN MA-Event Agrana
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(5), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.18%, Rutsch der Stunde: VIG -1.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), EVN(1)
    BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
    Star der Stunde: Polytec Group 2.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Porr(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie



    Autor: Finanztrends

    26.03.2026, 3020 Zeichen

    Der Software-Konzern ServiceNow liefert beeindruckende Wachstumszahlen und baut sein technisches Ökosystem kontinuierlich aus. Dennoch befindet sich das Papier seit Monaten auf Talfahrt. Anleger treibt derzeit eine fundamentale Sorge um, die den gesamten SaaS-Sektor in die Zange nimmt: Die Angst, dass autonome KI-Agenten das klassische, pro Nutzer abgerechnete Lizenzmodell massiv beschneiden könnten.

    Branchenweite Neubewertung

    Am Mittwoch gab der Kurs erneut um 1,6 Prozent auf 102,99 US-Dollar nach. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus damit bereits auf rund 31 Prozent. Dieser Abverkauf ist kein isoliertes Phänomen, sondern Teil einer schmerzhaften Neubewertung der gesamten Branche. Das spiegelt sich auch im Einbruch des Software-ETFs IGV wider, der um 23 Prozent nachgab.

    Marktbeobachter sehen den Hauptgrund in der Furcht vor der rasanten KI-Entwicklung. Wenn künstliche Intelligenz künftig Aufgaben übernimmt, für die bisher menschliche Mitarbeiter eigene Software-Lizenzen benötigten, drohen etablierten Anbietern wie ServiceNow oder auch Salesforce spürbare Umsatzeinbußen. Das traditionelle Geschäftsmodell steht auf dem Prüfstand.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ServiceNow?

    Operatives Geschäft brummt

    Diese düsteren Zukunftsszenarien stehen in hartem Kontrast zur aktuellen operativen Realität. Im jüngsten Quartal kletterte der Umsatz um knapp 21 Prozent auf 3,57 Milliarden US-Dollar. Besonders aussagekräftig ist der Anstieg der vertraglich zugesicherten, aber noch nicht abgerechneten Umsätze (cRPO) um 25 Prozent auf 12,85 Milliarden US-Dollar. Das spricht für prall gefüllte Auftragsbücher bei einer gleichzeitig enorm hohen Kundenbindungsrate von 98 Prozent.

    Gleichzeitig rüstet das Management die eigene Plattform technologisch auf, um genau diesen Ängsten zu begegnen. Neue Integrationen, wie die am Mittwoch verkündete Zusammenarbeit mit Vonage für KI-gestützte Sprach-Workflows, sollen die Marktposition stärken. Eine weitere Partnerschaft mit Zenity zielt darauf ab, die ServiceNow-Plattform als sichere Kontrollzentrale für KI-Agenten zu etablieren.

    Analysten sehen Diskrepanz

    Wall-Street-Analysten halten die Marktreaktion mehrheitlich für überzogen. Mit einer Einstufung als "Moderate Buy" und einem durchschnittlichen Kursziel von rund 192 US-Dollar sehen die Experten eine deutliche Lücke zwischen der operativen Stärke und der grassierenden KI-Angst. Um den anhaltenden Druck auf die Bewertung abzufedern, greift das Unternehmen derweil auf genehmigte Aktienrückkäufe zurück, die den Kurs in dieser volatilen Phase stützen sollen.

    Anzeige

    ServiceNow-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ServiceNow-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

    Die neusten ServiceNow-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ServiceNow-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    ServiceNow: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (26.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    cyan AG
    Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

    » UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

    » Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

    » Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

    » Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

    » ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

    » PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

    » Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    boersegeschichte.at in Bildern
    Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
    Rheinmetall Aktie: Technische Zerreißprobe ( Finanztrends)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: OMV(1)
      BSN MA-Event Agrana
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), OMV(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(5), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.18%, Rutsch der Stunde: VIG -1.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), EVN(1)
      BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
      Star der Stunde: Polytec Group 2.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.73%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Porr(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de